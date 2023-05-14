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Финнам, въезжающим в Россию для заправки, начали аннулировать визы

У тех, кто имеет двойное гражданство, никаких проблем при пересечении границы не возникает

14 мая 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жителям Финляндии, въезжающим на территорию России, начали аннулировать визы. Но не всем.

Как сообщает Helsingin Sanomat, чаще всего въезжающие имеют деловые, а не туристические визы. При этом приезжают в Россию они для того, чтобы закупиться в магазине или заправиться, что не является деловой поездкой. Большинство отмен зафиксировали на КПП Ваалимаа.

Издание отмечает, что у обладателей двойного гражданства никаких проблем при пересечении границы не возникает.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на перелёты в Грузию.

Туризм

Комментарии 2

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Гость

08:59:27 14-05-2023

А полякам?

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Гость

10:41:56 15-05-2023

Не должно быть двойного гражданства у лиц, являющихся гражданами Евросоюза или стран блока НАТО, а также Израиля. Или крестик снимите, или трусы наденьте, иначе никак.

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