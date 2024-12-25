Финансист раскрыл судьбу ключевой ставки ЦБ в феврале 2025 года

По словам эксперта, в феврале можно ожидать первого за долгое время снижения ключевой ставки

25 декабря 2024, 10:15, ИА Амител

Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru

В феврале 2025 года можно ждать первого за долгое время снижения ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаила Гордиенко.

По словам эксперта, декабрьская пауза в решении Центробанка по ключевой ставке связана с макроэкономическими предпосылками и давлением сторонников смягчения. Также он напомнил, что необходимо для эффективности экономического роста, помимо дешевых кредитов:

"Есть немало других проблем – нехватка кадров, проблемы с логистикой машин и оборудования, а самое главное – затруднения с международными расчетами", – подчеркнул финансист.

Гордиенко утверждает, что все эти факторы толкают инфляцию вверх. Для долгосрочного роста экономики упомянутые проблемы нужно решать. Также велика вероятность того, что нынешняя ставка в 21% останется максимальной.