Финский профессор назвал самую большую угрозу для Европы
По мнению Малинена, ЕС следует избавляться от НАТО и русофобии
10 октября 2024, 09:16, ИА Амител
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен назвал НАТО и русофобию самыми большими угрозами для Европы. Как сообщает телеканал "360", об этом он написал в социальных сетях.
Профессор отреагировал на слова нового генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что новый санкционный режим против РФ якобы исключит мнимые гибридные угрозы Североатлантическому альянсу.
"НАТО и НАФО (русофобское сообщество в Сети. – Прим. ред.) – самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?" – поинтересовался у него Малинен.
Ранее Малинен заявлял, что НАТО переживает один из самых тяжелых периодов за всю историю своего существования. По его мнению, в альянсе пропало единство.
09:29:11 10-10-2024
ЕС следует избавляться от НАТО и русофобии --- если не поздно
09:55:04 10-10-2024
Ссыкотно... Придём скоро...
10:10:30 10-10-2024
Малинен то знает, про то что сказал ?
11:27:11 10-10-2024
Русофобия - разве это не признаки национализма и фашизма? Неужели все за?
11:27:27 10-10-2024
Профессор, что такое гиперзвук наверное знает