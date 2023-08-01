На Алтае супруги перестали быть миллионерами после тревожного звонка из "полиции"
Под телефонной атакой аферистов супруги находились в течение трех дней
01 августа 2023, 11:06, ИА Амител
В Алтайском крае супружеская пара в течение трех дней перечислила мошенникам более миллиона рублей, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился 42-летний житель одного из сел Павловского района, которому накануне позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он заявил, что мошенники оформляют на мужчину кредит.
"Чтобы обезопасить накопления, необходимо было перевести их на "безопасные счета". Мужчина направился до ближайшего банкомата и начал перечислять деньги", – рассказали в ведомстве.
Затем мошенники переключились на супругу сельчанина – якобы ее сбережениям тоже грозила опасность. Деньги супружеская пара переводила уже в других банкоматах.
Под телефонной атакой аферистов супруги находились в течение трех дней. В итоге они лишились 1,1 млн рублей.
МВД в очередной раз попросило жителей края не доверять звонкам от представителей банка или иных лиц с сообщениями о якобы мошеннических действий. В таких случаях необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить в финансовое учреждение.
11:26:53 01-08-2023
Казалось бы... Всё уже столько собак умяли на этих звонках. Ан нет... Ещё есть неискушенные
11:27:05 01-08-2023
Лохи
12:03:15 01-08-2023
Проблема в том, что большинство в голову только едят.
12:42:43 01-08-2023
Гость (12:03:15 01-08-2023) Проблема в том, что большинство в голову только едят.... Облапошивают и умников,сколько уже было сообщений что и профессоров и академиков обрабатывали.
12:47:19 01-08-2023
Афиноген (12:42:43 01-08-2023) Облапошивают и умников,сколько уже было сообщений что и проф... Ну этих то проще всего. Они оторваны от мира, живут в другой реальности, все мысли в науке.
13:36:09 01-08-2023
Гость (12:47:19 01-08-2023) Ну этих то проще всего. Они оторваны от мира, живут в другой... Факт.
14:42:40 01-08-2023
Легче стало деду, реже стал дышать
14:43:17 01-08-2023
Сотрудники полиции как и служба безопасности банка не занимаются подобной практикой. Им нет дела на подозрительные переводы и всякие взломы в данный момент. Люди! Услышьте! Если о вас проявляют заботу-это мошенники! Государству на вас глубоко нас.... Это факт.
17:02:53 01-08-2023
Каждому отправлю * Евро миллион * Срочно сообщите* Номер с двух сторон