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Власти Бийска утвердили трехлетнюю программу развития туризма в городе

Главный акцент сделан на придании центру города особого статуса

13 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В администрации Бийска утвердили программу развития туризма в городе на 2024-2026 годы. Как сообщает "Бийский рабочий", она предполагает увеличение туристического потока с 152,48 тысячи человек до 203 тысяч.

Главный акцент сделан на придании центру города особого статуса. Отдельное внимание также уделят музеям с богатыми и уникальными экспозициями. Еще одной точкой притяжения туристов станет история православия на Алтае. Это и архитектурный комплекс, и музейные экспозиции.

Всего на реализацию программы по привлечению туристов мэрия Бийска готова потратить за три года 4,5 млн рублей. В нее также внесены различные культурные и спортивные мероприятия.

Бийск Туризм

Комментарии 3

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Гость

09:55:42 14-11-2023

Надо побольше красивых мест делать, памятников, фотозон как в Омске и Барнауле! Можно что-то вроде барнаульской Малотобольской пешеходной улицы сделать и проводить всякие мероприятия!

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Гость

19:01:29 29-11-2023

Нужна красивая набережная по дамбе!

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Гость

19:04:52 29-11-2023

с открытием объездной Бийску более ловить нечего... только беляшно/чебуречная на старом выезде в горный их может спасти...

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