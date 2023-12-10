ФНС арестовала счета компании Никиты Михалкова

При этом ранее претензий к фирме у налоговиков не было

10 декабря 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Федеральная налоговая служба арестовала счета российского режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает Mash.

"ООО "Темино-Лесное" с одним зарегистрированным сотрудником (гендиром) арендовала 30 тысяч гектаров в Павловском районе Нижегородской области", – сказано в сообщении.

Чтобы снизить финансовую нагрузку, через суд фирма снизила арендный платеж с четырех миллионов рублей в год до 366 тысяч рублей в год.

Несмотря на то, что ранее претензий к компании Михалкова не было, ФНС арестовала счет в "Инкаробанке".