Финляндия снова закроет границу с Россией

Нелегальная миграция на восточной границе страны продолжилась

15 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Финляндия с вечера 15 декабря повторно закроет граничащие с Россией пропускные пункты Ваалимаа и Ниирала, которые были открыты 14-го числа. Об этом пишет ТАСС.

Причина – в возобновлении нелегальной миграции на восточной границе государства. За 14 декабря через эти КПП в страну прибыли не менее 62 просителей убежища.

Завершится закрытие 14 января. Изначально планировалось, что до этой даты Ваалимаа и Ниирала будут работать.

В ноябре Финляндия закрыла границу с РФ из наплыва беженцев. По данным финской погранслужбы, за октябрь через границу с Россией прибыли 32 мигранта, а в первой половине ноября их число выросло до 415.