Фильм о Клеопатре от Netflix потребовали запретить в Египте
Авторы соответствующего письма отметили, что идею картины не согласовали с министерством по делам древностей
28 мая 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Генеральная прокуратура Египта получила письмо с требованием запретить фильм о Клеопатре от стриминг-сервиса Netflix. Об этом сообщает газета El-Watan.
Картину в Египте стали критиковать сразу после выхода. В частности авторы письма отмечают, что идея её создания не согласовывалась с египетским министерством, которое занимается вопросом сохранения древностей.
Также отмечается, что Netflix исказил исторический образ Клеопатры.
Роль египетской царицы в фильме исполнила темнокожая актриса.
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