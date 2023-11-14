Финансирование развития туризма в Алтайском крае сократят

Программу "Развитие туризма в Алтайском крае", изначально рассчитанную до 2025 года, продлили еще на пять лет

14 ноября 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае сократят бюджетные вложения в развитие туризма. Как сообщает "Банкфакс", управление региона по развитию туризма и курортной деятельности продлило до 2030 года региональную программу "Развитие туризма в Алтайском крае", однако общий объем финансирования проекта упал.

Изначально программа действовала до 2025 года. Как пояснил глава ведомства Евгений Дешевых на заседании общественного совета при управлении, в соответствии с новыми требованиями к разработке и реализации региональных госпрограмм ее представят в новой структуре. В ее состав включили проекты "Развитие туристической инфраструктуры (Алтайский край)" и "Развитие сельского туризма в Алтайском крае", а также ряд мероприятий.

Объем финансирования на 2024-2030 годы запланировали в размере 1,3 млрд рублей. При этом изначально на 2020-2025 годы объем финансирования составлял около 3,9 млрд рублей. В результате за первые четыре года реализации программы ее финансирование должно было составить 3,188 млрд рублей. При этом предполагается, что в обновленной программе сохранят все меры поддержки представителей туристической отрасли.