Константин Хабенский может сыграть Владимира Жириновского в многосерийном байопике
Постановщик Сергей Снежкин считает, что актер уже вошел в тот самый возраст, когда он может это делать
30 сентября 2024, 09:15, ИА Амител
Режиссер Сергей Снежкин намерен снять байопик о Владимире Жириновском, рассказал он в "Открытой студии" на канале "78".
По его словам, фильм будет состоять из восьми серий, которые расскажут историю основателя ЛДПР от детства до выборов, когда он чуть не стал президентом. Главную роль может сыграть Константин Хабенский.
"Нужен актерский уровень, актерское качество. Константин Юрьевич уже вошел в тот самый возраст, когда он уже может это делать", – подчеркнул постановщик.
По его словам, у Жириновского в фильме будет "два возраста". Однако кто сыграет его в молодости, пока неизвестно.
Ранее стало известно, что Константин Хабенский снова сыграет следователя Родиона Меглина в третьем сезоне сериала "Метод". Премьера продолжения состоится в 2025 году на "Кинопоиске".
09:18:40 30-09-2024
Так всё-таки, байопик? Или фильм?
Чё же вас так на все нерусское тянет!?...
10:54:34 30-09-2024
Гость (09:18:40 30-09-2024) Так всё-таки, байопик? Или фильм? Чё же вас так на все н... То ли дело: Шёл ловчила по топталищу в мокроступах на позорище
13:54:41 30-09-2024
Пузырек (10:54:34 30-09-2024) То ли дело: Шёл ловчила по топталищу в мокроступах на позор... Реально не понимаешь,что слово "байопик" ни к селу,ни к городу? Или просто хрюкнуть надо?
10:58:25 30-09-2024
Где слышу актер Хабенский, Кологривый сразу для меня табу на такой фильм идти. Оба недоактеры какие-то.
20:53:34 30-09-2024
А почему не Безруков? Он и молодого, и старого Жириновского сыграет. И все его окружение...