Финский Fortum полностью списал активы в РФ на сумму 1,7 млрд евро

Глава компании Маркус Раурамо отметил, что с прошлой весны руководство искало способы выхода с российского рынка и обращалось за разрешением на продажу активов, но не получило его

11 мая 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Fortum принял решение полностью списать российские активы. Как сообщает "Интерфакс", их стоимость составит 1,7 млрд евро.

Глава компании Маркус Раурамо отметил, что с прошлой весны руководство искало способы выхода с российского рынка и обращалось за разрешением на продажу активов.

"Оправдание захвата наших активов необходимостью защитить энергетическую безопасность РФ – просто прикрытие", – заявил он.

Напомним, что в конце апреля 2023 года президент России Владимир Путин ввёл временное управление в отношении активов двух компаний – Fortum и Uniper. Под действие попали 98,23% акций первого предприятия и 83,73% второго. Временным управляющим стало Росимущество.

В самом Fortum раскритиковали это решение, назвав его грубым нарушением международного права, а также прав компании.

Сама компания является одним из самых крупных зарубежных инвесторов в российскую электроэнергетику. Кроме ПАО "Фортум", ей также принадлежит 30% в ПАО "ТГК-1".