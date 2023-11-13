Власти Бийска утвердили трехлетнюю программу развития туризма в городе
Главный акцент сделан на придании центру города особого статуса
13 ноября 2023, 16:00, ИА Амител
В администрации Бийска утвердили программу развития туризма в городе на 2024-2026 годы. Как сообщает "Бийский рабочий", она предполагает увеличение туристического потока с 152,48 тысячи человек до 203 тысяч.
Главный акцент сделан на придании центру города особого статуса. Отдельное внимание также уделят музеям с богатыми и уникальными экспозициями. Еще одной точкой притяжения туристов станет история православия на Алтае. Это и архитектурный комплекс, и музейные экспозиции.
Всего на реализацию программы по привлечению туристов мэрия Бийска готова потратить за три года 4,5 млн рублей. В нее также внесены различные культурные и спортивные мероприятия.
09:55:42 14-11-2023
Надо побольше красивых мест делать, памятников, фотозон как в Омске и Барнауле! Можно что-то вроде барнаульской Малотобольской пешеходной улицы сделать и проводить всякие мероприятия!
19:01:29 29-11-2023
Нужна красивая набережная по дамбе!
19:04:52 29-11-2023
с открытием объездной Бийску более ловить нечего... только беляшно/чебуречная на старом выезде в горный их может спасти...