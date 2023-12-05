Финляндия начнет производство боеприпасов для ВСУ

Официальное решение примут, предположительно, до Рождества

05 декабря 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Финляндия начнет производство боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает газета Iltalehti, об этом заявил глава Минобороны страны Антти Кайкконен.

По его словам, Финляндия завершила переговоры о дальнейшем увеличении производства тяжелых боеприпасов для Киева. Решение примут, предположительно, до Рождества. По его словам, целью Хельсинки является значительное повышение объемов производства.

Кайкконен также добавил, что Финляндия собирается увеличивать объемы производства в сотрудничестве с другими странами Северной Европы.