Финишная прямая. Как выглядит "Дом афганцев" в Барнауле за несколько месяцев до открытия
Открыть музей военной истории планируют к маю этого года
23 января 2025, 07:00, ИА Амител
Почти 20 миллионов рублей выделили на создание современной экспозиции в новом военно-историческом отделе Алтайского краеведческого музея. На эти средства будут изготовлены 36 современных стендов и витрин, а также оборудован интерактивный уголок. Разместят их в Музее военной истории, он же – "Дом афганцев", который ремонтируют уже несколько лет. Напомним, в 2018 году тут случился большой пожар, после чего здание законсервировали. Затем в 2022 году стартовал ремонт, на который выделили 237 млн рублей. Объект обещали сдать в 2023-м, но работы затянулись.
Новый музейный комплекс, открытие которого запланировано на май 2025 года, станет одним из крупнейших в регионе и будет посвящен военной истории Алтайского края. Как он выглядит сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.
07:35:08 23-01-2025
Как то так себе выглядит
08:33:38 23-01-2025
Фанеру с окон уберут и "откроют"!? Остаётся 3 месяца до юбилея- успеют?
10:03:50 23-01-2025
а нафига?
10:54:21 23-01-2025
Когда этот "музей" сжёг сторож, никаких телодвижений власти не предпринимали...
Аааа, счас же восимьслетпобед будет!