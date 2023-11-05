Фильм "По щучьему велению" заработал больше 1 млрд рублей
Киносказка почти окупилась в прокате
05 ноября 2023, 07:40, ИА Амител
Кадр из трейлера к фильму "По щучьему велению" (2023)
Киносказка "По щучьему велению", вышедшая на экраны 26 октября, уже заработала больше 1 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на данные ЕАИС.
Как отмечает издание, за историю российского проката аналогичного результата добились всего два десятка отечественных картин. Лидер по этому показателю – "Чебурашка" с кассой в 7 млрд.
Общий бюджет фильма "По щучьему велению" составил 660 млн рублей. Чтобы считаться окупившимся, он должен заработать как минимум вдвое больше.
Режиссером ленты выступил Александр Войтинский, а главные роли исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова, Юрий Колокольников и Сергей Бурунов.
12:02:15 05-11-2023
кто смотрел, поделитесь, пжлст, мнением. это такая же отрыжка отечественного кинопрома, как и NEW-Чебурашка, или стоит посмотреть?
15:29:18 05-11-2023
Смотрели сегодня. Ни о чем, от слова - совсем. Такой ерунды, полнейшей еще не видели.....
19:49:32 05-11-2023
Посмотрел, хуже, чем Первый богатырь. А по существу дешевка, и если на него ходят, видимо показатель деградации населения за последние 30 лет.
00:55:30 06-11-2023
По телеку посмотрим
15:51:13 06-11-2023
Валентина (00:55:30 06-11-2023) По телеку посмотрим... В интернете можно посмотреть
07:51:30 06-11-2023
Очень хорошая и красивая сказка, Емеля настолько настоящий, что смотрится с удовольствием
21:05:35 06-11-2023
Роман (07:51:30 06-11-2023) Очень хорошая и красивая сказка, Емеля настолько настоящий, ... Емеля тебя зацепил. Понятно.