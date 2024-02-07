Эксперты оценили ажиотаж вокруг новых фильмов и назвали ряд чудесных киноработ

07 февраля 2024, 12:50, ИА Амител

Фильм "Мастер и Маргарита" / Фото: кадр из трейлера

Вышедшая на экраны в конце января новая экранизация булгаковского романа "Мастер и Маргарита" вызвала оживленную реакцию как в прессе, так и у политиков. Некоторые депутаты Госдумы потребовали даже снять его с проката. Даже несмотря на то, что картина принесла рекордные сборы. При этом еще не улеглись страсти вокруг прошлогоднего сериала "Слово пацана", который, кстати, тоже требовали проверить на "идейно-моральную выдержанность". Почему кинопремьеры стали вызывать столь горячие отклики, чем заинтересовала новая киноверсия классического произведения и каких картин сегодня не хватает, задумался журналист amic.ru Андрей Магас.

Сын за отца не в ответе

Отозвать прокатное удостоверение у фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" потребовал депутат Госдумы и актер Николай Бурляев, назвавший постановку "окончательным приговором роману". Впрочем, не исключено, что негодование политика вызвала не столько сама лента, сколько личность режиссера Михаила Локшина, проживающего в США, критикующего СВО и помогающего ВСУ. А на своих страницах в соцсетях Локшин не только порицает российскую власть, но и рассуждает об исторической вине нашей страны за "имперский менталитет".

Между прочим, режиссер является сыном известного ученого Арнольда Локшина, история которого вполне заслуживает своего фильма или даже сериала.

После выхода на экраны лента "Мастер и Маргарита" стала безоговорочным лидером российского кинопроката, заработав на 12-й день показа более миллиарда рублей. Впрочем, как это нередко случается, наряду с коммерческим успехом в СМИ прозвучала и довольно жесткая критика.

Обозреватель Александр Мельман из "МК" назвал первые два часа картины "очень скучным зрелищем". "И совсем не Булгаков. Хотелось спать и даже уйти. И лишь последние минут 40 – ударная концовка, появилась энергетика, темпоритм, Маргарита, Юлия Снигирь, на метле, да и вялый Цыганов, замещающий Мастера, как-то преобразился. Хотя бал Сатаны – ни в какое сравнение с тем, что сделал Бортко. Анна Ковальчук там все равно лучше Снигирь. Нет, обнаженная Снигирь прекрасна, только этого мало".

Известный журналист Эдвард Чесноков пишет, что получилось "красиво, смотрибельно, но... Это не Булгаков – это фильм, снятый приглашенной из Голливуда командой создателей "Гарри Поттера", даже не прочитавших оригинал романа".

"Конечно, не все плохо. Авторы (тут заслуга не столько режиссера, сколько актера Аугуста Диля, игравшего в тарантиновских "Бесславных ублюдках") смогли сделать Воланда и К° не "злом, которое совершает благо", – а просто злом, лишенным – несмотря на весь свой эстетизм – какой-либо привлекательности", – пишет Чесноков.

Многие известные персоны также оценили не столько саму картину (которую, похоже, многие из них еще не видели), сколько личность режиссера.

"Молодец Миша. Умеет жить. А репарации будут платить "поколения россиян". Ну а кто. Не он же. К Мише никаких претензий. Просто он не любит российский империализм, хотя с американским уживается. Это его выбор. А вот от российского кинематографического начальства просто иной раз тошнит", – иронизировал в своем телеграм-канале писатель и политик Захар Прилепин.

"Если инфа о том, что Михаил Локшин, режиссер фильма "Мастер и Маргарита", вышедшего в прокат и снятого на бюджетные деньги, донатил на ВСУ и выступает с антироссийских позиций, правда – надо серьезно садиться и что-то решать со всей этой ситуацией, начиная с продюсеров и заканчивая правоохранительными органами", – высказался режиссер и продюсер Тигран Кеосаян.

Кстати, напомним, знаменитый роман Булгакова был несколько раз экранизирован – впервые это сделал польский режиссер Анджей Вайда в 1971 году и назвал картину "Пилат и другие". Российская киноверсия впервые была снята в 1994-м, хотя до зрителя дошла только в 2011-м – из-за разногласий в творческом коллективе. А в 2005-м был показан сериал Владимира Бортко. Кстати, первый спектакль по роману поставил Театр на Таганке еще в 1977 году.

Британский след Воланда

Несколько лет назад в беседе с автором этих строк довольно известный (но, увы, ушедший в мир иной) деятель кино предположил, что классические произведения у нас порой переносят на экран от нехватки идей. "Вариант беспроигрышный: берется классика, лучше, конечно, с историей, – и ставится. Обсуждать будут, писать об этом будут, сборы какие-никакие будут", – произнес он задумчиво. Суждение, конечно, спорное, но имеющее хождение в киношной среде. Далеко не все с ним согласны. Не разделяет его и кинокритик, редактор отдела "Кино" газеты "Культура" Алексей Коленский.

"С идеями всегда и везде было туго, даже в лучшие времена, но роман Булгакова у нас на особом счету. Дмитрий Галковский как-то отметил, что "у советского человека есть лишь одна любимая книга. У кого-то – "12 стульев", на втором месте – "Мастер и Маргарита", а каждый десятый балдеет от "Швейка". Всего роман Булгакова в мире экранизировался 17 раз, в нашей стране – дважды, причем оба трудно назвать удачей, это было лет двадцать назад. Так что интерес вполне объясним", – отмечает собеседник.

Он пояснил, что в советский период в экранизации классики преобладал иллюстративный подход, прежде всего – по идеологическим соображениям, но сейчас время изменилось и люди попытались вчитаться в книгу.

Что касается скандала вокруг фильма, то, кроме личности Локшина, здесь примечательна фигура спонсора – Леонарда Блаватника, одного из богатейших людей Британии, вложившего, как утверждают, около 500 млн рублей в картину, рассказывает Алексей Коленский.

Кроме того, отметил эксперт, с Блаватником в значительной степени связана подоплека скандала. Этот человек возомнил себя "Мастером", решил потешить свое тщеславие таким образом. Так что у него здесь личный, даже магический интерес. Выход фильма планировался на 2021 год с широким зарубежным прокатом, поэтому на роль Воланда и пригласили Диля.

Алексей Коленский отмечает: разразившийся скандал показывает, что с началом СВО многие персоны обнажили свое гнилое нутро, хотя они и прежде его не особенно скрывали, но "в последнее время проявились не только личины, но щупальца, оперирующие нашей культуркой".

"Я не знаю, в какой еще стране кинопроцесс утроен столь нагло, как у нас. Давно ли вы видели кино про себя или сверстников, про Россию? Стоит ли надеяться, что его вам подарят Блаватник или Абрамович, попечитель фонда "Кинопрайм", спонсор палачей "Азова" (запрещен в России, признан террористической организацией. – Прим. ред.)", – указал Коленский.

Жанровые виражи "пацанов"

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", рассказывающий о молодежных бандах в Казани 1980-х годов, уже назван известным кинокритиком Лидией Масловой "главным феноменом в нашем кино в 2023 году". При этом мнения о нем, как среди культурологов, так и рядовых зрителей, разделились – от восторженных до категорически не принявших эту многосерийную криминальную драму. А депутат Госдумы Нина Останина даже обращалась в СК РФ с просьбой проверить его на предмет распространения запрещенной информации.

Другой известный кинокритик Михаил Трофименков в декабре 2023-го признавался, что абсолютно не верит в Жору Крыжовникова. "Я не верю, что человек, который раньше делал очень плохое кино, смог снять что-то потрясающее", – говорил он.

Алексей Коленский указывает на особенности киноповествования:

"Сериал "Слово пацана" берет крутыми жанровыми виражами – когда постоянно смещается фокус: от подростковых разборок к первой любви, затем к семейной драме и так далее. Другое дело, что по сюжету банды стали результатом такой самодеятельности молодежи. Но ведь ясно, что это слишком затратно для молодых людей по целому ряду причин. И сейчас все больше фактов указывает, что их создавали органы госбезопасности для предстоящего раздербанивания страны. Но это осталось за кадром. Популярность сериала за пределами России, скажем, на Украине, вызвана разницей во временных рамках. Для нас это уже история, а для них – актуальное время, мастерски отраженное создателями", – замечает кинокритик.

Быть самим собой или идти против правил?

Семейный психолог из Барнаула Виола Потапова видит одну из причин популярности сериала у молодежи в тематике, которую почему-то наш кинематограф последние три десятка лет явно обходит стороной – смелость быть самим собой.

"Главный герой Андрей Васильев (Пальто – Прим. ред.) долгое время жил по правилам, которые до него доводили мама, учителя, взрослые и в целом общество. Но ему никто не рассказал, как, не нарушая этих правил, спасти в трудной ситуации свое человеческое достоинство. И ему пришлось, вопреки правилам, выбрать другие ценности, которые он нашел настоящими", – поделилась она своим мнением с amic.ru.

Потапова указала, что главный герой оказался в коллективе, где его уважают и можно уважать себя. Да, там есть вопросы к ценностям, в частности, грабеж, бандитизм, насилие, но для человека наличие ценностей означает быть собой.



Популярность сериала "Слово пацана" поставила вопрос о современном кино для подростков. Точнее, о его отсутствии. Виола Потапова видит здесь социально-психологический момент.

"Подростки – бунтари по натуре своей, правдорубы. Им часто чуждо лицемерие и мелочный прагматизм взрослых, всякое мещанство, потребительство. Их привлекают яркие личности, которые способны на сильный, яркий, смелый поступок. Сильные взрослые, которым захочется подражать", – говорит она.

При этом психолог отмечает, что в нынешней реальности практически отсутствуют сильные личности, совершающие сильные поступки, которым молодые люди хотели бы подражать.

"Кто-то из нынешних известных персон прыгнул с парашютом, спас ребенка из горящего дома или совершил еще что-то необыкновенное, яркое? Нет, большинство из них просто сумели "продвинуть себя" и зарабатывают много денег", – замечает Потапова.

По ее убеждению, снимать кино о нынешних "героях" никто не будет, потому что это скучно. К тому же у этих лиц нет никакого четкого, яркого, понятного и достижимого каждому пути. И на этом фоне "Слово пацана" неожиданно оказалось вдохновляющим.

"Каждому подростку понятно, что нужно делать, чтобы стать таким Андреем Васильевым или Маратом Суворовым (Адидас-младший. – Прим. ред.). Это жутко, страшно, но достижимо каждому. Бунтарство, протест против рутины и лицемерия взрослых – это самая суть подросткового мировоззрения. Похоже, вокруг нет бунтарства, нет бунтующих лидеров, некому и нечем вдохновить. Поэтому и подросткового кино нет", – отмечает собеседник.

Хорошего кино никогда не было много

Впрочем, не все так беспросветно даже в плане сегодняшнего массового кино, считает кинокритик Илья Шамазов. По его словам, хорошее кино, как ни странно, в наше время есть, просто есть ряд причин для высоких требований думающей публики.

"Надо сказать, по-настоящему хорошего кино никогда сильно много не было. Конечно, средний уровень в период СССР был сильно повыше, чем теперь. Но даже когда выходили замечательные картины, в прокатном топе были, скажем, "Зита и Гита" или "Великолепная семерка" – они, конечно, по-своему хороши, однако речь не о том. Нашего зрителя привлекал заморский лоск", – рассказал он amic.ru.

Низкую планку современного кино в целом он объясняет существующей социально-экономической системой.

"Пришел человек вечером, выжатый как лимон, – ноль эмоций, ноль мыслей. И вот тут ему надо с экрана подать очень что-то "разжеванное", чтобы мозг напрягался по минимуму. Отсюда тяга к незамысловатым сериалам или очень уж проходным лентам", – отметил Шамазов.

Но и наши мастера культуры в последние годы отличились весьма качественными работами, считает собеседник.

"Были чудесные фильмы – "Паркет" Александра Миндадзе в 2021-м, "Французский мастер" Юсупа Разыкова в 2022-м, "Воскресенье" Светланы Проскуриной в 2019-м, "Наследие" Романа Михайлова в 2023-м. Но их видели немногие, только те, кто ходил на фестивальные показы и различные киноклубы в системе "альтернативного проката", а это замечательные работы. Впрочем, ожидать, что они станут лидерами широкого проката, сегодня будет как-то странно", – говорит Шамазов.

Илья Шамазов пояснил, чем примечательны упомянутые им замечательные фильмы:



"Фильм-исповедь "Паркет" настоящего кудесника Миндадзе – это когда "кино смотрит тебя", если можно так выразиться. Здесь важно, когда зритель сидит внизу и сверху на него словно "смотрит" то, что происходит на экране. "Французский мастер" – эстетская штучка Разыкова, пытающегося разобраться в причинах зла, живущего рядом с нами, и в то же время признание в любви к итальянскому и французскому кинематографу. "Воскресенье" Проскуриной – такая своего рода галлюцинаторная история о том, как чиновник, неплохой человек вроде бы, превращается в очень плохого и умирает. В "Наследии" Михайлова буквально в четырех кадрах показана настоящая пацанская жизнь (после которой вообще непонятно, зачем смотреть на данную тему сериалы), а в целом картина повествует о том, как "русское психо" на бескрайних снежных полях соединяется с русской религиозностью и русской же победой".