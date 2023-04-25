Фитнес-блогера Алексея Столярова заставили есть червей на Алтае

Вместе с ним противную трапезу делила подруга Ника Вайпер

25 апреля 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Популярного фитнес-блогера Алексея Столярова на Алтае заставили есть червей. Это произошло на съёмках проекта "Фактор страха".

В ходе одного из испытаний на столе перед Столяровым оказалась тарелка с желе с дождевыми червями. Еду с ним разделила коллега по цеху Ника Вайпер, которая взяла на себя большую часть деликатеса.

Эфир с участием блогеров вышел на телеканале СТС 24 апреля. Победитель проекта получает 300 тысяч рублей, которые он может направить в благотворительный фонд.