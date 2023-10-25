Financial Times: уехавшая из России молодежь после начала СВО возвращается домой

Число таких граждан оценивается в 120 тысяч человек — более 15% от числа релокантов

25 октября 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ежедневно в Россию возвращается все больше россиян, которые покинули страну на фоне спецоперации на Украине. Как сообщает газета Financial Times, число таких граждан оценивается в 120 тысяч человек – более 15% от числа уехавших.

Аналитики уверены, что со временем поток будет лишь увеличиваться. Главными причинами возвращения стали высокая стоимость жизни, сложности с трудоустройством на высокооплачиваемую работу, а также потребность ухода за пожилыми родственниками.

Некоторые вернувшиеся в Россию релоканты оказались удивлены тем, что жизнь на родине не остановилась. Бизнес продолжил развиваться, а бары и рестораны остались востребованы и оживлены. Кроме того, продолжают работать и заведения ушедших из России западных брендов, которые открыты под другими названиями, – например, McDonald's и Starbucks.