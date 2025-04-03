Финансовый эксперт рассказала, как накопить на отпуск всего за пару месяцев
Если денег пока нет, а отдохнуть летом хочется — следует придерживаться ряда правил
03 апреля 2025, 09:00, ИА Амител
Уже скоро начнется лето, а вместе с ним и сезон отпусков. Но что делать, если накоплений на хороший отдых все еще нет? В этом поможет ряд понятных правил. Подробности о них "Секрету фирмы" рассказала инвестиционный советник и эксперт по управлению капиталом Юлия Кузнецова.
В первую очередь следует рассчитать ориентировочную сумму поездки и разделить ее на оставшиеся до отпуска месяцы. Если нужно собрать 90 тысяч рублей, то потребуется откладывать по 30 тысяч в месяц.
"Уберите эмоции, смотрите на отпуск как на финансовую цель. Возможно, это значит временно отказаться от импульсных покупок и расставить приоритеты", – посоветовала Кузнецова.
Как только приходят деньги, нужно сразу перевести "отпускной платеж" на отдельный счет или карту. Деньги, которые "лежат отдельно", тратятся реже. Кроме того, можно найти жилье с кешбэком и без предоплаты, а некоторые сервисы предлагают хорошие скидки при раннем бронировании.
Кузнецова также посоветовала внимательно относиться к покупке билетов, потому что для этого есть особые лайфхаки. Например:
- изучать цены через агрегаторы;
- включать уведомления на интересующие направления;
- брать билеты во вторник или среду (авиакомпании часто корректируют цены после выходных);
- лететь в середине недели и рано утром.
Валюту стоит также покупать по правилам: частями, заранее и ближе к середине месяца. Тогда обычно меньше курс. Покупку стоит распределить на два-три этапа, чтобы усреднить курс.
Во время сбора денег на отпуск эксперт посоветовала проверить свои бонусные карты, кешбэк-счета, накопленные мили и прочие клиентские программы. Эти позабытые бонусы могут помочь, если нужно закупаться перед отпуском или продержаться на урезанном бюджете.
09:07:28 03-04-2025
Как же я раньше жил без этого? Гениально!!!
10:31:25 03-04-2025
Гость (09:07:28 03-04-2025) Как же я раньше жил без этого? Гениально!!!...
Действительно, гениально. Как же откладывать по 30 тысяч в месяц, если ЗП 25 тысяч в месяц.
09:09:58 03-04-2025
При наших зарплатах не есть, не пить, ходить пешком, и то дальше дороги своей деревни не накопишь.
09:49:07 03-04-2025
Гость (09:09:58 03-04-2025) При наших зарплатах не есть, не пить, ходить пешком, и то да... При каких таких ваших зарплатах? Вы кем работаете? Дворником на полставки?
11:40:32 03-04-2025
Гость (09:49:07 03-04-2025) При каких таких ваших зарплатах? Вы кем работаете? Дворником... Точно не ботом, как ты. И живу в реальной жизни.
15:57:03 03-04-2025
Гость (11:40:32 03-04-2025) Точно не ботом, как ты. И живу в реальной жизни.... То есть я бот, а ты реальный человек) реальный человек, так ты скажи кем ты трудишься, все-таки)
09:11:43 03-04-2025
Не правильно мыслит , за 2-3 месяца накопить на отпуск !? Ну если конечно зп 200000, а если 50000 ,какой 30 отложить. За год еще боле менее реально
09:15:55 03-04-2025
Если откладывать по 30 тысяч, то через три месяца получится 90. А не зря он финансовый эксперт
09:16:06 03-04-2025
Нужно всего лишь взять пррстой совеццкий...
Откель по 30тр откладывать? Кофе навынос не покупать? Пробовал, 300р в месяц экономии. Не кушац можно, конечно. Или, хотя бы, ребёнка не кормить. Но есть риск до отпуска не дотянуть. Или провести его не в тех широтах.
09:20:55 03-04-2025
Клянёмся!
Не бриться не пить не курить и остаться дикарями!
Аминь!
09:25:08 03-04-2025
Совет как накопить для недалеких людей, которые сразу спускают деньги после получки. Про богатых и так все понятно. А у основной массы не с чего откладывать. Горный и тот становится не доступным с такими ценами.
09:27:49 03-04-2025
Остается понять, куда можно за 90тыс. попасть и как откладывать по 30тыс в месяц, когда собрался всего 90тыс. на отпуск потратить? ))))
09:41:10 03-04-2025
гость (09:27:49 03-04-2025) Остается понять, куда можно за 90тыс. попасть и как откладыв... Вот именно, сейчас что-то более менее приличное выйдет на круг от 400 т, причем это еще скромно, и помойки тоже не рассматриваются конечно.
Эксперт - такой "эксперт", таким даже право высказываться давать нельзя из-за их постоянного вранья и некомпетентности.
09:41:49 03-04-2025
Это все знают, каждый месяц откладывать по 200тр
10:19:25 03-04-2025
Гость (09:41:49 03-04-2025) Это все знают, каждый месяц откладывать по 200тр... Лучше всего при этом на "безопасный счет".
09:47:51 03-04-2025
По этой статье можно понять в какой жо*пе мы живем, в отличии от развитых странах, где на отпуск не копят, откладывая почти всю зарплату и голодая, а работают себе спокойно и потом берут и едут. И это не оппозиционная статья от иноагентов) Плюс ко всему не тратят дополнительно деньги и месяцы на оформление виз, а просто по паспорту передвигаются по миру в удобный момент, а не как скот в загоне - выпустят/не выпустят...
10:20:31 03-04-2025
Гость (09:47:51 03-04-2025) По этой статье можно понять в какой жо*пе мы живем, в отличи... Гражданин, вы немного путаете мягкое и теплое: из Германии на побережье Испании можно на самолете добраться за час. Соответственно стоимость будет гораздо ниже, чем при полете в 6,5 часов из Сибири в Азию. Далее: с визами проблем нет, только носителям гостайны положены ограничения. Просто сейчас есть смысл подавать на визу заранее, так как консульских отделений западных стран стало меньше, они их сами сократили. А про загон и скот - это вы про Хохляндию же, да?
12:47:38 03-04-2025
Гость (10:20:31 03-04-2025) Гражданин, вы немного путаете мягкое и теплое: из Германии н... я ничего не путаю, увы...у меня последние годы диссонанс от самого великого величия в мире и одновременной нищеты и разрухи, а ваш текст это поток бессознательного и арбузной корочки - расстояния/часы/гостайна/германия/испания/хохляндия...что к чему?
16:00:11 03-04-2025
Гость (12:47:38 03-04-2025) я ничего не путаю, увы...у меня последние годы диссонанс от ... Все по сути изложено: если там расстояние до курорта короче в 6 раз, то и стоимость будет меньше в 6 раз. Визы дают всем - я сейчас подал на итальянскую визу, 80 Ойро стоимость. Срок ждать - 2-2,5 месяца. Был бы обладателем гостайны - пролетел бы мимо визы. Про скотов в Хохляндии тебе тоже надо объяснить?
16:49:40 03-04-2025
Гость (16:00:11 03-04-2025) Все по сути изложено: если там расстояние до курорта короче ... если там расстояние до курорта короче в 6 раз, то и стоимость будет меньше в 6 раз - чего?))) это что за математика у вас такая?) а до Горного Алтая из Барнаула сколько лететь и сколько там сегодня будет стоить отдых для барнаульца? Вы цены видели? Хватит ерунду нести
17:17:33 03-04-2025
Гость (16:49:40 03-04-2025) если там расстояние до курорта короче в 6 раз, то и стоимост... Лететь из Барнаула в ГА? Что??? Зачем? Таких рейсов даже нет. И как стоимость отдыха в Горном влияет на стоимость трансфера до места отдыха? Товарищ неадекват, давай я тебе на пальцах раскидаю - ты можешь заселиться в Алтай Резорт за 350 косарей в сутки или в Манжерок за 50 в стандартном номере. Это одни деньги. А можешь в куче маленьких кемпингов остановиться за 3-5 тысяч в сутки. Разница тебе понятна, или ты и дальше тупить будешь?
17:36:36 03-04-2025
Гость (17:17:33 03-04-2025) Лететь из Барнаула в ГА? Что??? Зачем? Таких рейсов даже нет... "если там расстояние до курорта короче в 6 раз, то и стоимость будет меньше в 6 раз"/"И как стоимость отдыха в Горном влияет на стоимость трансфера до места отдыха" - никаких противоречий и "неадекват" конечно же я) удачи с визой)
19:30:52 03-04-2025
Гость (17:36:36 03-04-2025) "если там расстояние до курорта короче в 6 раз, то и стоимос... Вы понимаете разницу в стоимости трансфера до места отдыха и стоимости самого отдыха?
17:10:16 03-04-2025
Гость (16:00:11 03-04-2025) Все по сути изложено: если там расстояние до курорта короче ... Очень рад, что у вас лишние 10000 р. на визу есть, и ждать то совсем не долго, 2-2,5 месяца, только вы ее сначала получите, а потом хвастайтесь. Но это как у консула настроение будет, возможно пролетите и 10000 вам не вернут. Вот европейцы, американцы, канадцы, австралийцы - лохи, без виз по паспорту перемещаются, нет чтоб как мы, пороги оббивать, справки собирать, дань платить и доказывать, что ты не верблюд, авось смилуются и пустят ненадолго в цивилизацию. Так понятна реальная картина и ваш (наш) международный статус?
18:02:29 03-04-2025
Гость (17:10:16 03-04-2025) Очень рад, что у вас лишние 10000 р. на визу есть, и ждать т... Не знаю, что за виза такая у него в 80 евро, может, мошенничество. В прошлом году приятельница ездила в Болгарию , виза ей обошлась в 30 000р. Но ей край как нужно было ехать, избавляться от купленной много лет назад маленькой болгарской недвижимости, чтобы совсем не пропала.
19:33:48 03-04-2025
Гость (18:02:29 03-04-2025) Не знаю, что за виза такая у него в 80 евро, может, мошеннич... Генконсульство Италии в Санкт-Петербурге уведомляет, что стоимость визового сбора - 80 ойро со взрослого, или 8820 рублей по курсу. Иди матчасть кури.
20:04:39 03-04-2025
Гость (18:02:29 03-04-2025) Не знаю, что за виза такая у него в 80 евро, может, мошеннич... очень похоже, что это обычный бот - ни логики, ни последовательности, ни правды...Обычно они появляются под новостями, где описывают плачевное состояние дел в стране
19:29:06 03-04-2025
Гость (17:10:16 03-04-2025) Очень рад, что у вас лишние 10000 р. на визу есть, и ждать т... А у вас когда то безвиз был? Это когда? Мне более 50 лет, я не помню периода когда бы жителю нынешней России не требовалась виза. Или вы про то, что наша страна избрала не тот путь, а если бы тот самый нужный, то и виз не нужно бы было? Вы свою мысль то разверните.
09:56:44 03-04-2025
Понятно, что все эти советы Юлей-икспердов из разряда несмешной петросянщины. Но у меня один вопрос: тут все поголовно мотают сопли на кулак, что с их зарплатами на работу бы на автобусе съездить, уж ни на какой отпуск рассчитывать не приходится. При этом все знакомые строят планы на отпуск, заранее выкупают путевки в Турцию или Тай. Но при этом они не комментируют ничего тут на этом ресурсе. А вот те, кто больше всех здесь вопит о своей безрадостной доле, никуда не едет. Может между этими фактами есть прямая зависимость, а?
10:06:52 03-04-2025
Гость (09:56:44 03-04-2025) Понятно, что все эти советы Юлей-икспердов из разряда несмеш... Есть зависимость. Знакомые ваших знакомых - это те, которые здесь периодически в новостях об экономических преступлениях, коррупции и хищениях фигурируют. А мотающие сопли на кулак - это честно работающие комментаторы.
10:23:44 03-04-2025
Гость (10:06:52 03-04-2025) Есть зависимость. Знакомые ваших знакомых - это те, которые ... А с чего такая уверенность? Вы свои слова чем то можете подтвердить? Вы понимаете как смешно выглядите с вашим заявлением? Мои знакомые - законопослушные налогоплательщики. А те, кто здесь сопли наматывает - убивают за 300 рублей и поллитру. Вот вам мой ответ.
12:30:51 03-04-2025
Гость (10:23:44 03-04-2025) А с чего такая уверенность? Вы свои слова чем то можете подт... Что-то водки и 300 рублей захотелось...
17:18:22 03-04-2025
Гость (12:30:51 03-04-2025) Что-то водки и 300 рублей захотелось...... Про тюрьму не забудь.
13:01:36 03-04-2025
Гость (10:23:44 03-04-2025)Мои знакомые - законопослушные налогоплательщики... И бюджетные нахлебники ?
16:01:14 03-04-2025
Гость (13:01:36 03-04-2025) И бюджетные нахлебники ?... Нет, обычные люди, работающие по трудовому договору.
19:39:03 03-04-2025
Гость (09:56:44 03-04-2025) Понятно, что все эти советы Юлей-икспердов из разряда несмеш... А зачем ты, на этом ресурсе, пытаешься свое мнение оставить при наличии таких знакомых? До уровня своих знакомых финансово не доросла? Или твои знакомые с тобой общаются только через стекло твоей консьержкиной будки?
23:56:47 03-04-2025
Гость (19:39:03 03-04-2025) А зачем ты, на этом ресурсе, пытаешься свое мнение оставить ... А здесь ресурс для нищебродов?
10:03:32 03-04-2025
Ещё карманы шорт можно проверить - вдруг от прошлого отпуска тыщ 300 завалялось.
12:02:36 03-04-2025
Гость (10:03:32 03-04-2025) Ещё карманы шорт можно проверить - вдруг от прошлого отпуска... У меня жена когда стирает карманы проверяет.
10:10:31 03-04-2025
Если денег нету, а отдохнуть хочется. Совет, так сказать, приземлённый. Ходишь в магаз за продуктами, платишь с кредитки. Потом зарплату ложиш на кредитку и выходишь в ноль. Затем радостно отдыхаешь. Не благодарите.
10:22:00 03-04-2025
Гость (10:10:31 03-04-2025) Если денег нету, а отдохнуть хочется. Совет, так сказать, пр... Можно даже не ложить на кредитку, а просто покласть.
15:37:01 03-04-2025
Гость (10:22:00 03-04-2025) Можно даже не ложить на кредитку, а просто покласть.... Нее, вернее - поКложить
10:28:46 03-04-2025
Гость (10:10:31 03-04-2025) Если денег нету, а отдохнуть хочется. Совет, так сказать, пр... старый семейный рецепт: хватаешь тяпку и едешь окучивать картошку. В конце дня разгибаешься, принимаешь душ и ещё чего-нибудь по настроению - и так хорошо, как давно не было.
10:45:14 03-04-2025
Гость (10:10:31 03-04-2025) Если денег нету, а отдохнуть хочется. Совет, так сказать, пр... "Потом зарплату ложиш" анекдот в тему... - Светка, за что с мужем разводишься? - За ложь. - Чё, обманывал тебя, изменял? - Нет, спросила, тебе сметану в суп положить? Он сказал - ложь.
11:11:01 03-04-2025
Этот совет для губернатора и министров, с их размерами доходов