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Финишная прямая. Как выглядит "Дом афганцев" в Барнауле за несколько месяцев до открытия

Открыть музей военной истории планируют к маю этого года

23 января 2025, 07:00, ИА Амител

"Дом афганцев" в январе 2025 года / Фото: amic.ru

Почти 20 миллионов рублей выделили на создание современной экспозиции в новом военно-историческом отделе Алтайского краеведческого музея. На эти средства будут изготовлены 36 современных стендов и витрин, а также оборудован интерактивный уголок. Разместят их в Музее военной истории, он же – "Дом афганцев", который ремонтируют уже несколько лет. Напомним, в 2018 году тут случился большой пожар, после чего здание законсервировали. Затем в 2022 году стартовал ремонт, на который выделили 237 млн рублей. Объект обещали сдать в 2023-м, но работы затянулись.

Новый музейный комплекс, открытие которого запланировано на май 2025 года, станет одним из крупнейших в регионе и будет посвящен военной истории Алтайского края. Как он выглядит сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.

Дом афганцев / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Около 20 млн пустят на оборудование для экспозиции военного музея в "Доме афганцев"

Первые залы в обновленном "Доме афганцев" должны открыться уже в мае 2025 года
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Барнаул Благоустройство фоторепортажи

Комментарии 4

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Гость

07:35:08 23-01-2025

Как то так себе выглядит

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Гость

08:33:38 23-01-2025

Фанеру с окон уберут и "откроют"!? Остаётся 3 месяца до юбилея- успеют?

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гость

10:03:50 23-01-2025

а нафига?

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Кхм...

10:54:21 23-01-2025

Когда этот "музей" сжёг сторож, никаких телодвижений власти не предпринимали...
Аааа, счас же восимьслетпобед будет!

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