Финнам, въезжающим в Россию для заправки, начали аннулировать визы

У тех, кто имеет двойное гражданство, никаких проблем при пересечении границы не возникает

14 мая 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителям Финляндии, въезжающим на территорию России, начали аннулировать визы. Но не всем.

Как сообщает Helsingin Sanomat, чаще всего въезжающие имеют деловые, а не туристические визы. При этом приезжают в Россию они для того, чтобы закупиться в магазине или заправиться, что не является деловой поездкой. Большинство отмен зафиксировали на КПП Ваалимаа.

Издание отмечает, что у обладателей двойного гражданства никаких проблем при пересечении границы не возникает.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на перелёты в Грузию.