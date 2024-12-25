Крупные российские банки начали снижать ставки по вкладам
Однако не все банки планируют снижать ставки, несмотря на решение ЦБ
25 декабря 2024, 07:15, ИА Амител
МКБ, Газпромбанк и Альфа-Банк снизили ставки по некоторым сберегательным продуктам после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщает ТАСС.
Газпромбанк 23-24 декабря уменьшил ставки по рублевым вкладам на сроках 91-181 день на 0,5-1 процентный пункт (п.п.) – до 21,7-23%. Максимальная ставка банка снижена на 1 п.п., до 23%.
МКБ снизил ставки по нескольким вкладам на 0,5-2 п.п., а максимальная ставка уменьшилась на 1 п.п. – до 24%.
Альфа-Банк 21 декабря уменьшил ставки по ряду рублевых вкладов в пределах 0,4-2 п.п.
В то же время ВТБ, ОТП банк и Промсвязьбанк пока не планируют пересматривать ставки по своим сберегательным продуктам.
Напомним, 20 декабря совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, вопреки ожиданиям экспертов, которые прогнозировали рост до 23-25%.
В преддверии заседания регулятора многие российские банки успели повысить ставки по вкладам.
09:26:10 25-12-2024
Банк берет деньги у ЦБ под 21 процент, а клиенту обещает 25. Ипотеки практически нет, рынок кредитования умер по естественным причинам. Где взять эти 4% , чтоб хотя бы в ноль выйти. Это ещё при том , что объем денег на вкладах рекордный.
09:34:42 25-12-2024
Гость (09:26:10 25-12-2024) Банк берет деньги у ЦБ под 21 процент, а клиенту обещает 25.... вы видимо банкир, да?
не плачьте, нормализуется
09:55:58 25-12-2024
Musik (09:34:42 25-12-2024) вы видимо банкир, да?не плачьте, нормализуется... А вы слышали, чтоб на такие вопросы банкиры отвечали. Или кто-то из правительства?
Всё просто им ни кто таких вопросов не задаст. Здесь не нужно быть банкиром или экономистом, чтобы сложить 2+3.
У вас конечно версии нет, тупо надеетесь, что всё нормализуется. Вот на таких всё это враньё и держится.
13:32:19 25-12-2024
Гость (09:55:58 25-12-2024) А вы слышали, чтоб на такие вопросы банкиры отвечали. Или кт... тебе уже раз 100 тут отвечали, не нагнетай. Ниче, что кредит тебе под 30% выдают?
11:57:32 25-12-2024
Лиса Алиса и Кот Базилио