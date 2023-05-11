Российские авиакомпании возобновят прямые рейсы в Грузию: что важно об этом знать?
С 2019 года улететь в Грузию прямым рейсом было нельзя. Россиянам приходилось добираться с пересадками в других странах
11 мая 2023, 15:00, Анастасия Бичакова
Президент Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на полёты российских авиакомпаний в Грузию с 15 мая 2023 года.
Самолёты каких авиакомпаний будут летать в Закавказье, насколько частыми будут рейсы и как на снятие ограничений отреагировали грузинские власти – amic.ru собрал всё, что нужно знать туристам.
Какие российские авиакомпании возобновят прямые рейсы в Грузию?
Пока неизвестно. Но Грузия однозначно пустит к себе рейсы не всех российских авиакомпаний, а только тех, которые не находятся под санкциями Запада.
"Мы чётко оперируем свою позицию, что в Грузии не будет оперировать ни одна авиакомпания, которая попала под санкции", – сказала замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили.
Напомним, ЕС ввёл санкции против 20 крупнейших авиакомпаний РФ. Среди них "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, "Уральские авиалинии", "Аврора", АЛРОСА, Nordstar и Nord Wind.
К тому же, добавляет РБК, в августе 2022 года США объявили нарушителями экспортного контроля 25 самолётов Airbus A320, А321, А330, а их активно эксплуатируют S7, Red Wings, Nord Wind, iFly, "Ямал" и "Уральские авиалинии".
Как часто будут выполняться прямые рейсы из России в Грузию?
Как сообщили в Минтрансе, российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. И это при том, что, повторимся, ответственные за это авиакомпании пока не определены.
Как на новость о возобновлении прямых перелётов отреагировали грузинские власти?
Зурабишвили негативно отреагировала на возобновление авиасообщения и отмену визового режима для граждан Грузии (напомним, без оформления виз им разрешили въезжать в РФ также с 15 мая, за исключением некоторых случаев).
Президент страны считает снятие запретов неприемлемым в условиях спецоперации.
"Очередная российская провокация! Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию", – заявила она.
Саломе Зурабишвили также призвала обсудить введение визового режима для россиян.
При этом, напомним, полномочия президента в Грузии сильно ограничены из-за парламентской формы правления. Так, основные решения принимает правительство, а затем их утверждает парламент.
А председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в феврале 2023 года говорил, что Тбилиси положительно воспримет решение возобновить авиасообщение между странами.
При этом в любом случае долететь до Грузии можно "окольными путями".
Как сейчас добраться до Грузии?
Сколько же стоит перелёт из России в Грузию и обратно?
Сейчас средняя стоимость перелёта в Грузию и обратно – примерно 50,6 тыс. рублей, рассказал представитель сервиса путешествий Tutu.ru.
Когда и почему Россия приостановила авиасообщение с Грузией?
РФ приостановила авиасообщение с Грузией в июле 2019 года из-за антироссийских протестов в этой стране.
Они начались с того, что во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи правления в грузинском парламенте депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера.
Оппозиционным партиям Грузии это не понравилось, их представители посчитали, что депутат не может находиться в грузинском парламенте (тем более на месте председателя), поскольку представляет страну, с которой у Тбилиси нет дипломатических отношений и которую считают оккупировавшей Южную Осетию и Абхазию. Об этом пишет РБК.
Начались протесты, их участники потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов.
Тогда президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявила, что протесты в стране выгодны только России.
Как возобновление рейсов в Грузию повлияет на российский туризм?
Вероятнее всего, положительно. Во время пандемии количество доступных направлений отдыха для российских туристов значительно уменьшилось. Поэтому с 2020 года, как говорится, приходилось выбирать из того, что есть. А ко всему прочему добавились ещё и ограничения, связанные со спецоперацией.
"Туроператоры с радостью воспользуются возможностью", если рейсы в Грузию всё-таки возобновят, подчёркивали в Ассоциации туроператоров (АТОР) в январе 2023 года.
Возобновление прямых рейсов позволит россиянам не искать пути обхода и беспрепятственно летать в страну, известную своими достопримечательностями и гастрономическими изысками.
15:31:44 11-05-2023
грузинские наемники участвовали во всех терактах против России они и на камеру расстреливали наших солдат вопрос такой -а они к нам сюда теракты делать не прилетят? документы то теперь не надо оформлять никакие а?
15:33:28 11-05-2023
Зурабишвили негативно отреагировала на возобновление авиасообщения --- А в чем проблема не пускать российские самолеты в Грузию? Ей не нравится, но не пустить она не может. И хочется, и колется, и США не велит
08:39:55 12-05-2023
Гость (15:33:28 11-05-2023) Зурабишвили негативно отреагировала на возобновление авиасоо... Вам словосочетание "парламентская республика" о чем-то говорит?