Фильм "Брат 4" будет хоррором

Съемки пройдут в России и Японии

20 февраля 2024, 12:00, ИА Амител

Кадр из художественного фильма "Брат 3"

Режиссер Валерий Переверзев объявил кастинг на фильм "Брат 4" – продолжение своей предыдущей картины "Брат 3". Об этом он сообщил во "ВКонтакте".

По словам постановщика, съемки пройдут в одном из российских городов и у подножья горы Фудзи в Токио. "Жанр данной картины – хоррор", – добавил он.

В беседе с "Петербургским дневником" Переверзев сказал, что для фильма уже есть готовый сценарий и отснята часть материала в Японии.

Что касается финансирования проекта, то денег на него даст инвестор, который когда-то отказался спонсировать "Брата 3", но по итогу, по словам Переверзева, остался от него в восторге.

Как и третья часть, будущая картина не будет связана с дилогией Алексея Балабанова.

Фильм "Брат 3" вышел 1 февраля. Его события разворачиваются в Тамбове в начале нулевых годов. По данным "Кинопоиска", рейтинг фильма составляет 3,6 балла из 10. На момент написания новости сборы фильма в кинотеатрах составляли 525 тысяч рублей.