Финансист раскрыл судьбу ключевой ставки ЦБ в феврале 2025 года
По словам эксперта, в феврале можно ожидать первого за долгое время снижения ключевой ставки
25 декабря 2024, 10:15, ИА Амител
В феврале 2025 года можно ждать первого за долгое время снижения ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаила Гордиенко.
По словам эксперта, декабрьская пауза в решении Центробанка по ключевой ставке связана с макроэкономическими предпосылками и давлением сторонников смягчения. Также он напомнил, что необходимо для эффективности экономического роста, помимо дешевых кредитов:
"Есть немало других проблем – нехватка кадров, проблемы с логистикой машин и оборудования, а самое главное – затруднения с международными расчетами", – подчеркнул финансист.
Гордиенко утверждает, что все эти факторы толкают инфляцию вверх. Для долгосрочного роста экономики упомянутые проблемы нужно решать. Также велика вероятность того, что нынешняя ставка в 21% останется максимальной.
"Если в ближайшие полтора месяца станет ясно, что кредитование удалось замедлить, а инфляция развернулась к цели, не исключено снижение ставки уже на февральском заседании", – заключил эксперт.
10:18:20 25-12-2024
Декабрьская пауза связана исключительно с прямой линией президента. И наступающим НГ. Чтоб у всех благостный осадок остался. Если этот эксперт не понимает этого, грош ему цена
10:30:29 25-12-2024
Сколько на просторах страны разных экспертов, не сосчитать))) Тут не знаешь, что завтра будет, а они на годы прогнозируют. Кто про них через месяц, через год вспомнит. А если вспомнят, то ответ один у всех "Не смогла"
18:45:47 26-12-2024
Ставки снизить,а что с ценами на продукты? Их снижать не надо? Или будут расти? Да и пенсии с зарплатами не мешало бы увеличить!