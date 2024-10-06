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Финэксперт заявила, что покупка загородной недвижимости может стать роскошью

Специалист рекомендует заранее подумать о покупке такой недвижимости

06 октября 2024, 18:50, ИА Амител

Загородный дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/855671
Загородный дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/855671

В России за последние полгода стоимость аренды квартир в крупных городах увеличилась на 40%. Это связано с повышением ключевой ставки и ростом инфляции.

Арина Николаева, эксперт в области недвижимости, поделилась своим мнением с "Газетой.ru" и отметила, что сейчас самое подходящее время для покупки квартиры.

Ключевая ставка – это процент, по которому банки предоставляют кредиты. Чем выше ставка, тем больше приходится платить за аренду жилья.

Например, квартира в Санкт-Петербурге, которая раньше сдавалась за 20 тысяч рублей, теперь стоит от 30 до 40 тысяч. Это касается как дешевых, так и дорогих вариантов.

Арина Николаева прогнозирует дальнейший рост цен на аренду. Владельцы квартир будут получать больше дохода, а арендаторы – платить почти как по ипотеке.

Центральный банк России может изменить условия семейной ипотеки. Например, снизить максимальную сумму кредита, увеличить процентную ставку или ограничить покупку жилья в крупных городах.

Банки требуют более крупный первоначальный взнос – от 30 до 50%. Льготные условия действуют только для семей с детьми до 6 лет.

С 1 января 2025 года Центральный банк планирует изменить условия ипотечного кредитования, что сделает его практически недоступным для взрослых.

Инвестирование в загородный дом может стать хорошим решением. Такой объект недвижимости может приносить пассивный доход. Дома в пригороде пользуются спросом даже в межсезонье, а их аренда стоит дороже, чем аренда квартир в городе.

В ближайшие полгода цены на загородные дома могут вырасти, как это было с городской недвижимостью в 2019 году. Сейчас самое время приобрести загородный дом, пока цены не увеличились еще больше.

недвижимость

Комментарии 8

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Гость

19:01:37 06-10-2024

Арина Николаева, эксперт в области недвижимости, поделилась своим мнением с "Газетой.Ru" и отметила, что сейчас самое подходящее время для покупки квартиры. Арина Николаева прогнозирует дальнейший рост цен на аренду. ---- вот это ыкспёрд. Что-то опять подорожает, да?

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Гость

19:04:33 06-10-2024

А есть лохи, которые могут позволить недвигу себе сейчас, но ждут, когда же она подешевеет или ипотека снизится? Типа в 2026 году жилье бесплатно раздавать будут?

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Гость

09:31:06 07-10-2024

Гость (19:04:33 06-10-2024) А есть лохи, которые могут позволить недвигу себе сейчас, но... Как поведут себя цены на недвижимость неведомо ни кому. Единственное что могут прогнозисты типо вас, это после повышения или понижения сказать: "а я же говорил, это было очевидно" Ни какой пользы от такого прогноза нет. Я вот помню период с 2008 по 2018, когда цены за 10 лет выросли всего на 10%. Когда просто банковский % принес бы в разы больший прирост чем сдача.

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Гость

19:47:07 06-10-2024

ну я как-то дачу купил 40 лет назад, далеко за городом, в степи, до города 4 км., вдали аэродром. за 700 рублей. Сейчас это отличный поселок, газ, вода из скважин, и мой участок без дома стоит 2 млн!! а с домом 10

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Гость

21:27:35 06-10-2024

Долго же ждать когда ЗП дорастут до уровня таких цен!

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Гость

16:25:05 07-10-2024

Гость (21:27:35 06-10-2024) Долго же ждать когда ЗП дорастут до уровня таких цен!... зарабатывай, не жди. госпадиии, что за рабская психология

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Гость

22:47:18 06-10-2024

Я оказывается тоже финэксперт.
Могу тоже предсказать касательно не загородной недвижимости

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Александр

04:33:29 07-10-2024

Посмотрите сколько стоит 1 гвоздь! Кстати у нас как вы знаете с ними напряженка! Сравните со своей зарплатой! ВСЕ встанет на свои места! Только в кабалу и до конца жизни! По Достоевскому!!! С уважением от ВТБ!

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