Финишная прямая. Как выглядит "Дом афганцев" в Барнауле за несколько месяцев до открытия

Открыть музей военной истории планируют к маю этого года

23 января 2025, 07:00, ИА Амител

"Дом афганцев" в январе 2025 года / Фото: amic.ru

Почти 20 миллионов рублей выделили на создание современной экспозиции в новом военно-историческом отделе Алтайского краеведческого музея. На эти средства будут изготовлены 36 современных стендов и витрин, а также оборудован интерактивный уголок. Разместят их в Музее военной истории, он же – "Дом афганцев", который ремонтируют уже несколько лет. Напомним, в 2018 году тут случился большой пожар, после чего здание законсервировали. Затем в 2022 году стартовал ремонт, на который выделили 237 млн рублей. Объект обещали сдать в 2023-м, но работы затянулись.

Новый музейный комплекс, открытие которого запланировано на май 2025 года, станет одним из крупнейших в регионе и будет посвящен военной истории Алтайского края. Как он выглядит сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.