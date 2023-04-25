Фитнес-блогера Алексея Столярова заставили есть червей на Алтае
Вместе с ним противную трапезу делила подруга Ника Вайпер
25 апреля 2023, 08:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Популярного фитнес-блогера Алексея Столярова на Алтае заставили есть червей. Это произошло на съёмках проекта "Фактор страха".
В ходе одного из испытаний на столе перед Столяровым оказалась тарелка с желе с дождевыми червями. Еду с ним разделила коллега по цеху Ника Вайпер, которая взяла на себя большую часть деликатеса.
Эфир с участием блогеров вышел на телеканале СТС 24 апреля. Победитель проекта получает 300 тысяч рублей, которые он может направить в благотворительный фонд.
12:01:16 25-04-2023
жаль мужчину, придумали какую-то фигню с червями. Вы их сами бы ели? Нет, конечно.
12:06:55 25-04-2023
Гость (12:01:16 25-04-2023) жаль мужчину, придумали какую-то фигню с червями. Вы их сами... Победитель проекта получает 300 тысяч рублей --- Он не просто так их лопал, а в попытке получить 300 тысяч рублей!
12:12:31 25-04-2023
Ладно мне бы дали деньги -съем. так это их еще и отдать нужно.
12:19:13 25-04-2023
Гость (12:12:31 25-04-2023) Ладно мне бы дали деньги -съем. так это их еще и отдать нужн... Кому отдать?