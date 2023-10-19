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Уехавшие из РФ деятели культуры могут одуматься и вернуться, считает Голикова

По мнению вице-премьера, у многих артистов не хватает смелости признать ошибку

19 октября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Покинувшие Россию деятели культуры могут одуматься и вернуться, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я не понимаю, как можно уехать из своей страны, как можно уехать от своих предков, от того, что ты переживал много лет со своей страной, и все перипетии, и все сложности, и все исторические периоды времени", – цитирует политика ТАСС.

По ее словам, даже в случае неправильного выбора "всегда можно эту позицию изменить". Голикова также выразила надежду, что многие артисты переоценили принятое решение и сейчас у них не хватает смелости признать эту ошибку.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантам, уехавшим из России и поддержавшим нацистский киевский режим, "обеспечен Магадан".

культура

Комментарии 34

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Гость

13:17:31 19-10-2023

Какое ей дело до деятелей культуры? Арбидол свой пусть продает.

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Гость

13:18:16 19-10-2023

Начинается.

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Гость

13:21:12 19-10-2023

Это же бывший министр здравоохранения. Она его оптимизировала. И училась в финансовом университете при правительстве, наверное знает зачем 300 миллиардов долларов в США размещались. Возможно поэтому она и ждет чтобы все вернулись и все вернулось

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А

13:28:14 19-10-2023

...может пора перестать плакать по своим друзьям и и кумирам? Может, пора признать, что эти личности сделали свой выбор? ЛОМы нам столько твердят о важнейшей и решающей борьбе, но сами, в отличие от простого населения, колеблются и боятся.

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Гость

13:36:02 19-10-2023

Как мерзко их всех слушать, кричат о патриотизме, сами живут за границей, деньги выводят из России и не собираются здесь жить, в России они только деньги зарабатывают.

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Гость

13:36:24 19-10-2023

Вернуться,чтобы снова меня учить Родину любить?

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Гость

13:48:46 19-10-2023

Не нужны они нам...Вот и все..

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Гость

13:52:06 19-10-2023

Многие может и вернутся, но после того как Голикова сядет...:) мечты...

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Гость

13:58:47 19-10-2023

Ну, во-первых, как только кто-то открывает рот, чтобы сказать, что надо бы подумать о том, как вернуть уехавших, будь то айти или актеры, режиссеры и певцы, как тут же человек десять в унисон начинают разговоры о том, что всех вернувшихся надо на СВО, в лагеря или как минимум "проверять". Думается, уехавшие в идиотизме не замечены, да и история с Милохиным хорошо показала, что будет с теми, кто вернется. Ну а Голикова просто иллюстрирует известный тезис "Patriotism is the last refuge of a scoundrel".

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Гость

14:19:38 19-10-2023

Гость (13:58:47 19-10-2023) Ну, во-первых, как только кто-то открывает рот, чтобы сказат... А что про Фридмана скажешь?

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Гость

15:16:42 19-10-2023

Гость (14:19:38 19-10-2023) А что про Фридмана скажешь?... А надо?

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Гость

15:24:11 19-10-2023

Гость (15:16:42 19-10-2023) А надо? ... Надо. Приехал и живет себе спокойненько. Сказали же - одумался.

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Гость

15:35:46 19-10-2023

Гость (15:24:11 19-10-2023) Надо. Приехал и живет себе спокойненько. Сказали же - одумал... Я даже не знаю, что вам сказать, все такое вкусное) Во-первых, это он пока живет. Один вот уже вовсе даже лежит, а как дышал... Может, и этого уронят чуть попозжа. Как раз впишется в парадигму "предателей не прощаем". Во-вторых, вы же не знаете, на каких условиях он вернулся. У него есть, чем откупиться, в отличие от обычного смертного. Которого раздавят и не поморщатся. Или вы всерьез считаете, что у нас для всех одно и то же правосудие? Не хотите в СИЗО кого-нибудь попинать сходить? Думаете, вам тоже орден дадут?

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Гость

15:43:31 19-10-2023

Гость (15:35:46 19-10-2023) Я даже не знаю, что вам сказать, все такое вкусное) Во-первы... Я вам про это и говорю, что у правосудия повязка на глаза. Уши только открыты.

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Гость

14:06:51 19-10-2023

Не нужны они здесь, это не деятели культуры, это предатели. Кто предал раз - предаст и еще, это закон.

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Гость

17:18:39 19-10-2023

Гость (14:06:51 19-10-2023) Не нужны они здесь, это не деятели культуры, это предатели. ... Это вы им не нужны!

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Гость

14:09:50 19-10-2023

нахрен они тут не сались, ишь как запели...сбежали в свой израиль - пусть сидят и не воняют....а лучше пусть лежат и воняют. Предательство прощать нельзя. емболее публичное!

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Гость

15:16:57 19-10-2023

Гость (14:09:50 19-10-2023) нахрен они тут не сались, ишь как запели...сбежали в свой из... Так же как делаете Вы -сидите на Амике и воняете:(

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Гость

14:32:58 19-10-2023

На новогодние корпоративы не кого приглашать?

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Гость

15:02:41 19-10-2023

Некие персонажи уехали за границу. Скажите честно, это как-то повлияло на состояние культуры в РФ? Мы ощущаем, что -да, культурная жизнь в стране изменилась в худшую сторону? Или - нет их и не надо? Если бы постоянно СМИ не напоминали о существовании уехавших, через месяц их фамилии уже бы все забыли.

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Гость

15:19:48 19-10-2023

Гость (15:02:41 19-10-2023) Некие персонажи уехали за границу. Скажите честно, это как-... Нет, не изменилась. Как слушали того, кто нравится, так и слушаем) Один фиг в нашей деревне они не гастролировали. Как не ходили на тех, кто остался, так и не ходим.

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Гость

15:49:48 19-10-2023

Гость (15:02:41 19-10-2023) Некие персонажи уехали за границу. Скажите честно, это как-... Расскажите какой последний, хороший российский фильм смотрели, сравните хотя бы с советским прошлым, чтобы вам понять на каком месте в России находиться культура.

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Гость

15:06:19 19-10-2023

Разницы между проститутками и артистами нет. Одни имитируют оргазм, другие патриотизм. И те и другие это делают за деньги.

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Гость

15:07:02 19-10-2023

Вернувшийся в Россию релокант пусть кантует в Магадан.Поднимать там культуру,которая в тех местах ещё недостаточно развита.

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Гость

15:20:34 19-10-2023

Мы с вами друзья " к сожелению" всего лишь "мураши" и не более.От наших постов ничего не изменится.Есть масса задач у нас в стране которые решаются без нашего согласия.А то что здесь трактуется все эта дурасть .У нас в городе бардак по многим параметрам (медицина транспорт ветхое жилье комунальные тарифы зарплаты пенсии школы и т.д)

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Гость

15:28:49 19-10-2023

медицина транспорт ветхое жилье комунальные тарифы зарплаты пенсии школы --- еще страна серьезные задачи решает по безопасности, от них тоже зависит медицина транспорт ветхое жилье комунальные тарифы зарплаты пенсии школы

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Гость

15:58:34 19-10-2023

Гость (15:28:49 19-10-2023) медицина транспорт ветхое жилье комунальные тарифы зарплаты ... Вы считаете другие страны не решают таких задач при этом решая и другие проблемы страны.

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Гость

09:13:25 20-10-2023

Гость (15:58:34 19-10-2023) Вы считаете другие страны не решают таких задач при этом реш... Все решают, но кто не сможет решить, у него будет еще больше проблем. Страны разные, задачи разные, итоги разные. У кого не получается решить наиболее важную на определенный момент задачу, вообще исчезает, таких стран тоже не мало

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Маруся

15:43:25 19-10-2023

Вот нисколько не сомневалась, что именно так и будет. Уехали= совершили ошибку= покаялись, осознали= возвращайтесь...до следующего раза...и опять будет по новой. Кто тогда патриот?

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Гость

16:04:12 19-10-2023

Маруся (15:43:25 19-10-2023) Вот нисколько не сомневалась, что именно так и будет. Уехал... Да успокойтесь вы никто не возвращается и возможно уже никогда не вернётся.

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Гость

22:56:51 19-10-2023

Так кто у нас пятая колонна?????Получается что это правящий режим???Народ требует призвать их к ответу за предательство и оскорбление страны и народа. А эти в нарушение нашей воли их привичают.

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Гость

09:23:04 20-10-2023

После революции уехавшие в большей массе не вернулись. кто то из них с немцами потом приходил, но большинство их за это осудило. Потом еще в 90-е потомки уехавших дворян приезжали, даже поместья свои находили. Может потомки этих потом вернутся, свое имущество вернут, там даже замки были, один точно. Хотя если продано, только опять покупать. В революцию то все отбирали бесплатно, в пользу государства

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Гость

09:59:26 20-10-2023

Гость (09:23:04 20-10-2023) После революции уехавшие в большей массе не вернулись. кто т... Не отбирали, а замораживали активы

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Гость

12:10:40 20-10-2023

Вы для неачала, в терминах разберитесь... Что понимается под словом "культура" и кто её носители? Галкин? Испитый БГ? Непрогибаемый Макаревич? Или, может быть, Милохин, или этот придурок-репер, погоняло не помню, с партаками на всю рожу? Странная, однако, "культура" и её служители, не находите? Так что зря мадам Голиткова их взад-обратно приглашает, не умно уж очень... Лучше бы взялись за рзращивание молодых талантов, которым теперь никакие "примадонны" гадить не будут.

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