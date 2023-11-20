Финские военные начали возводить заграждения на границе с Россией в Лапландии
Силы обороны страны прибыли к многостороннему автомобильному пункту пропуска Салла
20 ноября 2023, 23:13, ИА Амител
Финские военнослужащие начали возводить заграждения на границе с Россией. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил погранотряд Лапландии.
Сейчас силы обороны страны прибыли к многостороннему автомобильному пункту пропуска Салла – через нее идет прием беженцев.
"Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы на местности", – говорится в сообщении погранотряда. Напомним, что в ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. В МВД страны пояснили, что причиной стал бесконтрольный поток беженцев из Сомали, Йемена и Сирии, которые якобы прибывают в Финляндию из России. Ограничения будут действовать до следующего февраля.
23:43:50 20-11-2023
Они к войне готовятся, а мы эту новость с юмором преподносим. Хватит уже на грабли наступать. Было уже в 1941 году.
07:35:18 21-11-2023
Гость (23:43:50 20-11-2023) Они к войне готовятся, а мы эту новость с юмором преподносим... мы эту новость с юмором преподносим --- а где в статье юмор?
07:47:55 21-11-2023
Гость (23:43:50 20-11-2023) Они к войне готовятся, а мы эту новость с юмором преподносим... Кому мы сдались, чтобы с нами воевать.
10:05:34 21-11-2023
Гость (07:47:55 21-11-2023) Кому мы сдались, чтобы с нами воевать.... То есть НАТО просто так окружила Россию своими базами и принимает в альянс все больше стран-соседей России. Ну просто им так нравится, да? Все совпадения типа случайны, да?
14:00:01 21-11-2023
Гость (10:05:34 21-11-2023) Гость (07:47:55 21-11-2023) То есть НАТО просто так окружила Россию своими базами и принимает в альянс все больше стран-соседей России. Ну просто им так нравится, да? Все совпадения типа случайны, да? Совковое мировоззрение о врагах кругом передается на уровне генетики? Или все же дурное образование и воспитание? Вы правда смешные.
00:03:57 21-11-2023
Что делают африканцы в России?
10:06:35 21-11-2023
Гость (00:03:57 21-11-2023) Что делают африканцы в России?... А африканцы не могут приехать в Россию? У нас какой то геноцид для них или что? А что африканцы делают во Франции, Англии, Германии?
07:34:22 21-11-2023
начали возводить заграждения --- ядерного удара боятся
07:46:50 21-11-2023
Я, сужу по даче, где буный дачник, то его соседи строят надежные ограждения. Эта формула действует по всему миру.
09:10:52 21-11-2023
Гость (07:46:50 21-11-2023) Я, сужу по даче, где буный дачник, то его соседи строят наде... Так буйный то НАТО, оно двигается непрерывно на Восток.
10:08:33 21-11-2023
Гость (07:46:50 21-11-2023) Я, сужу по даче, где буный дачник, то его соседи строят наде... Вон тебе четверо таких же как и ты даже плюсанули) то есть есть вас какое то еще количество здесь, не все через Верхний Ларс сдриснули. Кстати, а отчего так? Отчего еще не «там»?
07:50:59 21-11-2023
Африканцы в основном в Европе
12:05:20 21-11-2023
Великих заборостроителей прибыло!) Теперь фины)
12:19:55 21-11-2023
гость (12:05:20 21-11-2023) Великих заборостроителей прибыло!) Теперь фины)... Пусть у Яйценюка учатся. Как своровать на строительстве забора...