На Алтае супруги перестали быть миллионерами после тревожного звонка из "полиции"

Под телефонной атакой аферистов супруги находились в течение трех дней

01 августа 2023, 11:06, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае супружеская пара в течение трех дней перечислила мошенникам более миллиона рублей, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 42-летний житель одного из сел Павловского района, которому накануне позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он заявил, что мошенники оформляют на мужчину кредит.

"Чтобы обезопасить накопления, необходимо было перевести их на "безопасные счета". Мужчина направился до ближайшего банкомата и начал перечислять деньги", – рассказали в ведомстве.

Затем мошенники переключились на супругу сельчанина – якобы ее сбережениям тоже грозила опасность. Деньги супружеская пара переводила уже в других банкоматах.

Под телефонной атакой аферистов супруги находились в течение трех дней. В итоге они лишились 1,1 млн рублей.

МВД в очередной раз попросило жителей края не доверять звонкам от представителей банка или иных лиц с сообщениями о якобы мошеннических действий. В таких случаях необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить в финансовое учреждение.