Финнам, въезжающим в Россию для заправки, начали аннулировать визы
У тех, кто имеет двойное гражданство, никаких проблем при пересечении границы не возникает
14 мая 2023, 08:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жителям Финляндии, въезжающим на территорию России, начали аннулировать визы. Но не всем.
Как сообщает Helsingin Sanomat, чаще всего въезжающие имеют деловые, а не туристические визы. При этом приезжают в Россию они для того, чтобы закупиться в магазине или заправиться, что не является деловой поездкой. Большинство отмен зафиксировали на КПП Ваалимаа.
Издание отмечает, что у обладателей двойного гражданства никаких проблем при пересечении границы не возникает.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на перелёты в Грузию.
08:59:27 14-05-2023
А полякам?
10:41:56 15-05-2023
Не должно быть двойного гражданства у лиц, являющихся гражданами Евросоюза или стран блока НАТО, а также Израиля. Или крестик снимите, или трусы наденьте, иначе никак.