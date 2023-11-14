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Финалистов в студию! Кто вошел в тройку лидеров "Народного знака качества"

Публикуем итоги второго этапа премии. Но пока без имен победителей

14 ноября 2023, 09:30, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
"Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вот они, самые-самые народные компании. Организаторы премии "Народный знак качества" рассказали, какие предприятия и фирмы Алтайского края вырвались в финал премии. В каждой из 15 открытых номинаций их будет трое. И только один из них – победитель. Но пока мы не скажем, кто именно лидировал в проекте в 2023 году. Все карты раскроем на торжественной церемонии награждения 21 ноября. 

А пока вот тройка лидеров (компании указаны исключительно по алфавиту, никакой расстановки по местам здесь нет): 

Автодилер года: 

  • "Автоцентр АНТ";
  • "Большой-техника";
  • "Союз-Авто".

Автосалон года:

  • "Союз-Авто";
  • DAna Motors ("ДАна Моторс");
  • M.A.R.S. ("Марс").

Автосервис года:

  • "Иванор";
  • Avtoformula ("Автоформула");
  • Makk ("Макк").

Застройщик года:

  • "Алгоритм";
  • "АлтЭкоАрт";
  • "Два этажа".

Медцентр года:

  • "Антуриум";
  • Детская городская клиническая больница № 7;
  • "Здоровое поколение".

Образовательный центр года:

  • Алтайский государственный медицинский университет;
  • "Саншайн" (языковой центр);
  • "Ученая мышь" (центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ).

Производитель продуктов питания года:

  • "Алтайские закрома";
  • "Велкен";
  • "Логовская сыроварня".

Производитель промышленных товаров года:

  • "АльфаПак22";
  • "ТеплоКон";
  • FOGEL ("Фогель").

Ресторан и кафе года:

  • "Бирдок";
  • "Хочу пури";
  • Damiani ("Дамиани").

Спортивный клуб года:

  • "Магис Спорт";
  • "ТЕМП";
  • МетроFitness ("МетроФитнес").

Стройка и ремонт года:

  • "Алтайский Малярный Центр";
  • "Знак";
  • "Творческая мастерская РИМ".

Торговая сеть года:

  • "Золотой телец";
  • "Светофор";
  • "Ярче".

ТРЦ года: 

  • ТРЦ "Арена";
  • ТРЦ "Пионер";
  • ТРЦ Galaxy ("Гэлакси").

Фастфуд и доставка года:

  • "Гриль №1";
  • "Грильница";
  • "Японский Бох".

Сервис и услуги года:

  • "ВСК";
  • "ПРОКС";
  • "Стежок".

Проект "Народный знак качества" – это проект, созданный для поддержки алтайских компаний. Выбор делали не эксперты, а клиенты и покупатели, что особенно ценно. Ведь народная любовь дороже любой рекламы. Совсем скоро, 21 ноября 2023 года, мы проведем торжественную церемонию, куда пригласим всех финалистов. И только там все узнают, кто же победил. 

Читайте также в сюжете: Народный знак качества – 2023
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