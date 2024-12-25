Крупные российские банки начали снижать ставки по вкладам

Однако не все банки планируют снижать ставки, несмотря на решение ЦБ

25 декабря 2024, 07:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

МКБ, Газпромбанк и Альфа-Банк снизили ставки по некоторым сберегательным продуктам после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщает ТАСС.

Газпромбанк 23-24 декабря уменьшил ставки по рублевым вкладам на сроках 91-181 день на 0,5-1 процентный пункт (п.п.) – до 21,7-23%. Максимальная ставка банка снижена на 1 п.п., до 23%.

МКБ снизил ставки по нескольким вкладам на 0,5-2 п.п., а максимальная ставка уменьшилась на 1 п.п. – до 24%.

Альфа-Банк 21 декабря уменьшил ставки по ряду рублевых вкладов в пределах 0,4-2 п.п.

В то же время ВТБ, ОТП банк и Промсвязьбанк пока не планируют пересматривать ставки по своим сберегательным продуктам.

Напомним, 20 декабря совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, вопреки ожиданиям экспертов, которые прогнозировали рост до 23-25%.

В преддверии заседания регулятора многие российские банки успели повысить ставки по вкладам.