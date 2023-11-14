Финалистов в студию! Кто вошел в тройку лидеров "Народного знака качества"
Публикуем итоги второго этапа премии. Но пока без имен победителей
14 ноября 2023, 09:30, ИА Амител
Вот они, самые-самые народные компании. Организаторы премии "Народный знак качества" рассказали, какие предприятия и фирмы Алтайского края вырвались в финал премии. В каждой из 15 открытых номинаций их будет трое. И только один из них – победитель. Но пока мы не скажем, кто именно лидировал в проекте в 2023 году. Все карты раскроем на торжественной церемонии награждения 21 ноября.
А пока вот тройка лидеров (компании указаны исключительно по алфавиту, никакой расстановки по местам здесь нет):
Автодилер года:
- "Автоцентр АНТ";
- "Большой-техника";
- "Союз-Авто".
Автосалон года:
- "Союз-Авто";
- DAna Motors ("ДАна Моторс");
- M.A.R.S. ("Марс").
Автосервис года:
- "Иванор";
- Avtoformula ("Автоформула");
- Makk ("Макк").
Застройщик года:
- "Алгоритм";
- "АлтЭкоАрт";
- "Два этажа".
Медцентр года:
- "Антуриум";
- Детская городская клиническая больница № 7;
- "Здоровое поколение".
Образовательный центр года:
- Алтайский государственный медицинский университет;
- "Саншайн" (языковой центр);
- "Ученая мышь" (центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ).
Производитель продуктов питания года:
- "Алтайские закрома";
- "Велкен";
- "Логовская сыроварня".
Производитель промышленных товаров года:
- "АльфаПак22";
- "ТеплоКон";
- FOGEL ("Фогель").
Ресторан и кафе года:
- "Бирдок";
- "Хочу пури";
- Damiani ("Дамиани").
Спортивный клуб года:
- "Магис Спорт";
- "ТЕМП";
- МетроFitness ("МетроФитнес").
Стройка и ремонт года:
- "Алтайский Малярный Центр";
- "Знак";
- "Творческая мастерская РИМ".
Торговая сеть года:
- "Золотой телец";
- "Светофор";
- "Ярче".
ТРЦ года:
- ТРЦ "Арена";
- ТРЦ "Пионер";
- ТРЦ Galaxy ("Гэлакси").
Фастфуд и доставка года:
- "Гриль №1";
- "Грильница";
- "Японский Бох".
Сервис и услуги года:
- "ВСК";
- "ПРОКС";
- "Стежок".
Проект "Народный знак качества" – это проект, созданный для поддержки алтайских компаний. Выбор делали не эксперты, а клиенты и покупатели, что особенно ценно. Ведь народная любовь дороже любой рекламы. Совсем скоро, 21 ноября 2023 года, мы проведем торжественную церемонию, куда пригласим всех финалистов. И только там все узнают, кто же победил.
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