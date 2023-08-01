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На Алтае супруги перестали быть миллионерами после тревожного звонка из "полиции"

Под телефонной атакой аферистов супруги находились в течение трех дней

01 августа 2023, 11:06, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В  Алтайском крае супружеская пара в течение трех дней перечислила мошенникам более миллиона рублей, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 42-летний житель одного из сел Павловского района, которому накануне позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он заявил, что мошенники оформляют на мужчину кредит.

"Чтобы обезопасить накопления, необходимо было перевести их на "безопасные счета". Мужчина  направился до ближайшего банкомата и начал перечислять деньги", – рассказали в ведомстве.

Затем мошенники переключились на супругу сельчанина – якобы ее сбережениям тоже грозила опасность. Деньги супружеская пара переводила уже в других банкоматах.

Под телефонной атакой аферистов супруги находились в течение трех дней. В итоге они лишились 1,1 млн рублей.

МВД в очередной раз попросило жителей края не доверять звонкам от представителей банка или иных лиц с сообщениями о якобы мошеннических действий. В таких случаях необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить в финансовое учреждение.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 9

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Гость

11:26:53 01-08-2023

Казалось бы... Всё уже столько собак умяли на этих звонках. Ан нет... Ещё есть неискушенные

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Гость

11:27:05 01-08-2023

Лохи

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Гость

12:03:15 01-08-2023

Проблема в том, что большинство в голову только едят.

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Афиноген

12:42:43 01-08-2023

Гость (12:03:15 01-08-2023) Проблема в том, что большинство в голову только едят.... Облапошивают и умников,сколько уже было сообщений что и профессоров и академиков обрабатывали.

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Гость

12:47:19 01-08-2023

Афиноген (12:42:43 01-08-2023) Облапошивают и умников,сколько уже было сообщений что и проф... Ну этих то проще всего. Они оторваны от мира, живут в другой реальности, все мысли в науке.

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Гость

13:36:09 01-08-2023

Гость (12:47:19 01-08-2023) Ну этих то проще всего. Они оторваны от мира, живут в другой... Факт.

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Гость

14:42:40 01-08-2023

Легче стало деду, реже стал дышать

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Гость

14:43:17 01-08-2023

Сотрудники полиции как и служба безопасности банка не занимаются подобной практикой. Им нет дела на подозрительные переводы и всякие взломы в данный момент. Люди! Услышьте! Если о вас проявляют заботу-это мошенники! Государству на вас глубоко нас.... Это факт.

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Гость

17:02:53 01-08-2023

Каждому отправлю * Евро миллион * Срочно сообщите* Номер с двух сторон

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