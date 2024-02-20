Фильм "Брат 4" будет хоррором
Съемки пройдут в России и Японии
20 февраля 2024, 12:00, ИА Амител
Режиссер Валерий Переверзев объявил кастинг на фильм "Брат 4" – продолжение своей предыдущей картины "Брат 3". Об этом он сообщил во "ВКонтакте".
По словам постановщика, съемки пройдут в одном из российских городов и у подножья горы Фудзи в Токио. "Жанр данной картины – хоррор", – добавил он.
В беседе с "Петербургским дневником" Переверзев сказал, что для фильма уже есть готовый сценарий и отснята часть материала в Японии.
Что касается финансирования проекта, то денег на него даст инвестор, который когда-то отказался спонсировать "Брата 3", но по итогу, по словам Переверзева, остался от него в восторге.
Как и третья часть, будущая картина не будет связана с дилогией Алексея Балабанова.
Фильм "Брат 3" вышел 1 февраля. Его события разворачиваются в Тамбове в начале нулевых годов. По данным "Кинопоиска", рейтинг фильма составляет 3,6 балла из 10. На момент написания новости сборы фильма в кинотеатрах составляли 525 тысяч рублей.
12:04:31 20-02-2024
Когда будет Сестра???
12:12:50 20-02-2024
Слово Ужас уже не знают
12:12:53 20-02-2024
что только клоуны не придумают, вот если бы назвали фильм не брат 3 а новый брат часть первая. то люди бы так не реагировали особенно фанаты Балабанова.
12:58:13 20-02-2024
Гренадер (12:12:53 20-02-2024) что только клоуны не придумают, вот если бы назвали фильм не... Ничего вы не понимаете! Кто будет смотреть "Новый брат"? А вот "Брат 3" вызовет ассоциации и кто-то клюнет.
14:57:46 20-02-2024
Гость (12:58:13 20-02-2024) Ничего вы не понимаете! Кто будет смотреть "Новый брат"? А в... Очень просто. Для многих дилогия бpата Балабанова прочно засела в сердцах, а подобные фильмы по типу брат 3 который не сиквел и сиквел вызывает гнев. стас барецкий также хотел снять третьего брата, просто есть уроды которые хайпуют на наследии и ничего толкового не снимут.
12:49:18 20-02-2024
Снимите фильм Хохлятский брат. Типа хахол вернулся с войны, понял, какое Зеленский жидобандеровское чмо и замочил его, а также жидобандеровца Гордона и остальных. А в конце сел на попутную фуру, и на вопрос шофера, куда? ответил с улыбкой - в Казахстан.
13:28:36 20-02-2024
Был бы ужас может и посмотрел бы, хорор - точно не стану смотреть.
14:35:01 20-02-2024
А Брат 5 должен стать мюзиклом! Почему в Брат 1 и Брат 2 музыка фоном идет. Пусть и актеры поют и танцуют! (Шутка). Я и на Брат 3 не пойду.
14:55:48 20-02-2024
Гость (14:35:01 20-02-2024) А Брат 5 должен стать мюзиклом! Почему в Брат 1 и Брат 2 муз... Посмотрел Брат 3, там постоянно ужасная музыка за кадром, что начинает болеть голова. В целом муть и бред. Режиссер под наркотой походу был. Смотреть это невозможно. Кто не верит, посмотрите.
15:07:46 20-02-2024
Гость (12:49:18 20-02-2024) Снимите фильм Хохлятский брат. Типа хахол вернулся с войны, ... Мне нравится такой сценарий!👍😁, только сначала в Москву, всё равно через Россию ехать
18:55:49 20-02-2024
Гость (15:07:46 20-02-2024) Мне нравится такой сценарий!👍😁, только сначала в Москву, в... Зачем хохлу в Москву? В Казахстан он же на фуре едет, а значит напрямую через Оренбург, казахам интернационализм нести.
15:39:42 20-02-2024
И Брат станет негром?