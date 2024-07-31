Цифровой рубль могут запустить в России в июле 2025 года
Сейчас новая форма российской валюты проходит тестирование
31 июля 2024, 09:30, ИА Амител
Центробанк планирует перейти к массовому внедрению цифрового рубля в июле 2025 года, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Если все и дальше пойдет по нашему плану, мы успешно осуществим пилоты, мы сможем перейти от пилота к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года, мы целимся именно на эти даты", – цитирует ее "Интерфакс".
Тестирование цифрового рубля началось в августе 2023 года. На первом этапе его тестируют 600 сотрудников из 12 российских банков.
С 1 сентября планируется расширение тестирования, к которому присоединятся 20 кредитных организаций, а число участников вырастет до 9 тысяч физических и 1,2 тысячи юридических лиц.
Что такое цифровой рубль
Цифровой рубль – это третья форма российской валюты, разработанная Банком России в дополнение к наличным и безналичным рублям. Он представляет собой уникальный цифровой код, который будет храниться в цифровых кошельках на платформе Банка России. Доступ к цифровым рублям будет осуществляться через приложения и сайты банков, подключенных к этой платформе.
Цифровой рубль позволит проводить операции без комиссий для физических лиц и с минимальными комиссиями – для бизнеса. Он обеспечит мгновенные переводы и станет самым дешевым способом платежей. В отличие от обычных безналичных денег, цифровой рубль не будет приносить проценты или кешбэк, но обеспечит возможность безналичных расчетов даже без доступа к интернету и большую защиту.
09:34:03 31-07-2024
Выключили электричество - и вы без своих рублей.
09:47:08 31-07-2024
Кхм... (09:34:03 31-07-2024) Выключили электричество - и вы без своих рублей.... Так и биткоин наверное также. И в принципе безнал. В нехорошем сценарии войны, например
11:16:01 31-07-2024
Тотальный контроль и управление населением. Это как с госуслугами, вакцинацией и QR кодами.
11:42:19 31-07-2024
Гость (11:16:01 31-07-2024) Тотальный контроль и управление населением. Это как с госусл... А что плохого-то? Или вам надо на выборы пешком сходить и булочку купить, и с квиташкой для оплаты чего либо в сбер сходить в очереди постоять и денюшку наличную дать и чтоб вам копеечки сдачи дали? ну и пр.
12:15:13 31-07-2024
Гость (11:16:01 31-07-2024) Тотальный контроль и управление населением. Это как с госусл... Потерявши голову, по волосам не плачут... тотальный контроль и манипуляции- это к компаниям Гугл и Эппл... добровольно и с песней таскаете с собой прибор, который знает о вас больше вас самих.
12:24:07 31-07-2024
Гость (11:16:01 31-07-2024) Тотальный контроль и управление населением. Это как с госусл... а в чем контроль при вакцинации?
12:52:52 31-07-2024
Гость (12:24:07 31-07-2024) а в чем контроль при вакцинации?... для невакцинированных запрет трудовой деятельности для определнных категорий - забыли?
17:13:29 31-07-2024
Гость (12:24:07 31-07-2024) а в чем контроль при вакцинации?... Отвечу вам вопросом - а вы уверены что вас вакцинируют чем то безопасным?
Откуда уверенность, если она есть? Эта уверенность...