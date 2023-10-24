Премия становится узнаваемой и более желанной для бизнеса

24 октября 2023, 08:00, ИА Амител

Елена Пацар и Галина Юмашева / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Около 9000 голосов получили организаторы премии "Народный знак качества" за первый этап проекта. Жители Алтайского края номинировали почти 500 компаний – тех, кем хочется гордиться. Да и вообще вся премия – большая гордость и для бизнеса, и для жителей. А еще, конечно же, для организаторов – информационного портала amic.ru* и радиостанции Business FM* Барнаул. Почему? Сейчас расскажем.

"Только те, кто завоевал любовь аудитории"

Как отмечает главный редактор amic.ru Елена Пацар, премия задумывалась по-настоящему народной, и именно такой она стала в реальности.

"Подобные премии существуют, но в них победителей определяют или эксперты отрасли, или президиум конкурса – комиссия, которую представляют специалисты в разных областях. А в премии „Народный знак качества” и номинантами, и победителями становятся только те, кто на самом деле завоевал любовь аудитории и сделал ее жизнь комфортной, вкусной, красивой, удобной", – рассказала Елена Пацар.

Кстати, особую любовь уже завоевали 150 компаний – те, что прошли первый этап премии и попали в шорт-листы.

На то, что голосование – это в целом история о благодарности пользователей, указывает и возросшее число голосов – в этом году их почти на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом.

"Конечно, это говорит о том, что конкурс, который задумывался как народный, все больше уходит в народ – его обсуждают, спорят, голосуют за признанных и лучших", – добавила Елена Пацар.

"Премия сделала большой рывок вперед"

Только в первые четыре дня с момента старта премии организаторы проекта получили около 2 тысяч заявок, на основе которых были номинированы почти 200 компаний. А в первые два дня голосования (это мы уже о втором этапе) – более 4 тысяч (!) голосов.

По словам главного редактора радиостанции Business FM Барнаул Галины Юмашевой, такие цифры показывают: премию ждали как потребители, так и бизнес-сообщество.

"То есть покупатели, потребители услуг, похоже, ждали и готовились к тому, чтобы заявить о любимой клинике, автосервисе, спортивном клубе, чтобы выразить таким образом свою благодарность, свою любовь", – подчеркнула Галина Юмашева.

А это значит, что премия становится не только узнаваемой и престижной, но с каждым годом еще и более значимой – в том числе и для бизнеса.

"Премия „Народный знак качества” сделала большой рывок вперед. Она стала более известной, узнаваемой, и, пожалуй, более желанной для бизнеса", – отметила Галина Юмашева.

При этом проект остается как народным, так и премиальным, убеждены организаторы. А еще дает отличную возможность получить обратную связь от своих клиентов.

"Это прекрасный шанс для бизнеса региона выявить настоящий уровень лояльности потребителей к бренду без дорогостоящих маркетинговых исследований, фокус-групп. Так что в нашем случае народное голосование и есть премиальное. То, что выбрал народ, достойно большой премии", – отметила Елена Пацар.

"Мимо наших IT-специалистов не пройдет ни одна накрутка"

Если премия народная – значит, она честная. Организаторы ввели несколько правил, для того чтобы исключить возможность накрутки голосов, вы читали о них здесь. В 2023 году систему контроля усилили, и это коснулось как этапа подачи заявки, так и самого голосования.

"Конечно, понимаем, что технологии развиваются стремительно, понимаем, что иногда любовь может вырываться изнутри настолько мощно, что у кого-то возникнет желание повлиять на естественный ход конкурса и накрутить голоса. Однако еще раз хотим предостеречь от подобных попыток: наша IT*-команда видит все эти попытки, внимательно изучает IP*-адреса и еще много других параметров – мимо наших IT-специалистов не пройдет ни одна накрутка", – подчеркнула Елена Пацар.

Желающих испробовать подобный "механизм победы" организаторы просто вынуждены будут исключить, добавила главный редактор. Конечно, это крайняя мера, применять которую никому не хочется, но и допускать нечестного голосования в отношении других участников тоже нельзя.

"А ведь может быть так, что и без накруток именно эта компания и должна была стать самой народной. Так что не мешайте естественному процессу. А если не победили в этом году – вполне возможно, что это получится в следующем", – добавила Елена Пацар.

"Это такая дуэль с самим собой"

Премия, которая в Алтайском крае проводится в третий раз, в этом году порадовала широкой географией активности, отметила Галина Юмашева.

"Это не только Барнаул, ближайшие к нему населенные пункты и крупные города региона, но и отдаленные. Такие как Горняк, Волчиха, Залесово, Смоленское, Славгород, Яровое", – рассказала главный редактор Business FM* Барнаул.

И все они борются за победу, фактически пытаясь победить самого себя – узнать мнение потребителей и стать лучше, отметили организаторы.

"Задача премии – не обойти конкурентов, а превзойти самого себя, победить устаревшие и неработающие подходы и стать если уж не самым-самым крутым, чего многие привыкли желать, а самым любимым, самым народным, самым близким к потребителю. Вот это и есть тот самый истинный знак качества", – резюмировала Елена Пацар.

Ну что, готовы и вы стать частью народной премии? Тогда скорее жмите сюда и голосуйте.

*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ); VPN (ВиПиЭн); IT ("Айти"); IP ("Айпи").