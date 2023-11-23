Финляндия закроет почти все КПП на границе с РФ

Работать продолжит только один контрольно-пропускной пункт

23 ноября 2023, 10:45, ИА Амител

Финляндия / Фото: unsplash.com

Финляндия закроет восемь из девяти КПП на границе с Россией, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление премьер-министра страны Петтери Орпо.

По его словам, контрольно-пропускные пункты будут закрыты в ночь на 25 ноября. Работать продолжит только самый северный – Райа-Йоосеппи.

"Наша задача – обеспечить безопасность финнов", – отметил премьер.

С 18 ноября также были закрыты четыре КПП: Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Причина – наплыв беженцев. За октябрь через границу с РФ в страну прибыли 32 мигранта, а в первой половине ноября их число возросло до 415.