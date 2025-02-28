Вышел первый тизер мультфильма "Шрек 5"

Продолжение истории о зеленом великане выйдет в конце 2026 года

28 февраля 2025, 11:30, ИА Амител

Universal опубликовала первый тизер мультфильма "Шрек 5".

В коротком видео показали знакомых зрителю главных героев, а также нового персонажа – дочь Шрека и Фионы, которую озвучила Зендея.

Выйдет картина 23 декабря 2026 года. О чем будет сюжет, пока неясно.

В 2024 году актер Эдди Мерфи рассказывал, что в будущем выйдет отдельный мультфильм об Осле. Работу над ним начнут после выхода пятого "Шрека".

Первый "Шрек" появился на экранах в 2001 году, а релиз последней, четвертой части состоялся в 2010-м. Во франшизу также входят две ленты о Коте в сапогах.