"Кинопоиск" может стать инвестором для нового фильма Гая Ричи

Представители онлайн-кинотеатра информацию пока не подтвердили, но отметили, что сервис тесно сотрудничает с режиссером

01 июля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российский стриминговый сервис "Кинопоиск" может стать инвестором нового фильма известного голливудского режиссера Гая Ричи. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика", ссылаясь на несколько источников.

Название картины не называется, но предполагается, что речь идет не о "Министерстве неджентльменской войны", которую Ричи планирует выпустить в 2024 году.

Представители "Кинопоиска" пока не подтвердили информацию о возможном участии в новом проекте режиссера, но отметили, что сервис долгое время сотрудничает с Ричи.