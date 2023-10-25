Financial Times: уехавшая из России молодежь после начала СВО возвращается домой
Число таких граждан оценивается в 120 тысяч человек — более 15% от числа релокантов
25 октября 2023, 15:30, ИА Амител
Ежедневно в Россию возвращается все больше россиян, которые покинули страну на фоне спецоперации на Украине. Как сообщает газета Financial Times, число таких граждан оценивается в 120 тысяч человек – более 15% от числа уехавших.
Аналитики уверены, что со временем поток будет лишь увеличиваться. Главными причинами возвращения стали высокая стоимость жизни, сложности с трудоустройством на высокооплачиваемую работу, а также потребность ухода за пожилыми родственниками.
Некоторые вернувшиеся в Россию релоканты оказались удивлены тем, что жизнь на родине не остановилась. Бизнес продолжил развиваться, а бары и рестораны остались востребованы и оживлены. Кроме того, продолжают работать и заведения ушедших из России западных брендов, которые открыты под другими названиями, – например, McDonald's и Starbucks.
15:44:36 25-10-2023
Интересно,на каких сайтах зависали эти релоканты?Конечно,на либерастных...
17:08:22 25-10-2023
Гость (15:44:36 25-10-2023) Интересно,на каких сайтах зависали эти релоканты?Конечно,на... Так у них и выбора особого не было, на каких зависать. А у it-шников в силу специфики работы на буржуинских сидеть приходится, а там нет-нет да и промелькнет "либеральное" высказывание. В силу незрелости молодого ума мысли не возникает потратить время и поразбираться что к чему на самом деле.
21:10:47 25-10-2023
Гость (17:08:22 25-10-2023) Так у них и выбора особого не было, на каких зависать. А у i... Тут главное отечественные сайты,которые в конце концов ( с начала спецоперации) объявили иноагентами.
19:33:17 25-10-2023
Не нужно большого ума, чтобы понять, что государство нынешнее культивирует и поощряет насилие. Поэтому остальные 85% вряд ли вернутся при нынешнем режиме. А это самые.
22:50:32 25-10-2023
Гость (19:33:17 25-10-2023) Не нужно большого ума, чтобы понять, что государство нынешне... Самые дома остались.
19:51:36 25-10-2023
Военкоматы ждут!!!
23:07:52 25-10-2023
Уезжали, убегали, чтобы не возвращаться. То, что причиной их возвращения - является, якобы, уход за пожилыми родственниками - «свежо предание, да верится с трудом»! Если рванули, сверкая пятками, бросив своих пожилых, то сейчас это выглядит как - «если бы не пожилые родственники, не вернулись бы..». Ага, ага.. Главная причина – дорогущая жизнь там, просто не потянули проживание в иностране, а кушать хорошо и жить в комфорте хочется, как у них было в России (до бегства).
14:05:04 26-10-2023
120 тысяч человек ---- целая армия. А уехало получается около миллиона