Финансист назвала негативные последствия повышения ключевой ставки

Специалист порекомендовала оптимизировать зарплаты и адаптироваться к изменениям

07 августа 2024, 11:47, ИА Амител

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Повышение ключевой ставки с 16 до 18% может привести к снижению потребительского спроса среди россиян, а у компаний, в свою очередь, упадут продажи и прибыль. Это может привести к сокращению производства и массовым увольнениям, считает финансист, руководитель отдела партнерских продаж сервиса "Финтабло" Екатерина Яхонтова.

По ее мнению, повышение ключевой ставки увеличивает процентные ставки по кредитам. Это делает заемные средства более дорогими для бизнеса, что может замедлить развитие компаний и снизить их конкурентоспособность на рынке. Некоторые бизнесы будут вынуждены отложить или отменить планируемые инвестиции и проекты, что негативно скажется на их финансовом состоянии и перспективах роста.

Кроме того, рост ключевой ставки приведет к снижению экономической активности и замедлению роста валового внутреннего продукта (ВВП).

Екатерина Яхонтова в интервью "Газете.ру" рекомендует бизнесам адаптироваться к новым условиям и оптимизировать затраты. Также она советует искать новые рынки, инновационные решения для поддержания конкурентоспособности и альтернативные источники финансирования, например, привлекать инвесторов или выпускать облигации.