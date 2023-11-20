Финляндия намерена полностью закрыть границу с Россией
Ранее уже закрыли четыре пограничных пункта
20 ноября 2023, 17:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Власти Финляндии ночью 22 ноября намерены полностью закрыть границу с Россией, сообщает Life со ссылкой на местное издание Iltalehti.
Соответствующее решение финское правительство может принять в понедельник, 20 ноября.
"Речь идет о четырех оставшихся контрольно-пропускных пунктах", – отмечает издание.
Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе с Россией.
Ранее в Финляндии захотели облегчить конфискацию недвижимости россиян.
17:50:15 20-11-2023
Так им и надо
18:08:49 20-11-2023
Меньше пить будут.
18:15:19 20-11-2023
И ни в одной новости по этой теме не сказано, что там за беженцы массово пересекают границу. Ведь там даже народу подтянули прилично с Финской стороны , чтоб справиться с наплывом
19:17:34 20-11-2023
Гость (18:15:19 20-11-2023) И ни в одной новости по этой теме не сказано, что там за беж... Да, непонятно. Что за беженцы? откуда?
20:59:19 20-11-2023
Гость (18:15:19 20-11-2023) И ни в одной новости по этой теме не сказано, что там за беж... А тебе какая разница? Ты то чего за фиников переживаешь?
19:57:18 20-11-2023
А тем более когда они в нато вступили,свободное и демократическое,им осталось бояться только ядерной бомбардировки со стороны России.Главное,финскому народу прижаться щекой к заднице далёкого дяди сэма.А тот дядя плохого не посоветует.
10:00:16 21-11-2023
Финнам нафиг не нужны мигранты и беженцы, они и нам не надо, а мы всех привечаем. Ну как мы!!! Наше правительство так решило, но оно не живёт потом с мигрантами и не страдают их дети от рук смуглых насильников, и наркодилеров. От беспредела приезжих страдает народ!!! А нам даже слова против этих не людей нельзя сказать. Надо чтоб какой нибудь мигрант поглумился над дитяткой властьимущих, тогда будут приняты координальные меры. Весь народ против, а они прут и прут