Финальный сезон "Игры в кальмара" выйдет 27 июня
Netflix опубликовал первые кадры и постер предстоящего продолжения
31 января 2025, 12:11, ИА Амител
Кадр из третьего сезона "Игры в кальмара" (2025) / Netflix
Третий и заключительный сезон "Игры в кальмара" выйдет 27 июня на Netflix, сообщили в стриминговом сервисе.
Авторы шоу показали постер и несколько кадров из финальной части:
Третий сезон "Игры в кальмара" (2025) / Netflix
Второй сезон "Игры в кальмара" вышел 26 декабря 2024 года. Его снимали вместе с третьим, что позволило сократить промежуток между их выходами. Третья часть станет прямым продолжением событий второго сезона.
Ранее барнаульцы поделились впечатлениями от "Игры в кальмара".
12:21:12 31-01-2025
судя по постеру, мир не изменится к лучшему
14:37:19 31-01-2025
Скрины то вроде как из 2-ой части
14:48:37 31-01-2025
ну че там че там? все погибнут?!