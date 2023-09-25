Названа дата выхода сиквела "Чебурашки"

Над фильмом работают авторы оригинала

25 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

Кадр из фильма "Чебурашка" (2023)

Вторая часть "Чебурашки" уже запущена в производство, релиз картины состоится 1 января 2026 года, пишет ТАСС.

Отмечается, что над сиквелом работают авторы оригинала, включая режиссера Дмитрия Дьяченко. События картины начнутся спустя год после первой части, когда мирную жизнь Гены и Чебурашки нарушит "невероятное событие".

Первая часть "Чебурашки" вышла 1 января 2023 года и стала самым кассовым фильмом в истории российского проката, заработав около 7 миллиардов рублей.

Ранее появились фото со съемок нового сериала "Букины" – продолжения легендарного ситкома "Счастливы вместе", который выходил с 2006 по 2013 год.