В следующем году в России будут отмечать 80-летие со дня рождения политика

11 марта 2025, 11:30, ИА Амител

Владимир Жириновский / Фото: duma.gov.ru

Документальный фильм о Владимире Жириновском может выйти в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия политика.

"Выпуск документального фильма, посвященного В. В. Жириновскому, <…> 2026 год", – сказано в документе.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни 6 апреля 2022 года – за 19 дней до своего 76-летия. В 2026-м исполнится 80 лет со дня рождения политика.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин постановил образовать оргкомитет по подготовке и провести мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, а его председателем назначил спикера Госдумы Вячеслава Володина.