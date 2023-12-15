Финляндия снова закроет границу с Россией
Нелегальная миграция на восточной границе страны продолжилась
15 декабря 2023, 08:30, ИА Амител
Финляндия с вечера 15 декабря повторно закроет граничащие с Россией пропускные пункты Ваалимаа и Ниирала, которые были открыты 14-го числа. Об этом пишет ТАСС.
Причина – в возобновлении нелегальной миграции на восточной границе государства. За 14 декабря через эти КПП в страну прибыли не менее 62 просителей убежища.
Завершится закрытие 14 января. Изначально планировалось, что до этой даты Ваалимаа и Ниирала будут работать.
В ноябре Финляндия закрыла границу с РФ из наплыва беженцев. По данным финской погранслужбы, за октябрь через границу с Россией прибыли 32 мигранта, а в первой половине ноября их число выросло до 415.
13:02:15 15-12-2023
Да уже закройте и успокойтесь. Может, и к нам этот транзит желающих попасть в Финляндию, прекратится.
14:18:11 15-12-2023
Гость (13:02:15 15-12-2023) Да уже закройте и успокойтесь. Может, и к нам этот транзит ж... Какой финн пожелает в такую задницу попасть, где яйца за 200 и куры за 500?
14:22:09 15-12-2023
Гость (14:18:11 15-12-2023) Какой финн пожелает в такую задницу попасть, где яйца за 200... Я не о финнах пишу. А о тех, кто транзитом едет через Россию, чтобы попасть в Финляндию.
14:46:38 15-12-2023
Гость (14:22:09 15-12-2023) Я не о финнах пишу. А о тех, кто транзитом едет через Россию... Зачем Финляндии лишние дармоеды? Не надо было запугивать Финляндию, что ей пришлось бросить нейтральный статус и бросится с головой в НАТУ. даже при Леониде Ильиче Брежневе, который боялся НАТУ больше, чем ты сейчас товарищ, он Финляндию не пугал, а поддерживал домоседские отношения.
14:59:20 15-12-2023
Гость (14:46:38 15-12-2023) Зачем Финляндии лишние дармоеды? Не надо было запугивать Фин... Вы о чём? Я вполне одобряю, что Финляндия закрывает границы с Россией. Нам в России тоже не нужны транзитные мигранты, которые используют нашу страну как перевалочный пункт.
02:07:51 16-12-2023
Нужных перебежчиков запустили , теперь можно закрыться .