ИСЗФ: ученые просчитались в оценках и пропустили мощную магнитную бурю

Мощный плазменный поток, вызвавший сияние, был выброшен Солнцем в сторону Земли 3 ноября. По времени он совпал со слабой солнечной вспышкой, которую можно было наблюдать с Земли

06 ноября 2023, 20:18, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Ученые неверно оценили мощность солнечной вспышки, которая произошла 3 ноября, из-за чего неправильно оценили скорость выброшенного ею потока плазмы и его мощность. В результате люди оказались к сильнейшей магнитной буре и полярному сиянию, видимому из нетипичных для подобного явления регионов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили ученые ИКИ РАН ИСЗФ Сибирского отделения РАН.

Мощный плазменный поток, вызвавший сияние, был выброшен Солнцем в сторону Земли 3 ноября. По случайности он совпал со слабой солнечной вспышкой — ее эксперты по всему миру могли хоть как-то пронаблюдать с Земли. В результате именно с ней мощный приближающийся поток и отождествили ученые — из-за этого и скорость, и мощность выброса были оценены неверно, что привело к неверному прогнозу.

По этим признакам выброс оценили как рядовой, а последствия были указаны мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1. В результате она оказалась намного сильнее и достигла уровня G3.

Напомним, что в ночь на 6 октября во множестве регионов России, в том числе и в Алтайском крае, было видно необычное северное сияние. Магнитная буря продолжалась не только ночью, но и в более слабом виде днем.