Фильм "Мастер и Маргарита" заработал в прокате уже больше 1,4 млрд рублей

Бюджет экранизации составил 1,2 млрд

12 февраля 2024, 09:31, ИА Амител

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" / Фото: "Кинопоиск"

Сборы фильма "Мастер и Маргарита" превысили 1,4 млрд рублей, следует из данных ЕАИС. По данным системы, только за период с 8 по 12 февраля картина заработала почти 315 млн.

Тем самым при бюджете 1,2 млрд проект окупился и начал приносить прибыль.

Новая экранизация романа Михаила Булгакова вышла на большие экраны 25 января. Режиссером выступил Михаил Локшин, а главные роли исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и другие.