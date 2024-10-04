Эксперт рассказал, как легко инвестировать в недвижимость и заработать на этом

Вариантов сейчас много, и некоторые приносят хорошую прибыль

04 октября 2024, 07:35, ИА Амител

Новостройки в Барнауле / Фото: amic.ru

Россияне стали чаще инвестировать в недвижимость. Рост интереса к такому бизнесу фиксируют в последние два года. Причина – льготные ипотеки и программа господдержки. Однако, как сообщает Business FM* Барнаул, этим летом купить жилье стало сложнее из-за их отмены и скачков процентной ставки на кредиты. Тем не менее инвестиции в недвижимость – по-прежнему популярный инструмент заработка.

И хотя 74% всех сделок за прошлый год, по данным издания Interfax-Russia, приходится на столицу, в регионах инвестиционный рынок тоже не стоит на месте.

По мнению руководителя отдела продаж агентства недвижимости "Этажи" Ильи Овсянникова, инвестировать сегодня легко: стали доступными интернет-сервисы, которые могут освоить люди с разным уровнем достатка и опыта во вложении денег.

"Инвестируют вообще во все. Сейчас рынок на любой вкус. Люди понимают, что одна из самых надежных инвестиций – это инвестиция в кирпич, это инвестиция в землю", – сказал эксперт.

По мнению Овсянникова, порог входа – от 300-500 тысяч. Можно купить земельный участок, зимой, а продать его летом. Другой способ – купить квартиру, сделать ремонт, а после – продать. Самая быстрая инвестиция руководителя отдела продаж окупилась за три дня. Он приобрел квартиру, выставил на продажу и уже через три дня нашел покупателя.

"Здесь все зависит от того, как вы это представите. Поэтому сроки разные. Надо делать аналитику по рынку и смотреть на прекрасную инвестиционную цену. Например, если знакомый хочет быстро продать дачу по цене 300 тысяч, тогда как она стоит 500 тысяч – в минус вы уже никак не сработаете", – сказал Овсянников, отметив, что искать подобные варианты можно везде.

Сейчас популярны для инвестиций жилая и коммерческая недвижимость, земля, склады, парковки. Последние варианты подходят и для первых шагов в мире инвестиций с небольшой суммой в кармане. Если купленная недвижимость оказалась не востребованной в продаже, то ее можно попробовать сдать в аренду или рассмотреть "трейд-ин" – обмен по спецпрограмме на жилье от застройщика. Такие предложения есть, например, в Краснодарском крае.

Заниматься подбором объектов можно и самостоятельно, и с помощью риелтора, которому важно честно сказать, что недвижимость нужна для перепродажи.

* Business FM ("Бизнес ФМ")