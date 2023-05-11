В России возникли проблемы с ремонтом бытовой техники Bosch

Оригинальные запчасти оказались в дефиците из-за санкций, а китайские аналоги серьёзно уступают им по качеству

11 мая 2023, 14:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России возникли проблемы с ремонтом бытовой техники бренда Bosch. Как сообщает газета "Известия", ряд неисправностей стало невозможно устранить в короткий срок из-за отсутствия необходимых запчастей.

Как рассказали эксперты по ремонту электроприборов, в мастерских наблюдается нехватка электронных блоков управления для починки стиральных и посудомоечных машин. Также есть ощутимый дефицит запчастей для встраиваемой техники.

Как отмечается в публикации, причина дефицита кроется в отсутствии качественных аналогов деталей, тогда как ввоз оригинальных по параллельному импорту затруднён.

Как отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, в условиях антироссийских санкций европейские производители стали тщательнее контролировать отгрузки. Посредники же стали работать осторожнее и внимательнее проверять своих покупателей. В результате нарушились логистические цепочки – на их восстановление потребуется по меньшей мере несколько месяцев.