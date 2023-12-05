Финляндия начнет производство боеприпасов для ВСУ
Официальное решение примут, предположительно, до Рождества
05 декабря 2023, 15:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Финляндия начнет производство боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает газета Iltalehti, об этом заявил глава Минобороны страны Антти Кайкконен.
По его словам, Финляндия завершила переговоры о дальнейшем увеличении производства тяжелых боеприпасов для Киева. Решение примут, предположительно, до Рождества. По его словам, целью Хельсинки является значительное повышение объемов производства.
Кайкконен также добавил, что Финляндия собирается увеличивать объемы производства в сотрудничестве с другими странами Северной Европы.
17:50:05 05-12-2023
Была Финляндия дружественной страной, это как нужно было умудрится, чтобы Финляндия скоротечно вступила в НАТУ и начала точить огромные снаряды?
19:41:00 05-12-2023
Хельсинки вернуть историческое название Гельсингфорс и вернуть "чухонцев" в родные пенаты - в Российскую империю. А заодно Ревель (нынешний Таллин) с эстонцами, чтобы два раза не напрягаться
22:00:14 05-12-2023
Гость (19:41:00 05-12-2023) Хельсинки вернуть историческое название Гельсингфорс и верну... Вставай с дивана, прилепи наклейку на жоповозку...
22:43:40 05-12-2023
Гость (19:41:00 05-12-2023) Хельсинки вернуть историческое название Гельсингфорс и верну... Не понять мне вас, начальники. То, понимаешь, "партнеры", то "чухонцы". По мне как были они г..ном , так г..ном и остались! Почаще доски памятные фашистским прихвостням маннергеймам открывайте, они вас еще не так отблагодарят...
00:43:01 06-12-2023
Гость (19:41:00 05-12-2023) Хельсинки вернуть историческое название Гельсингфорс и верну... себя в сознание верни сначала