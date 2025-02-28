Фильм "Пчеловод" с Джейсоном Стэйтемом получит вторую часть
Съемки планируют начать в 2025 году
28 февраля 2025, 13:45, ИА Амител
Кадр из фильма "Пчеловод" (2024)
Актер Джейсон Стэйтем снова сыграет Адама Клэя в продолжении боевика "Пчеловод". Съемки сиквела стартуют уже осенью.
Как пишет Variety, режиссером вместо Дэвида Эйра станет Тимо Тьяджанто, постановщик предстоящего экшена "Никто 2".
Дата премьеры и подробности сюжета "Пчеловода 2" неизвестны.
Оригинальная лента заработала в прокате чуть больше 150 млн долларов при бюджете 40 млн, став самым кассовым фильмом начала 2024 года.
27 марта в российский прокат выйдет фильм "Мастер" режиссера первого "Пчеловода" Дэвида Эйра. Джейсон Стэйтем в нем сыграл главную роль.
14:06:40 28-02-2025
Ему же в этом году 58
22:20:48 28-02-2025
Гость (14:06:40 28-02-2025) Ему же в этом году 58... Само то для пчеловода.
22:23:37 28-02-2025
Наши бы могли тоже снять фильму, например "Скотник", "Свинопас" или "Пекарь". Замутили бы боевичок.
18:53:58 01-03-2025
а-ля Джон Уик. Такой же невыносимый бред