Константин Хабенский может сыграть Владимира Жириновского в многосерийном байопике

Постановщик Сергей Снежкин считает, что актер уже вошел в тот самый возраст, когда он может это делать

30 сентября 2024, 09:15, ИА Амител

Константин Хабенский / Фото: Сергей Виноградов / ТАСС

Режиссер Сергей Снежкин намерен снять байопик о Владимире Жириновском, рассказал он в "Открытой студии" на канале "78".

По его словам, фильм будет состоять из восьми серий, которые расскажут историю основателя ЛДПР от детства до выборов, когда он чуть не стал президентом. Главную роль может сыграть Константин Хабенский.

"Нужен актерский уровень, актерское качество. Константин Юрьевич уже вошел в тот самый возраст, когда он уже может это делать", – подчеркнул постановщик.

По его словам, у Жириновского в фильме будет "два возраста". Однако кто сыграет его в молодости, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что Константин Хабенский снова сыграет следователя Родиона Меглина в третьем сезоне сериала "Метод". Премьера продолжения состоится в 2025 году на "Кинопоиске".