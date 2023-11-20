Финляндия намерена полностью закрыть границу с Россией

Ранее уже закрыли четыре пограничных пункта

20 ноября 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти Финляндии ночью 22 ноября намерены полностью закрыть границу с Россией, сообщает Life со ссылкой на местное издание Iltalehti.

Соответствующее решение финское правительство может принять в понедельник, 20 ноября.

"Речь идет о четырех оставшихся контрольно-пропускных пунктах", – отмечает издание.

Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе с Россией.

Ранее в Финляндии захотели облегчить конфискацию недвижимости россиян.