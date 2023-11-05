Киносказка почти окупилась в прокате

05 ноября 2023, 07:40, ИА Амител

Кадр из трейлера к фильму "По щучьему велению" (2023)

Киносказка "По щучьему велению", вышедшая на экраны 26 октября, уже заработала больше 1 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на данные ЕАИС.

Как отмечает издание, за историю российского проката аналогичного результата добились всего два десятка отечественных картин. Лидер по этому показателю – "Чебурашка" с кассой в 7 млрд.

Общий бюджет фильма "По щучьему велению" составил 660 млн рублей. Чтобы считаться окупившимся, он должен заработать как минимум вдвое больше.

Режиссером ленты выступил Александр Войтинский, а главные роли исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова, Юрий Колокольников и Сергей Бурунов.