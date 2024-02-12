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Фильм "Мастер и Маргарита" заработал в прокате уже больше 1,4 млрд рублей

Бюджет экранизации составил 1,2 млрд

12 февраля 2024, 09:31, ИА Амител

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" / Фото: "Кинопоиск"
Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" / Фото: "Кинопоиск"

Сборы фильма "Мастер и Маргарита" превысили 1,4 млрд рублей, следует из данных ЕАИС. По данным системы, только за период с 8 по 12 февраля картина заработала почти 315 млн.

Тем самым при бюджете 1,2 млрд проект окупился и начал приносить прибыль.

Новая экранизация романа Михаила Булгакова вышла на большие экраны 25 января. Режиссером выступил Михаил Локшин, а главные роли исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и другие.

культура Кино

Комментарии 5

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Гость

13:58:01 12-02-2024

Да нужно было сходить чтоб понять что редкая ерунда. Предыдущий был лучше.

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Я просто человек

14:44:22 12-02-2024

Хорошие сапоги, надо брать.

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гость

15:58:44 12-02-2024

а как с него корёжит некоторых... хорошее, в общем, кино получилось!)

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Гость

16:50:14 12-02-2024

А сколько из этих денег режиссер переведёт на поддержку укронацистов?

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Гость

01:32:45 13-02-2024

Неожиданно хороший, сумасшедший фильм, о жизни, о любви, об истории страны. Лучшая экранизация романа.

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