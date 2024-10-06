Финэксперт заявила, что покупка загородной недвижимости может стать роскошью

Специалист рекомендует заранее подумать о покупке такой недвижимости

06 октября 2024, 18:50, ИА Амител

Загородный дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/855671

В России за последние полгода стоимость аренды квартир в крупных городах увеличилась на 40%. Это связано с повышением ключевой ставки и ростом инфляции.

Арина Николаева, эксперт в области недвижимости, поделилась своим мнением с "Газетой.ru" и отметила, что сейчас самое подходящее время для покупки квартиры.

Ключевая ставка – это процент, по которому банки предоставляют кредиты. Чем выше ставка, тем больше приходится платить за аренду жилья.

Например, квартира в Санкт-Петербурге, которая раньше сдавалась за 20 тысяч рублей, теперь стоит от 30 до 40 тысяч. Это касается как дешевых, так и дорогих вариантов.

Арина Николаева прогнозирует дальнейший рост цен на аренду. Владельцы квартир будут получать больше дохода, а арендаторы – платить почти как по ипотеке.

Центральный банк России может изменить условия семейной ипотеки. Например, снизить максимальную сумму кредита, увеличить процентную ставку или ограничить покупку жилья в крупных городах.

Банки требуют более крупный первоначальный взнос – от 30 до 50%. Льготные условия действуют только для семей с детьми до 6 лет.

С 1 января 2025 года Центральный банк планирует изменить условия ипотечного кредитования, что сделает его практически недоступным для взрослых.

Инвестирование в загородный дом может стать хорошим решением. Такой объект недвижимости может приносить пассивный доход. Дома в пригороде пользуются спросом даже в межсезонье, а их аренда стоит дороже, чем аренда квартир в городе.

В ближайшие полгода цены на загородные дома могут вырасти, как это было с городской недвижимостью в 2019 году. Сейчас самое время приобрести загородный дом, пока цены не увеличились еще больше.