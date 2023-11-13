Власти Бийска утвердили трехлетнюю программу развития туризма в городе

Главный акцент сделан на придании центру города особого статуса

13 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В администрации Бийска утвердили программу развития туризма в городе на 2024-2026 годы. Как сообщает "Бийский рабочий", она предполагает увеличение туристического потока с 152,48 тысячи человек до 203 тысяч.

Главный акцент сделан на придании центру города особого статуса. Отдельное внимание также уделят музеям с богатыми и уникальными экспозициями. Еще одной точкой притяжения туристов станет история православия на Алтае. Это и архитектурный комплекс, и музейные экспозиции.

Всего на реализацию программы по привлечению туристов мэрия Бийска готова потратить за три года 4,5 млн рублей. В нее также внесены различные культурные и спортивные мероприятия.