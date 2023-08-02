Фишинговых приложений для обмана людей стало на треть больше

Чаще всего подделывают банковские приложения, мессенджеры и соцсети

02 августа 2023, 08:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В первой половине 2023 года число фишинговых приложений выросло на 34%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на директора центра Solar appScreener компании "РТК-Солар" Даниила Чернова.

Эксперт пояснил, что фишинговые приложения специально делают очень похожими на оригинальные, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Этот софт позволяет обманом получать данные людей.

Специалисты отметили, что чаще всего злоумышленники подделывают банковские приложения, мессенджеры и соцсети. Еще одна популярная категория – приложения, используемые для анонимизации.