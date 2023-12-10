Никита Михалков заступился за "Слово пацана"

По его словам, дети могут последовать плохому примеру только из-за родителей

10 декабря 2023, 08:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заступился за сериал "Слово пацана". Об этом сообщает ТАСС.

"Я считаю, что это огромная глупость. Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими, значит вы – говно-родители. А то что показывают то, что было, то людям надо понимать и объяснять – вот что было, чего не должно быть", – сказал Михалков.

Он также назвал режиссера сериала Жору Крыжовникова талантливым человеком и отметил, что никто не поднял шум, когда в кинотеатрах крутили фильмы про "всякую гламурную мерзость цветную, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах и ездящих на открытых Ferrari".

Ранее стало известно, что Роскомнадзор не выявил нарушений законодательства в русском сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".