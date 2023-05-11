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В России возникли проблемы с ремонтом бытовой техники Bosch

Оригинальные запчасти оказались в дефиците из-за санкций, а китайские аналоги серьёзно уступают им по качеству

11 мая 2023, 14:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России возникли проблемы с ремонтом бытовой техники бренда Bosch. Как сообщает газета "Известия", ряд неисправностей стало невозможно устранить в короткий срок из-за отсутствия необходимых запчастей.

Как рассказали эксперты по ремонту электроприборов, в мастерских наблюдается нехватка электронных блоков управления для починки стиральных и посудомоечных машин. Также есть ощутимый дефицит запчастей для встраиваемой техники.

Как отмечается в публикации, причина дефицита кроется в отсутствии качественных аналогов деталей, тогда как ввоз оригинальных по параллельному импорту затруднён. 

Как отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, в условиях антироссийских санкций европейские производители стали тщательнее контролировать отгрузки. Посредники же стали работать осторожнее и внимательнее проверять своих покупателей. В результате нарушились логистические цепочки – на их восстановление потребуется по меньшей мере несколько месяцев.

санкции

Комментарии 6

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Гость

14:07:55 11-05-2023

а китайские аналоги серьёзно уступают им по качеству --- правда серьёзно выигрывают по цене. Надо бы свое производство наладить. Гиперзук же смогли. Хотя не применяется

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Гость

14:20:02 11-05-2023

Гость (14:07:55 11-05-2023) а китайские аналоги серьёзно уступают им по качеству --- пр... Соловьев постоянно применяет гиперзвук

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Гость

14:27:57 11-05-2023

Нет никаких проблем. Насмешили пустотрепы.

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Гость

17:06:41 11-05-2023

а китайские аналоги серьёзно уступают им по качеству --- правда серьёзно выигрывают по цене.--- для тех, кто занимается ремонтом) а они потребителю - по цене оригинала, да?)

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Гость

17:20:42 11-05-2023

Гость (17:06:41 11-05-2023) а китайские аналоги серьёзно уступают им по качеству --- пра... Так это сейчас вовсю практикуется, особенно на СТО при ремонте авто.

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Гость

21:15:08 11-05-2023

Бытовые приборы,это ещё полбеды.Но у нас скоро ракеты перестанут летать из-за нехватки микросхем и других частей по утверждению Урсулы дер фон Ляйнен.Одно время она целых 5 лет работала ассистентом гинеколога в немецком госпитале.И ей ли не знать,что и где?Особенно когда выпадает.

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