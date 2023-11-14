Финалистов в студию! Кто вошел в тройку лидеров "Народного знака качества"

Публикуем итоги второго этапа премии. Но пока без имен победителей

14 ноября 2023, 09:30, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вот они, самые-самые народные компании. Организаторы премии "Народный знак качества" рассказали, какие предприятия и фирмы Алтайского края вырвались в финал премии. В каждой из 15 открытых номинаций их будет трое. И только один из них – победитель. Но пока мы не скажем, кто именно лидировал в проекте в 2023 году. Все карты раскроем на торжественной церемонии награждения 21 ноября.

А пока вот тройка лидеров (компании указаны исключительно по алфавиту, никакой расстановки по местам здесь нет):

Автодилер года:

"Автоцентр АНТ";

"Большой-техника";

"Союз-Авто".

Автосалон года:

"Союз-Авто";

DAna Motors ("ДАна Моторс");

M.A.R.S. ("Марс").

Автосервис года:

"Иванор";

Avtoformula ("Автоформула");

Makk ("Макк").

Застройщик года:

"Алгоритм";

"АлтЭкоАрт";

"Два этажа".

Медцентр года:

"Антуриум";

Детская городская клиническая больница № 7;

"Здоровое поколение".

Образовательный центр года:

Алтайский государственный медицинский университет;

"Саншайн" (языковой центр);

"Ученая мышь" (центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ).

Производитель продуктов питания года:

"Алтайские закрома";

"Велкен";

"Логовская сыроварня".

Производитель промышленных товаров года:

"АльфаПак22";

"ТеплоКон";

FOGEL ("Фогель").

Ресторан и кафе года:

"Бирдок";

"Хочу пури";

Damiani ("Дамиани").

Спортивный клуб года:

"Магис Спорт";

"ТЕМП";

МетроFitness ("МетроФитнес").

Стройка и ремонт года:

"Алтайский Малярный Центр";

"Знак";

"Творческая мастерская РИМ".

Торговая сеть года:

"Золотой телец";

"Светофор";

"Ярче".

ТРЦ года:

ТРЦ "Арена";

ТРЦ "Пионер";

ТРЦ Galaxy ("Гэлакси").

Фастфуд и доставка года:

"Гриль №1";

"Грильница";

"Японский Бох".

Сервис и услуги года:

"ВСК";

"ПРОКС";

"Стежок".

Проект "Народный знак качества" – это проект, созданный для поддержки алтайских компаний. Выбор делали не эксперты, а клиенты и покупатели, что особенно ценно. Ведь народная любовь дороже любой рекламы. Совсем скоро, 21 ноября 2023 года, мы проведем торжественную церемонию, куда пригласим всех финалистов. И только там все узнают, кто же победил.