Финансист рассказал, за что банк может заблокировать ваш счет

Таких ситуаций, по словам специалиста, две

20 сентября 2024, 08:45, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/885946

Заморозка средств на банковских счетах может произойти по двум основным причинам: подозрения в незаконных операциях и непогашенные задолженности, сообщила агентству "Прайм" Светлана Фрумина, заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Обычно заморозка связана с решением судебных приставов о взыскании долгов. В таком случае не подлежат заморозке лишь некоторые виды поступлений, такие как алименты, пособия и другие социальные выплаты. Кроме того, банк также может заморозить счет, если у него возникают сомнения в законности происхождения денег или если клиент участвует в сомнительных операциях.

Также существуют антисанкционные ограничения, касающиеся представителей недружественных стран, если их действия представляют угрозу национальной безопасности.

Любая заморозка средств крайне непопулярна и может усилить социальную напряженность и разбалансировать финансовую систему. Однако, по словам Фруминой, в настоящее время нет оснований для таких масштабных действий.