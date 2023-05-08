Фильм об Алтайском крае показали на федеральном канале

Автор картины встретился с губернатором Виктором Томенко и обсудил несколько важных вопросов

08 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба краевого правительства

В эфире телеканала "Россия 24" показали фильм об Алтайском крае. Автор Алексей Михалёв побывал в регионе в начале апреля, пробыл здесь 10 дней, познакомился с краевыми предприятиями и интересными людьми.

Также Михалёв встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Глава региона рассказал о многодетных семьях, достижениях аграриев и других подробностях жизни Алтая.

Посмотреть фильм можно на сайте телеканала.