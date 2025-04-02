Барнаул возобновил прямые рейсы во Вьетнам

Первый вылет прошел без происшествий

02 апреля 2025, 08:15, ИА Амител

Самолет в чистом небе / Фото: amic.ru

Стартовали рейсы из Барнаула во вьетнамский Нячанг. Первый после пятилетнего перерыва самолет во Вьетнам вылетел из краевой столицы ночью 1 апреля, сообщили "Вести Алтай".

"Первый вылет во Вьетнам обошелся без происшествий", – говорится в материале.

Ожидается, что перелеты будут выполняться каждые 13 дней. Лайнеры B-757-200 вместимостью до 238 пассажиров будут проводить в воздухе 6 часов 20 минут.

Напомним, с 6 апреля из Барнаула также запустят прямой рейс в Читу. Между городами будут летать самолеты SSJ-100 авиакомпании Red Wings вместимостью до 100 пассажиров. Время в пути составит три часа пять минут.