Уехавшие из РФ деятели культуры могут одуматься и вернуться, считает Голикова

По мнению вице-премьера, у многих артистов не хватает смелости признать ошибку

19 октября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Покинувшие Россию деятели культуры могут одуматься и вернуться, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я не понимаю, как можно уехать из своей страны, как можно уехать от своих предков, от того, что ты переживал много лет со своей страной, и все перипетии, и все сложности, и все исторические периоды времени", – цитирует политика ТАСС.

По ее словам, даже в случае неправильного выбора "всегда можно эту позицию изменить". Голикова также выразила надежду, что многие артисты переоценили принятое решение и сейчас у них не хватает смелости признать эту ошибку.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантам, уехавшим из России и поддержавшим нацистский киевский режим, "обеспечен Магадан".