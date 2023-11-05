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Фильм "По щучьему велению" заработал больше 1 млрд рублей

Киносказка почти окупилась в прокате

05 ноября 2023, 07:40, ИА Амител

Кадр из трейлера к фильму "По щучьему велению" (2023)
Кадр из трейлера к фильму "По щучьему велению" (2023)

Киносказка "По щучьему велению", вышедшая на экраны 26 октября, уже заработала больше 1 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на данные ЕАИС.

Как отмечает издание, за историю российского проката аналогичного результата добились всего два десятка отечественных картин. Лидер по этому показателю – "Чебурашка" с кассой в 7 млрд.

Общий бюджет фильма "По щучьему велению" составил 660 млн рублей. Чтобы считаться окупившимся, он должен заработать как минимум вдвое больше.

Режиссером ленты выступил Александр Войтинский, а главные роли исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова, Юрий Колокольников и Сергей Бурунов.

культура Кино

Комментарии 7

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Элен без ребят

12:02:15 05-11-2023

кто смотрел, поделитесь, пжлст, мнением. это такая же отрыжка отечественного кинопрома, как и NEW-Чебурашка, или стоит посмотреть?

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Гость

15:29:18 05-11-2023

Смотрели сегодня. Ни о чем, от слова - совсем. Такой ерунды, полнейшей еще не видели.....

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Гость

19:49:32 05-11-2023

Посмотрел, хуже, чем Первый богатырь. А по существу дешевка, и если на него ходят, видимо показатель деградации населения за последние 30 лет.

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Валентина

00:55:30 06-11-2023

По телеку посмотрим

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Гость

15:51:13 06-11-2023

Валентина (00:55:30 06-11-2023) По телеку посмотрим... В интернете можно посмотреть

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Роман

07:51:30 06-11-2023

Очень хорошая и красивая сказка, Емеля настолько настоящий, что смотрится с удовольствием

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Гость

21:05:35 06-11-2023

Роман (07:51:30 06-11-2023) Очень хорошая и красивая сказка, Емеля настолько настоящий, ... Емеля тебя зацепил. Понятно.

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