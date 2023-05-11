Пока неизвестно. Но Грузия однозначно пустит к себе рейсы не всех российских авиакомпаний, а только тех, которые не находятся под санкциями Запада.

"Мы чётко оперируем свою позицию, что в Грузии не будет оперировать ни одна авиакомпания, которая попала под санкции", – сказала замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили.

Напомним, ЕС ввёл санкции против 20 крупнейших авиакомпаний РФ. Среди них "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, "Уральские авиалинии", "Аврора", АЛРОСА, Nordstar и Nord Wind.

К тому же, добавляет РБК, в августе 2022 года США объявили нарушителями экспортного контроля 25 самолётов Airbus A320, А321, А330, а их активно эксплуатируют S7, Red Wings, Nord Wind, iFly, "Ямал" и "Уральские авиалинии".