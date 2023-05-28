Фильм о Клеопатре от Netflix потребовали запретить в Египте

Авторы соответствующего письма отметили, что идею картины не согласовали с министерством по делам древностей

28 мая 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Генеральная прокуратура Египта получила письмо с требованием запретить фильм о Клеопатре от стриминг-сервиса Netflix. Об этом сообщает газета El-Watan.

Картину в Египте стали критиковать сразу после выхода. В частности авторы письма отмечают, что идея её создания не согласовывалась с египетским министерством, которое занимается вопросом сохранения древностей.

Также отмечается, что Netflix исказил исторический образ Клеопатры.

Роль египетской царицы в фильме исполнила темнокожая актриса.