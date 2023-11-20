Финские военные начали возводить заграждения на границе с Россией в Лапландии

Силы обороны страны прибыли к многостороннему автомобильному пункту пропуска Салла

20 ноября 2023, 23:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Финские военнослужащие начали возводить заграждения на границе с Россией. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил погранотряд Лапландии.

Сейчас силы обороны страны прибыли к многостороннему автомобильному пункту пропуска Салла – через нее идет прием беженцев.

"Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы на местности", – говорится в сообщении погранотряда. Напомним, что в ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. В МВД страны пояснили, что причиной стал бесконтрольный поток беженцев из Сомали, Йемена и Сирии, которые якобы прибывают в Финляндию из России. Ограничения будут действовать до следующего февраля.