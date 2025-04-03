Если денег пока нет, а отдохнуть летом хочется — следует придерживаться ряда правил

03 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Путешествие / Фото: unsplash.com / Go to Dino Reichmuth's profile Dino Reichmuth

Уже скоро начнется лето, а вместе с ним и сезон отпусков. Но что делать, если накоплений на хороший отдых все еще нет? В этом поможет ряд понятных правил. Подробности о них "Секрету фирмы" рассказала инвестиционный советник и эксперт по управлению капиталом Юлия Кузнецова.

В первую очередь следует рассчитать ориентировочную сумму поездки и разделить ее на оставшиеся до отпуска месяцы. Если нужно собрать 90 тысяч рублей, то потребуется откладывать по 30 тысяч в месяц.

"Уберите эмоции, смотрите на отпуск как на финансовую цель. Возможно, это значит временно отказаться от импульсных покупок и расставить приоритеты", – посоветовала Кузнецова.

Как только приходят деньги, нужно сразу перевести "отпускной платеж" на отдельный счет или карту. Деньги, которые "лежат отдельно", тратятся реже. Кроме того, можно найти жилье с кешбэком и без предоплаты, а некоторые сервисы предлагают хорошие скидки при раннем бронировании.

Кузнецова также посоветовала внимательно относиться к покупке билетов, потому что для этого есть особые лайфхаки. Например:

изучать цены через агрегаторы;

включать уведомления на интересующие направления;

брать билеты во вторник или среду (авиакомпании часто корректируют цены после выходных);

лететь в середине недели и рано утром.

Валюту стоит также покупать по правилам: частями, заранее и ближе к середине месяца. Тогда обычно меньше курс. Покупку стоит распределить на два-три этапа, чтобы усреднить курс.

Во время сбора денег на отпуск эксперт посоветовала проверить свои бонусные карты, кешбэк-счета, накопленные мили и прочие клиентские программы. Эти позабытые бонусы могут помочь, если нужно закупаться перед отпуском или продержаться на урезанном бюджете.