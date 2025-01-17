"В кровавом формате". Стоит ли запрещать "Игру в кальмара" как экстремистский сериал?

Барнаульские зрители поделились впечатлениями от популярного кинопроекта

17 января 2025, 08:00, ИА Амител

Игра в кальмара / Фото: постер фильма

Одним из ярких кинособытий ушедшего года стал выход второго сезона южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Только за новогодние праздники проект собрал более 125 млн просмотров. Как и три года назад (когда вышел первый сезон картины), молодежь активно обсуждает перипетии сюжета и героев, а на маркетплейсах вновь вырос спрос на костюмы и маски знаменитых персонажей, в основном – на красные комбинезоны палачей. Общественники при этом заявили, что сериал экстремистский и призвали запретить показ в России. А что думают об "Игре в кальмара" зрители Алтайского края и разрешат ли они своим детям смотреть нашумевший сериал – узнал amic.ru.

Сарафанное кино

Сериал "Игра в кальмара" стал событием и для алтайской молодежи. Многие взрослые впервые узнают о кинопроекте от детей, а не наоборот.

"Первый сезон я посмотрела под влиянием старшей дочери. В фильме много жестких сцен, но я понимала, что любопытство пересилит и она найдет способ его посмотреть, даже если запретить. Пришлось делать это вместе: авторитет сарафанного радио не перебьешь", – рассказала жительница Барнаула Галина Федюшкина, мама двоих подростков.

Алтайская писательница, автор книг для детей и подростков, мама двоих детей Елена Клишина тоже впервые услышала об "Игре в кальмара" от тинейджеров – в редакции детско-юношеской газеты "Сами". А посмотрев, сделала вывод: это произведение не для несовершеннолетних. Хотя есть проекты и пожестче: смотришь – и перекашивает от отвращения.

С этим согласна и барнаульский психолог-игропрактик Анна Макеева:

"Лично у меня сцены агрессии, убийств и насилия в "Игре в кальмара" не вызвали такого уж отвращения или ужаса. Но и приятных чувств тоже. Думаю, что в классическом понимании удовольствие от этого сериала вряд ли можно получить. Но с другой стороны – это же сказка, аллегория, которая дает повод много чего обсудить, в том числе и со своими детьми".

По пути Колобка и Ивана-дурака

По мнению Макеевой, в сериале, помимо откровенной жестокости, представлено много важных социальных дилемм:

"Это по-настоящему глубокие философские темы, хоть и представленные в кровавом формате. Обсуждая их вместе со своим ребенком, можно формировать у него каркас жизненных ценностей. По сути, сериал дает ему готовый отрицательный опыт, освобождая от "необходимости" проживать его в реальной жизни".Галина Федюшкина при этом рекомендует не забывать о юношеском максимализме, когда есть только черное или белое:

"Дети, как губки: впитывают все, что видят. Им хочется подражать своим кумирам. Но ведь никто же не гарантирует, что кумиром станет именно положительный герой. К сожалению, злодеи часто оказываются куда ярче – и внешне, и по своим поступкам".

Анна Макеева отмечает, что сценарий сериала – архитипичен, выстроен по модели, которая в психологии называется "путь героя". В жизни персонажа – будь то Колобок, Иван-дурак или шофер и игроман Сон Ки Хун – появляется некая ситуация, которая показывает ему зону роста: где у него что-то не так, что-то, что вызывает сильный душевный дискомфорт. Герой входит в эту зону, там у него появляются помощники или враги, в итоге, преодолевая некую трудность, он приобретает новые смыслы, новые установки – происходит личностный рост.

"Каждый участник кровавых игр обладает своим уникальным характером, но всех их объединяет патологическая зависимость от азарта, желания испытать удачу и получить быстрый и легкий бонус – здесь и сейчас. Это свойственно инфантильным людям, которые находятся в плену своего внутреннего ребенка. Попав на остров, каждый из них проходит свой "путь героя". Тот же Сон Ки Хун – яркий образчик внутреннего взросления, смены жизненных ориентиров и моральных ценностей".

Включаем телевизор и… "бабу Галю"

Галина Федюшкина с дочерью посмотрели первый сезон "Игры в кальмара", а второй – не собираются: "Дочь назвала сериал жутким. Мы смотрели его вместе, вместе обсуждали все "опасные" эпизоды. Иногда приходилось включать "бабу Галю" и читать морали, зато теперь ее детское любопытство удовлетворено, собственное мнение составлено и никакие отзывы одноклассников на него повлиять не могут".

Обвинять сериал в экстремизме наши собеседники не спешат: спровоцировать всплеск агрессии и жестокости сам по себе фильм и только он один не способен.

Психолог Анна Макеева напоминает, что в психике любого человека есть базовые настройки на тему жизни и смерти, опасности, выживания, которые стопорят подобное асоциальное поведение. Смещаться они могут, но не враз. Это длительный процесс, при котором должно произойти некоторое количество стрессовых прецедентов.

Запрещать фильм смысла нет, считают собеседники amic.ru. Ведь если у человека правильные установки, сериал станет для него, скорее, антипримером.

"Умные, осознанные подростки интересуются окружающим миром и трендами, которые его формируют. Они смотрят не только "Игру в кальмара", но и сложное интеллектуальное кино, читают серьезные книги. Таких детей, как и таких людей, в целом подобными сериалами точно не испортишь, наоборот, они почерпнут оттуда нужную мораль", – отмечает Елена Клишина.