ФНС арестовала счета компании Никиты Михалкова
При этом ранее претензий к фирме у налоговиков не было
10 декабря 2023, 19:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Федеральная налоговая служба арестовала счета российского режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает Mash.
"ООО "Темино-Лесное" с одним зарегистрированным сотрудником (гендиром) арендовала 30 тысяч гектаров в Павловском районе Нижегородской области", – сказано в сообщении.
Чтобы снизить финансовую нагрузку, через суд фирма снизила арендный платеж с четырех миллионов рублей в год до 366 тысяч рублей в год.
Несмотря на то, что ранее претензий к компании Михалкова не было, ФНС арестовала счет в "Инкаробанке".
20:26:32 10-12-2023
Это Вам за "пацана"!
21:23:00 10-12-2023
Давно пора тряхнуть всю эту шушеру
22:23:22 10-12-2023
вот тебе и патриот,а налоги платить не хочет,своя шишка ближе к телу.
08:14:36 11-12-2023
дед (22:23:22 10-12-2023) вот тебе и патриот,а налоги платить не хочет,своя шишка ближ... А тебе ФНС начислила 10 рублей налога,но ты (в отличии от патриота Михалкова) взял и заплатил 100 рублей! Ведь правда?!
12:39:21 11-12-2023
Бомж (08:14:36 11-12-2023) А тебе ФНС начислила 10 рублей налога,но ты (в отличии от па... Ты дурак? Набор слов.
07:27:19 11-12-2023
Может потому и арестовала, что патриот. А ФНС либералы. Им надо еще в США деньги разместить, а Михалкову нельзя. Сейчас изымут и разместят
09:15:31 11-12-2023
Гость (07:27:19 11-12-2023) А ФНС либералы. Им надо еще в США деньги разместить, а Михалкову нельзя. Сейчас изымут и разместят ой дурак... (с)
09:48:43 11-12-2023
Гость (09:15:31 11-12-2023) ой дурак... (с) ... Из либерастов будешь?
09:54:01 11-12-2023
Гость (09:48:43 11-12-2023) Из либерастов будешь?... нет. просто к дуракам брезгливо отношусь. если бы ты был в курсе как и куда уходят налоговые поступления, то не поддерживал бы дурака
13:48:54 11-12-2023
Гость (09:54:01 11-12-2023) Гость (09:48:43 11-12-2023) Из либерастов будешь?... ... Налоговые поступления уходят на обогащение друзей Оушена.
08:44:48 11-12-2023
Арест счетов ФНС- практически рутинная операция, никто его деньги никуда не утащит и фирма не развалится... мы не знаем, какие требования у ФНС, может быть, задержал платёж какой-нибудь, сейчас всё уладит и дальше будет работать, не сцыте...
01:58:41 13-12-2023
На юге России, в Одессе шутят: Деньги в чужом кармане считают дураки и бездельники. С Налоговой проблемы и непонятки у многих возникают. Никита Сергеевич уж как-нибудь сам все разрулит благополучно. А злорадствовать западло... Если кто в натуре понимает, чисто конкретно...