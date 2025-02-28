Фильм "Пчеловод" с Джейсоном Стэйтемом получит вторую часть

Съемки планируют начать в 2025 году

28 февраля 2025, 13:45, ИА Амител

Кадр из фильма "Пчеловод" (2024)

Актер Джейсон Стэйтем снова сыграет Адама Клэя в продолжении боевика "Пчеловод". Съемки сиквела стартуют уже осенью.

Как пишет Variety, режиссером вместо Дэвида Эйра станет Тимо Тьяджанто, постановщик предстоящего экшена "Никто 2".

Дата премьеры и подробности сюжета "Пчеловода 2" неизвестны.

Оригинальная лента заработала в прокате чуть больше 150 млн долларов при бюджете 40 млн, став самым кассовым фильмом начала 2024 года.

27 марта в российский прокат выйдет фильм "Мастер" режиссера первого "Пчеловода" Дэвида Эйра. Джейсон Стэйтем в нем сыграл главную роль.