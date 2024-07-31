Цифровой рубль могут запустить в России в июле 2025 года

Сейчас новая форма российской валюты проходит тестирование

31 июля 2024, 09:30, ИА Амител

Десятирублевая монета / Фото: pxhere.com

Центробанк планирует перейти к массовому внедрению цифрового рубля в июле 2025 года, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Если все и дальше пойдет по нашему плану, мы успешно осуществим пилоты, мы сможем перейти от пилота к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года, мы целимся именно на эти даты", – цитирует ее "Интерфакс".

Тестирование цифрового рубля началось в августе 2023 года. На первом этапе его тестируют 600 сотрудников из 12 российских банков.

С 1 сентября планируется расширение тестирования, к которому присоединятся 20 кредитных организаций, а число участников вырастет до 9 тысяч физических и 1,2 тысячи юридических лиц.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль – это третья форма российской валюты, разработанная Банком России в дополнение к наличным и безналичным рублям. Он представляет собой уникальный цифровой код, который будет храниться в цифровых кошельках на платформе Банка России. Доступ к цифровым рублям будет осуществляться через приложения и сайты банков, подключенных к этой платформе.

Цифровой рубль позволит проводить операции без комиссий для физических лиц и с минимальными комиссиями – для бизнеса. Он обеспечит мгновенные переводы и станет самым дешевым способом платежей. В отличие от обычных безналичных денег, цифровой рубль не будет приносить проценты или кешбэк, но обеспечит возможность безналичных расчетов даже без доступа к интернету и большую защиту.