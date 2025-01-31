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Финальный сезон "Игры в кальмара" выйдет 27 июня

Netflix опубликовал первые кадры и постер предстоящего продолжения

31 января 2025, 12:11, ИА Амител

Кадр из третьего сезона "Игры в кальмара" (2025) / Netflix
Кадр из третьего сезона "Игры в кальмара" (2025) / Netflix

Третий и заключительный сезон "Игры в кальмара" выйдет 27 июня на Netflix, сообщили в стриминговом сервисе.

Авторы шоу показали постер и несколько кадров из финальной части:

Третий сезон "Игры в кальмара" (2025) / Netflix

Второй сезон "Игры в кальмара" вышел 26 декабря 2024 года. Его снимали вместе с третьим, что позволило сократить промежуток между их выходами. Третья часть станет прямым продолжением событий второго сезона.

Ранее барнаульцы поделились впечатлениями от "Игры в кальмара". 

культура Кино

Комментарии 3

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гость

12:21:12 31-01-2025

судя по постеру, мир не изменится к лучшему

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Гость

14:37:19 31-01-2025

Скрины то вроде как из 2-ой части

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Гость

14:48:37 31-01-2025

ну че там че там? все погибнут?!

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