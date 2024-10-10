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Финский профессор назвал самую большую угрозу для Европы

По мнению Малинена, ЕС следует избавляться от НАТО и русофобии

10 октября 2024, 09:16, ИА Амител

Финский флаг / Фото: unsplash.com
Финский флаг / Фото: unsplash.com

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен назвал НАТО и русофобию самыми большими угрозами для Европы. Как сообщает телеканал "360", об этом он написал в социальных сетях.

Профессор отреагировал на слова нового генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что новый санкционный режим против РФ якобы исключит мнимые гибридные угрозы Североатлантическому альянсу.

"НАТО и НАФО (русофобское сообщество в Сети. – Прим. ред.) – самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?" – поинтересовался у него Малинен.

Ранее Малинен заявлял, что НАТО переживает один из самых тяжелых периодов за всю историю своего существования. По его мнению, в альянсе пропало единство.

Политика

Комментарии 5

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Гость

09:29:11 10-10-2024

ЕС следует избавляться от НАТО и русофобии --- если не поздно

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Бдыщ...

09:55:04 10-10-2024

Ссыкотно... Придём скоро...

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Гость

10:10:30 10-10-2024

Малинен то знает, про то что сказал ?

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dok_CФ

11:27:11 10-10-2024

Русофобия - разве это не признаки национализма и фашизма? Неужели все за?

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Гость

11:27:27 10-10-2024

Профессор, что такое гиперзвук наверное знает

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