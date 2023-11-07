Физик объяснил, почему сияния на Алтае были красными и опасны ли они

Полярное сияние происходит из-за столкновения частиц солнечного ветра с верхней атмосферой Земли

07 ноября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В ночь на 5 ноября в Алтайском крае, как и в других регионах России, были видны масштабные полярные сияния. Они имели ярко выраженный красный оттенок, что является довольно необычным. Как сообщает "АиФ", научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Вячеслав Авдеев рассказал, чем был вызван красный цвет сияния и опасен ли он.

Эксперт отметил, что полярное сияние происходит из-за столкновения частиц солнечного ветра с верхней атмосферой Земли. В результате атомы и молекулы газов в ее составе возбуждаются и начинают излучать свет в разном спектре.

"Его цвет зависит от высоты, с которой идет излучение. При большей плотности газов, то есть в более низких слоях атмосферы, оно бывает зеленым, а в верхних слоях – красным", – отметил он.Авдеев подчеркнул, что для наблюдателей в большинстве регионов небо покраснело из-за того, что сияние наблюдали южнее, чем обычно, – оттуда были лучше видны верхние слои атмосферы.

Касательно угрозы самолетам, то опасаться полярных сияний не стоит. Они происходят на гораздо большей высоте, нежели летают самолеты, отметил физик. Кроме того, воздушные суда не подключены к общей электросети, а при сильных магнитных бурях в первую очередь из строя выходят трансформаторы.