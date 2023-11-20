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Финляндия намерена полностью закрыть границу с Россией

Ранее уже закрыли четыре пограничных пункта

20 ноября 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Власти Финляндии ночью 22 ноября намерены полностью закрыть границу с Россией, сообщает Life со ссылкой на местное издание Iltalehti.

Соответствующее решение финское правительство может принять в понедельник, 20 ноября.

"Речь идет о четырех оставшихся контрольно-пропускных пунктах", – отмечает издание.

Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе с Россией.

Ранее в Финляндии захотели облегчить конфискацию недвижимости россиян.

Фото: pxhere.com

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Политика международные отношения

Комментарии 7

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Гость

17:50:15 20-11-2023

Так им и надо

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Гость

18:08:49 20-11-2023

Меньше пить будут.

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Гость

18:15:19 20-11-2023

И ни в одной новости по этой теме не сказано, что там за беженцы массово пересекают границу. Ведь там даже народу подтянули прилично с Финской стороны , чтоб справиться с наплывом

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Гость

19:17:34 20-11-2023

Гость (18:15:19 20-11-2023) И ни в одной новости по этой теме не сказано, что там за беж... Да, непонятно. Что за беженцы? откуда?

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Гость

20:59:19 20-11-2023

Гость (18:15:19 20-11-2023) И ни в одной новости по этой теме не сказано, что там за беж... А тебе какая разница? Ты то чего за фиников переживаешь?

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Гость

19:57:18 20-11-2023

А тем более когда они в нато вступили,свободное и демократическое,им осталось бояться только ядерной бомбардировки со стороны России.Главное,финскому народу прижаться щекой к заднице далёкого дяди сэма.А тот дядя плохого не посоветует.

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Гость

10:00:16 21-11-2023

Финнам нафиг не нужны мигранты и беженцы, они и нам не надо, а мы всех привечаем. Ну как мы!!! Наше правительство так решило, но оно не живёт потом с мигрантами и не страдают их дети от рук смуглых насильников, и наркодилеров. От беспредела приезжих страдает народ!!! А нам даже слова против этих не людей нельзя сказать. Надо чтоб какой нибудь мигрант поглумился над дитяткой властьимущих, тогда будут приняты координальные меры. Весь народ против, а они прут и прут

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