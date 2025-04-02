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Барнаул возобновил прямые рейсы во Вьетнам

Первый вылет прошел без происшествий

02 апреля 2025, 08:15, ИА Амител

Самолет в чистом небе / Фото: amic.ru
Самолет в чистом небе / Фото: amic.ru

Стартовали рейсы из Барнаула во вьетнамский Нячанг. Первый после пятилетнего перерыва самолет во Вьетнам вылетел из краевой столицы ночью 1 апреля, сообщили "Вести Алтай".

"Первый вылет во Вьетнам обошелся без происшествий", – говорится в материале.

Ожидается, что перелеты будут выполняться каждые 13 дней. Лайнеры B-757-200 вместимостью до 238 пассажиров будут проводить в воздухе 6 часов 20 минут. 

Напомним, с 6 апреля из Барнаула также запустят прямой рейс в Читу. Между городами будут летать самолеты SSJ-100 авиакомпании Red Wings вместимостью до 100 пассажиров. Время в пути составит три часа пять минут.

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

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Комментарии 6

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Гость

08:32:40 02-04-2025

Хорошая новость

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Гость

09:01:08 02-04-2025

С тех пор, как уничтожили ХБК. вьетнамцам у нас тут делать особо и нечего.

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Гость

09:33:22 02-04-2025

Гость (09:01:08 02-04-2025) С тех пор, как уничтожили ХБК. вьетнамцам у нас тут делать о...
КХВ, Моторный они и там работали

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Гость

09:25:22 02-04-2025

трясет там сейчас весь регион, сильно трясет. Если не на суше эпицентр случиться то цунами будет

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Гость

13:56:16 02-04-2025

Гость (09:25:22 02-04-2025) трясет там сейчас весь регион, сильно трясет. Если не на суш... Пусть летят, одни уже на батискафе покатались.

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Гость

16:43:04 02-04-2025

А в Париж когда? Хочем!

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