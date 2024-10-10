Финский профессор назвал самую большую угрозу для Европы

По мнению Малинена, ЕС следует избавляться от НАТО и русофобии

10 октября 2024, 09:16, ИА Амител

Финский флаг / Фото: unsplash.com

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен назвал НАТО и русофобию самыми большими угрозами для Европы. Как сообщает телеканал "360", об этом он написал в социальных сетях.

Профессор отреагировал на слова нового генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что новый санкционный режим против РФ якобы исключит мнимые гибридные угрозы Североатлантическому альянсу.

"НАТО и НАФО (русофобское сообщество в Сети. – Прим. ред.) – самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?" – поинтересовался у него Малинен.

Ранее Малинен заявлял, что НАТО переживает один из самых тяжелых периодов за всю историю своего существования. По его мнению, в альянсе пропало единство.