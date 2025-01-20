Около 20 млн пустят на оборудование для экспозиции военного музея в "Доме афганцев"

Первые залы в обновленном "Доме афганцев" должны открыться уже в мае 2025 года

20 января 2025, 11:50, Антон Дегтярев

Дом афганцев / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Алтайский краеведческий музей собирается потратить 19,8 млн рублей на изготовление экспозиционно-выставочного оборудования для второго этажа нового военно-исторического отдела, который расположится в бывшем "Доме афганцев" (сейчас это уже "Музей военной истории") на проспекте Комсомольском, 73б. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Подрядчик должен изготовить 36 стендов и витрин, а также тумбу под интерактивный экран.

Лот появился на портале 15 января 2025 года, заявку можно подать до 24 января, поставщика определят 28 января. Подрядчик приступит к работе с даты подписания контракта и должен завершить ее не позднее 25 апреля 2025 года. Контракт будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Отметим, что военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Два зала, посвященные Великой Отечественной войне, откроются к 80-летию Победы уже в мае 2025 года. Первый будет посвящен теме тыла, а второй – фронту. Также там будет зал сменных выставок, зал локальных войн, общий зал памяти и зал, посвященный СВО, который расположится на втором этаже вместе с залами по теме ВОВ. На реализацию проекта из бюджета Алтайского края было направлено около 300 миллионов рублей.

Напомним, что "Дом афганцев" реконструировали после пожара 2018 года. Несколько лет здание находилось на консервации. Затем в 2022 году стартовал ремонт, на который выделили 237 млн рублей. Объект обещали сдать в 2023 году, но работы затянулись.