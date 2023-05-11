В России возникли проблемы с ремонтом бытовой техники Bosch
Оригинальные запчасти оказались в дефиците из-за санкций, а китайские аналоги серьёзно уступают им по качеству
11 мая 2023, 14:02, ИА Амител
В России возникли проблемы с ремонтом бытовой техники бренда Bosch. Как сообщает газета "Известия", ряд неисправностей стало невозможно устранить в короткий срок из-за отсутствия необходимых запчастей.
Как рассказали эксперты по ремонту электроприборов, в мастерских наблюдается нехватка электронных блоков управления для починки стиральных и посудомоечных машин. Также есть ощутимый дефицит запчастей для встраиваемой техники.
Как отмечается в публикации, причина дефицита кроется в отсутствии качественных аналогов деталей, тогда как ввоз оригинальных по параллельному импорту затруднён.
Как отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, в условиях антироссийских санкций европейские производители стали тщательнее контролировать отгрузки. Посредники же стали работать осторожнее и внимательнее проверять своих покупателей. В результате нарушились логистические цепочки – на их восстановление потребуется по меньшей мере несколько месяцев.
14:07:55 11-05-2023
а китайские аналоги серьёзно уступают им по качеству --- правда серьёзно выигрывают по цене. Надо бы свое производство наладить. Гиперзук же смогли. Хотя не применяется
14:20:02 11-05-2023
Гость (14:07:55 11-05-2023) а китайские аналоги серьёзно уступают им по качеству --- пр... Соловьев постоянно применяет гиперзвук
14:27:57 11-05-2023
Нет никаких проблем. Насмешили пустотрепы.
17:06:41 11-05-2023
а китайские аналоги серьёзно уступают им по качеству --- правда серьёзно выигрывают по цене.--- для тех, кто занимается ремонтом) а они потребителю - по цене оригинала, да?)
17:20:42 11-05-2023
Гость (17:06:41 11-05-2023) а китайские аналоги серьёзно уступают им по качеству --- пра... Так это сейчас вовсю практикуется, особенно на СТО при ремонте авто.
21:15:08 11-05-2023
Бытовые приборы,это ещё полбеды.Но у нас скоро ракеты перестанут летать из-за нехватки микросхем и других частей по утверждению Урсулы дер фон Ляйнен.Одно время она целых 5 лет работала ассистентом гинеколога в немецком госпитале.И ей ли не знать,что и где?Особенно когда выпадает.