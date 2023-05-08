Фильм об Алтайском крае показали на федеральном канале
Автор картины встретился с губернатором Виктором Томенко и обсудил несколько важных вопросов
08 мая 2023, 06:15, ИА Амител
Фото: пресс-служба краевого правительства
В эфире телеканала "Россия 24" показали фильм об Алтайском крае. Автор Алексей Михалёв побывал в регионе в начале апреля, пробыл здесь 10 дней, познакомился с краевыми предприятиями и интересными людьми.
Также Михалёв встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Глава региона рассказал о многодетных семьях, достижениях аграриев и других подробностях жизни Алтая.
Посмотреть фильм можно на сайте телеканала.
13:19:35 08-05-2023
В целом неплохо. Но Край и Барнаул в реале выглядят более живописно. Не всегда выбраны удачные точки съемок. Авторы могли бы посмотреть для примера иллюстрированные книги "Барнаул" разных годов издания и авторов. Понятно, что нынешние хотели создать свой продукт. Но для более эффектной подачи региона можно использовать и прошлый опыт. Важен результат. Чтобы зритель увидел красоту и манкость наших мест.
14:28:24 09-05-2023
Алтайский край, этож только Барнаул, а где всё остальное? Где Кулунда, Рабцовск, Славгород ? Что можно увидеть за 10 дней, в таком большом субъекте? Когда дорога через весь край, занимает день.