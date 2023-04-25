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Фитнес-блогера Алексея Столярова заставили есть червей на Алтае

Вместе с ним противную трапезу делила подруга Ника Вайпер

25 апреля 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Популярного фитнес-блогера Алексея Столярова на Алтае заставили есть червей. Это произошло на съёмках проекта "Фактор страха". 

В ходе одного из испытаний на столе перед Столяровым оказалась тарелка с желе с дождевыми червями. Еду с ним разделила коллега по цеху Ника Вайпер, которая взяла на себя большую часть деликатеса.

Эфир с участием блогеров вышел на телеканале СТС 24 апреля. Победитель проекта получает 300 тысяч рублей, которые он может направить в благотворительный фонд.

Алтай культура

Комментарии 4

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Гость

12:01:16 25-04-2023

жаль мужчину, придумали какую-то фигню с червями. Вы их сами бы ели? Нет, конечно.

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Гость

12:06:55 25-04-2023

Гость (12:01:16 25-04-2023) жаль мужчину, придумали какую-то фигню с червями. Вы их сами... Победитель проекта получает 300 тысяч рублей --- Он не просто так их лопал, а в попытке получить 300 тысяч рублей!

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Гость

12:12:31 25-04-2023

Ладно мне бы дали деньги -съем. так это их еще и отдать нужно.

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Гость

12:19:13 25-04-2023

Гость (12:12:31 25-04-2023) Ладно мне бы дали деньги -съем. так это их еще и отдать нужн... Кому отдать?

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