Фильм "Мастер и Маргарита" заработал в прокате уже больше 1,4 млрд рублей
Бюджет экранизации составил 1,2 млрд
12 февраля 2024, 09:31, ИА Амител
Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" / Фото: "Кинопоиск"
Сборы фильма "Мастер и Маргарита" превысили 1,4 млрд рублей, следует из данных ЕАИС. По данным системы, только за период с 8 по 12 февраля картина заработала почти 315 млн.
Тем самым при бюджете 1,2 млрд проект окупился и начал приносить прибыль.
Новая экранизация романа Михаила Булгакова вышла на большие экраны 25 января. Режиссером выступил Михаил Локшин, а главные роли исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и другие.
13:58:01 12-02-2024
Да нужно было сходить чтоб понять что редкая ерунда. Предыдущий был лучше.
14:44:22 12-02-2024
Хорошие сапоги, надо брать.
15:58:44 12-02-2024
а как с него корёжит некоторых... хорошее, в общем, кино получилось!)
16:50:14 12-02-2024
А сколько из этих денег режиссер переведёт на поддержку укронацистов?
01:32:45 13-02-2024
Неожиданно хороший, сумасшедший фильм, о жизни, о любви, об истории страны. Лучшая экранизация романа.