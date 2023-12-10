Никита Михалков заступился за "Слово пацана"
По его словам, дети могут последовать плохому примеру только из-за родителей
10 декабря 2023, 08:49, ИА Амител
Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заступился за сериал "Слово пацана". Об этом сообщает ТАСС.
"Я считаю, что это огромная глупость. Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими, значит вы – говно-родители. А то что показывают то, что было, то людям надо понимать и объяснять – вот что было, чего не должно быть", – сказал Михалков.
Он также назвал режиссера сериала Жору Крыжовникова талантливым человеком и отметил, что никто не поднял шум, когда в кинотеатрах крутили фильмы про "всякую гламурную мерзость цветную, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах и ездящих на открытых Ferrari".
Ранее стало известно, что Роскомнадзор не выявил нарушений законодательства в русском сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".
08:56:32 10-12-2023
Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться с нашими детьми... Нельзя такое показывать... Нельзя.
09:14:22 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... Военные фильмы давай тоже запретим???
10:41:56 10-12-2023
Гость (09:14:22 10-12-2023) Военные фильмы давай тоже запретим???... Вы идиоты? Как можно сравнивать фильмы о ВОВ , где показывают героический подвиг народа в борьбе с фашизмом с этим ГОВНОМ?!
11:01:07 10-12-2023
Татьяна (10:41:56 10-12-2023) Вы идиоты? Как можно сравнивать фильмы о ВОВ , с этим ГОВНОМ?! Танька, посмотри в зеркало, там это слово увидишь.
11:51:07 10-12-2023
Гость (11:01:07 10-12-2023) Татьяна (10:41:56 10-12-2023) Вы идиоты? Как можно сра... Зачем ей в зеркало смотреть? На тебя достаточно...
11:13:15 10-12-2023
Татьяна (10:41:56 10-12-2023) Вы идиоты? Как можно сравнивать фильмы о ВОВ , где показываю... Не тупи
14:14:33 10-12-2023
Татьяна (10:41:56 10-12-2023) Вы идиоты? Как можно сравнивать фильмы о ВОВ , где показываю... Вот за такие слова, и получали по бошке в те времена, видимо вы дома прожили их
19:56:56 10-12-2023
Гость (14:14:33 10-12-2023) Вот за такие слова, и получали по бошке в те времена, видимо... судя по тому что ты пишешь, ты отхватывал вообще за любое сказанное слово :)
18:24:21 10-12-2023
Татьяна (10:41:56 10-12-2023) Вы идиоты? Как можно сравнивать фильмы о ВОВ , где показываю... То, что вы сразу всех называете идиотами, говорит о том, что вас плохо воспитали ваши родители.
19:56:00 10-12-2023
Андрей (18:24:21 10-12-2023) То, что вы сразу всех называете идиотами, говорит о том, чт... она не всех а одного назвала идиотом, потому что у него фильмы про ВОВ и вот это дерьмище это эквивалентные вещи.
11:23:52 10-12-2023
Гость (09:14:22 10-12-2023) Военные фильмы давай тоже запретим???... Странную аналогию вы проводите.
14:09:46 10-12-2023
Гость (09:14:22 10-12-2023) Военные фильмы давай тоже запретим???... Да и мелодрамы тоже, там девчата насмотрятся на то что делать нисего не нужно, молодая красивая, приезжай в Москву и тебя уже с вокзала забирает милиардер, вот насмотревшись, летят мотыльтки....
18:00:59 10-12-2023
Гость (09:14:22 10-12-2023) Военные фильмы давай тоже запретим???... Бригада чем лучше была?
10:41:23 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... Я, как психолтг, Вам скажу, что такое нужно показывать. Мальчишки росли, всë было не так и плохо. Мальчишки росли мужчинами, а не непонятно чем, как сейчас. Учились ответственности за свои слова и поступки. Младшие были под присмотром более старших. В группировках не было блатной романтики, как сейчас. Опять же, современные дети этот сериал и не станут смотреть, у них сейчас совсем другие интересы и вкусы. Этот фильм больше для нас, - тех, кто вырос в те годы. Вспомнить, как тогда было.
10:50:16 10-12-2023
Взбодрился (10:41:23 10-12-2023) Я, как психолтг, Вам скажу, что такое нужно показывать. Маль... Про то, что современные дети такое не смотрят. Работаю в школе, у детей только и разговоров про этот сериал, ждут каждый четверг, обсуждают на переменах, девочки влюбляются в этих героев, называют себя их девушками. Мир сошел с ума!
15:38:05 10-12-2023
Гость (10:50:16 10-12-2023) Про то, что современные дети такое не смотрят. Работаю в шко... Так проведите тематический урок по этой теме, поспорьте, объясните детям что плохого и что хорошего в этом сериале по их мнению, потом сделайте выводы вместе с детьми, это Ваш долг как педагога, а не спорить здесь с неадекватами и прочими вроде даже меня!
20:26:17 10-12-2023
Гость (15:38:05 10-12-2023) Так проведите тематический урок по этой теме, поспорьте, объ... Любой мало-мальски умный психолог вам скажет, что лет до 18 точно родители и другие взрослые не являются авторитетом для подростков, (ну за редчайшим исключением), только сверстники.
21:14:36 10-12-2023
Гость (10:50:16 10-12-2023) Про то, что современные дети такое не смотрят. Работаю в шко... Согласен. Я так же работаю в школе и наблюдаю эту картину. Напрягает то, что дети из проблемных семей (и не только) черпают идеи насилия, особенно морального, из этого фильма и транслируют в жизнь. Даже дети младшей школы смотрят этот фильм. Пусть фильм будет, но с возрастным и временнЫм ограничением показа.
10:59:18 10-12-2023
Взбодрился (10:41:23 10-12-2023) Я, как психолтг, Вам скажу, что такое нужно показывать. Маль... Психология - это даже не настоящая наука. Для меня психологи, как филологи. Так же бесполезны в практическом плане. "Слово пацана" - детский сериал, но не потому, что он про подростков, а из-за того, что нет там никакой гениальной задумки..просто детские глупости, выраженные в неподобающем виде, из-за чего ваши дети и дети в других семьях будут вести себя подобным образом, перенимая образ героя, как это было всегда.
11:38:33 10-12-2023
Гость (10:59:18 10-12-2023) Психология - это даже не настоящая наука. Для меня психологи... Согласна, но удивило ваше высказывание про филологов. А кто же должен сеять разумное, доброе, вечное?
15:40:05 10-12-2023
Гость (10:59:18 10-12-2023) Психология - это даже не настоящая наука. Для меня психологи... Там дпже знак стоит «18+»! Что чушь нести?
11:28:39 10-12-2023
Взбодрился (10:41:23 10-12-2023) Я, как психолтг, Вам скажу, что такое нужно показывать. Маль... А я, как человек, работавший в 90-е года и занимавшийся проблемами профилактики преступности несовершеннолетних, удивлена такому заключению психолога. Не забываете про законы толпы.
13:18:50 10-12-2023
Горожанка (11:28:39 10-12-2023) А я, как человек, работавший в 90-е года и занимавшийся проб... И много напрофилактировали ? Галочки и вып. Ставили в отчетах, вот и вся Ваша работа
15:19:17 10-12-2023
Горожанка (11:28:39 10-12-2023) А я, как человек, работавший в 90-е года и занимавшийся проб... вернее не законы толпы а обезьяноподобное поведение
20:28:03 10-12-2023
ой (15:19:17 10-12-2023) вернее не законы толпы а обезьяноподобное поведение... Это называется-стадный инстинкт
13:40:37 10-12-2023
Взбодрился (10:41:23 10-12-2023) Я, как психолтг, Вам скажу, что такое нужно показывать. Маль... Смотрят, причём в захлёб! И пересматривают!
19:35:41 10-12-2023
Serg Lukas (13:40:37 10-12-2023) Смотрят, причём в захлёб! И пересматривают! ... антонапетрова? северовласихинская? поток? где живут ваши дети? гетто смотрит взахеб, остальные смеются
14:24:14 10-12-2023
Взбодрился (10:41:23 10-12-2023) Я, как психолтг, Вам скажу, что такое нужно показывать. Маль... Ну, то что вы психолог, это скорее "-", чем "+". Краем получилось коснуться сообщества семейных психологов, по наблюдениям среди них процентов 70 или старые девы, или разведенки-брошенки, или мамы одиночки "родившие для себя".
15:07:02 10-12-2023
Взбодрился (10:41:23 10-12-2023) Я, как психолтг, Вам скажу, что такое нужно показывать. Маль... Вы ошибаетесь, у моей дочери восьмиклассницы весь класс гудит об этом сериале ( по её словам). Хотя сама она не смотрела, ей просто пока некогда). А я как родитель, посоветовала ей посмотреть. Каждый делает выводы в меру своей испорченности. Дочери говорю, чтобы увидела что скрывается за такой "романтикой", как может затянуть в болото, откуда трудно выбраться. И это не только про 90-е, сейчас тоже достаточно искушения.
15:42:36 10-12-2023
Взбодрился (10:41:23 10-12-2023) Я, как психолтг, Вам скажу, что такое нужно показывать. Маль... точно, а сейчас не понятно что
16:21:15 10-12-2023
Взбодрился (10:41:23 10-12-2023) Я, как психолтг, Вам скажу, что такое нужно показывать. Маль... А надо это вспоминать?Мы вроде и так всё это помним,хотя очень хочется всё забыть как плохой сон,лет через 20 пусть и показывают.
17:20:28 10-12-2023
Взбодрился (10:41:23 10-12-2023) Я, как психолтг, Вам скажу, что такое нужно показывать. Маль... Все современные дети смотрят этот сериал
20:48:31 10-12-2023
Гость (17:20:28 10-12-2023) Все современные дети смотрят этот сериал... Пусить смотрят, главное помочь им понять - что можно, а чего нельзя...
17:28:40 10-12-2023
Взбодрился (10:41:23 10-12-2023) Я, как психолтг, Вам скажу, что такое нужно показывать. Маль... Здесь вы не правы, Слово пацана смотрят все, от мала до велика. Дети ещё как смотрят
17:55:29 10-12-2023
Наталья (17:28:40 10-12-2023) Здесь вы не правы, Слово пацана смотрят все, от мала до вели... Это вы себе что то нафантазировали. Старшему 22, младшему 12. Никто из них ни одной серии не смотрел.
19:49:41 10-12-2023
Взбодрился (10:41:23 10-12-2023) Я, как психолтг, Вам скажу, что такое нужно показывать. Маль... уверен тебя даже рядом не стояло в те годы, учитывая какой бред ты написал как якобы психолог :) этот сериал говно, снятый мальчиком который спокойно жил в те годы в закрытом военном городке и максимум что он видел про это все так это драки за школой в которой он учился.
20:20:55 10-12-2023
Взбодрился (10:41:23 10-12-2023) Я, как психолтг, Вам скажу, что такое нужно показывать. Маль... Так вот смотрят же
21:48:46 10-12-2023
Взбодрился (10:41:23 10-12-2023) Я, как психолтг, Вам скажу, что такое нужно показывать. Маль... Психолог с липовым дипломом? От таких психологов надо держаться подальше.
11:06:41 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... Я тоже вырос в это время. А потом было другое время, когда курящие мамаши-подружки на примитивном лексиконе безудержно болтали на лавочке, курили не замечая, как их малые ребёнки прямо рядом с ними из лужи с окурками вытаскивали куски упавшего туда батона. Вот потенциально таким мамашам и теперь не хочется смотреть негатив... заодно и за детьми своими наблюдать не хочется, потому что болтовня интереснее. Не от времени надо закрываться, а по словам Михалкова говном-родителями не надо быть.
11:41:23 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... По вашему тупейшему мышлению тогда нужно запретить любые фильмы где есть насилие! Особенно фильмы о войнах! Ведь там убивают людей! Какой пример для детей… Боже мой
12:09:46 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... За то Бригаду раньше крутили по всем федеральным каналам и ничего, не повторилось
19:54:58 10-12-2023
Гость (12:09:46 10-12-2023) За то Бригаду раньше крутили по всем федеральным каналам и ... Бригада кино современник своего времени. А это говно задело тонкую материю. Ты по казанским кладбищам пройдись для начала и посмотри сколько там молодых лежит. РТ в каком то приближении избавился от этого дерьма которое вынесли наружу какие-то не понятные режиссеры как они себя называют. Михалков сам по себе вообще ничего не знает про эту тему, так как рос в семье писателя и с него мух сгоняли до свадьбы и после...
12:56:30 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... Не показывайте своим и все, за всех не надо. Страхи от бескультурья и невежества. Да и времена другие сейчас.
13:56:25 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... Фильм 18+. Если ваше чадо самостоятельно найдет в интернете и посмотрит его ему не составит труда найти горячую жевательную резинку и ещё кучу подобного где подростки бухают, употребляют и сношаются весь фильм. А так же острые козырьки, казино и так далее. Тогда надо запретить интернет и оставить 4 телеканала.... Не впадайте в маразм а займитесь воспитанием своих детей.
15:19:33 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... Я тоже вырос в то время, видел многое. Михалков прав, абсолютно! Сериал жёсткий, но это не повод его запрещать. Нужно объяснять своим и, если необходимо, чужим детям, что за время было, почему все складывалось именно так, а уж тем более, чем все это для большинства вовлечённых в группировки закончилось. Сериалы "Бандитский Петербург", "Бригада" и т.п. крутили сутки напролет. Никто не запрещал. А уж го*во-сериалы про блатную романтику и зону сколько отсняли... И ничего, переварили их как-то.
15:27:02 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... А может сериал смотреть с детьми и объяснять все ???? Лично мой ребенок никогда этот путь не повторит так как все понимает. А те кто повторят так им хоть что запрещай , не из слово пацана повторят так из другой мерзости которой напичкан инет и телевидение . Лучше запретите мультики про монстров всяких и т.д. от которых дети шизеют. " В руках здравомыслящего родителя " слово пацана" будет мощьной ,воспитательной, поцчающей машиной !!!
16:54:45 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... А в ваше время после какого фильма такое на улицах начало происходить? Гитлер наверное тоже в детстве в жестокие компьютерные игры играл, поэтому устроил войну. Проститутки случаются только из- за фильма "интредевочка", других нет причин. Наркоманы - фанаты "реквиема по мечте" и "во все тяжкие". После сериала бригада люди массово начали угонять вагоны, дабы потом отжать заводы. А после популярности типа-исторических сериалов теперь все ходят в пышных платьях, передвигаются на каретах и периодически бросают друг другу перчатки. Это все нужно запретить и показывать только ПАМ ПАРАМ ПАМ ПАРАМ СИНИЙ ТРАКТОР ЕДЕТ К НАМ, тогда в мире воцарится мир дружба и любовь. Можно было бы еще советские мультики, но там и негров обижают и волки курят и у банифация мама - мужик, так что лучше не надо....
18:10:13 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... А про фашизм надо говорить и показывать?
20:16:59 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... Наоборот такое надо показывать,а ты должна детям объяснить что сейчас они живут в достатке и это не должно повторятся.
20:20:20 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... Давайте Пушкина запретим, ведь он написал Дубровского, а он был разбойником. Дети насмотрятся и пойдут в разбойники.
09:00:47 10-12-2023
Это история. Теперь, что запретить экранизировать всё? Давайте запретим фильмы про ВОВ. Там же тоже сцены жестокости и насилия. Уже тошнит от всех этих "чинуш".
09:47:03 10-12-2023
Андрей (09:00:47 10-12-2023) Это история. Теперь, что запретить экранизировать всё? Давай... Вам в жизни жестокости не хватает? Или насилия? А если вас тошнит - так это к врачу. Возможно, вы беременны...
11:24:00 10-12-2023
Гость (09:47:03 10-12-2023) Вам в жизни жестокости не хватает? Или насилия? А если вас т... Это когда агрументов не хватает, переходят на личности 👎
14:04:31 10-12-2023
Гость (09:47:03 10-12-2023) Вам в жизни жестокости не хватает? Или насилия? А если вас т... Ну давайте тогда снимать все такое розовенькое, веселенькое. А все остальное запрещать, введем цензуру против негатива, против всего... И Достоевского и Толстого запретим. Ведь нам говна и так в жизни хватает.
14:19:33 10-12-2023
Гость (09:47:03 10-12-2023) Вам в жизни жестокости не хватает? Или насилия? А если вас т... Где у нас жестокость? Люди стали слизнями. Природа возвращает своё. Люди - животные, и это правильно
09:59:13 10-12-2023
Андрей (09:00:47 10-12-2023) Это история. Теперь, что запретить экранизировать всё? Давай... Детишки про ВОВ не смотрят. Почему-то блатная романтика их цепляет. Особенно с рабочих районов.
18:34:26 10-12-2023
Гость (09:59:13 10-12-2023) Детишки про ВОВ не смотрят. Почему-то блатная романтика их ц... михалков заступаетца за этот фильм да ему за фильм "жмурки" должно быть стыдно нормальный актер и человек в таком фильме не снялся, всем ему подобным и нашей думе в частности каждую неделю нужно крутить фильм "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" , семья играет большую роль в воспитании ребенка но большую телевидение и интенет
09:24:39 10-12-2023
Там же написано +18. Вы же эротикудетям детям детям не включаете а то что смотрят ваш тши дети это вы виноватыт
09:31:44 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... Походу яушпаном был)
09:41:07 10-12-2023
21+ сделать
11:28:10 10-12-2023
21+и все (09:41:07 10-12-2023) 21+ сделать... 60+
12:33:47 10-12-2023
Гость (11:28:10 10-12-2023) 60+ ... Я не хочу и не буду это смотреть. Я еще в памяти. Нечего там смаковать.
09:50:44 10-12-2023
Трек Пыяла - огонь! Фильм - не хуже и не лучше Жмурков, Брата, Кочегара и тп
09:50:53 10-12-2023
Весёлое было время!
09:53:52 10-12-2023
Фильм правдивый! Так и было, но детям нельзя такое смотреть, детский максимализм взыграет!
10:00:58 10-12-2023
Никита Михалков, что-то окрылился походу своим пиаром. Ранее больше его уважал. А этот фильм, это реально "Большая глупость". Что было, то было и мы это пережили. Сейчас дети, как губки, впитывают всё из инета. Мвлыши уже интересуются, как раньше дрались улица на улицу и район на район. Это точно не нормально. Сейчас свобода, ходи где хочешь. Вы что хотите этим фильмом, воспитать грабителей и убийц? Никита, это понимать надо, а Вы походу запиарились.
11:00:39 10-12-2023
Владимир (10:00:58 10-12-2023) Никита Михалков, что-то окрылился походу своим пиаром. Ранее... Точно. Люди с ума похоже сошли. При социализме такой ерунды не увидишь.
11:49:09 10-12-2023
Гость (11:00:39 10-12-2023) Точно. Люди с ума похоже сошли. При социализме такой ерунды ... Я бы так не сказала, что при социализме не было. Было, в середине 70-80-х. Я жила в маленьком городке на центральной улице и часто собирались район на район толпой, правда выходили за город.С цепями , ножами, обрезами и дрались.Милиция наблюдала, после драки собирали - кого в больницу, кого в морг.Да, да и такое было.
12:22:44 10-12-2023
Гость (11:00:39 10-12-2023) Точно. Люди с ума похоже сошли. При социализме такой ерунды ... Там была цензура. А сейчас такого понятия нет. Твори что хочешь.
13:34:30 10-12-2023
Гость (11:00:39 10-12-2023) Точно. Люди с ума похоже сошли. При социализме такой ерунды ... зачем смотреть если. Мы жили в этом!
12:42:40 10-12-2023
Владимир (10:00:58 10-12-2023) Никита Михалков, что-то окрылился походу своим пиаром. Ранее... Вот именно улица на улицу дрались, а не в подворотне как сейчас кодлой одного бьют, и ещё снимают.
12:55:36 10-12-2023
Владимир (10:00:58 10-12-2023) Никита Михалков, что-то окрылился походу своим пиаром. Ранее... Это наша история, один из этапов России, давайте не будем уподобляться Украине, все запрещать и забывать. Дети должны знать, как жили их родители, чтоб не допускать повторения. А если ваш ребёнок после просмотров фильмов начинает подражать героям, то это ваши минусы в его воспитании. Ну и конечно лучше видимо по вашему мнению, чтоб мальчишки на гламурных с непонятной ориентацией блогеров смотрели.
13:22:12 10-12-2023
Владимир (10:00:58 10-12-2023) Никита Михалков, что-то окрылился походу своим
14:47:20 10-12-2023
Владимир (10:00:58 10-12-2023) Никита Михалков, что-то окрылился походу своим пиаром. Ранее... Вы выросли грабителем и убийцей?🧐Уж в конце 80 и нач 90х точно было не хуже чем сейчас в плане психического состояния людей.
20:54:06 10-12-2023
Юлия (14:47:20 10-12-2023) Вы выросли грабителем и убийцей?🧐Уж в конце 80 и нач 90х т... ))) ну вы даете. )) сравнить 90-е и сейчас ). Раньше трудности семей, детей объединяли всех соседей и вообще людей. Сейчас только в инете друг друга хаете. А единения нет.
10:14:51 10-12-2023
Поддерживаю первого комментатора! А то вы ему там наминусовали...!? Значит сами недалёкие! Вместе с Никитой... Киношники и телевизионщики всегда говорят - мы показываем правду, жизнь, то что есть на самом деле..! И добавляют - мы не воспитываем, воспитывает семья...! А теперь у меня ко всем минусовавшим вопрос - как часто вы в своей обыденной жизни, повседневной, видите хамство, видите злость, видите драки, или не дай бог убийство, или просто смерть!??? Каждый день!? И на дню по десять раз!? А если бы вам этого не показывали в кино и по телевизору, вы бы это видели!? Вы бы об этом знали? Ваше подсознание и сознание допускало бы, что можно взять отцово ружьё и пострелять одноклассников!? И другие примеры... За последние 33 года можно привести их уйму! Вот так оглянешься на 30 лет назад, что с нами сделали телевизор и кино!? И начинаешь верить в план Даллеса, доктрину Трумана... И прочие Практики Заговора...! А потом думаешь - а откуда я и все мы об этом узнали!? Кто в нас все это воспитал, внедрил, посеял в мозг...!? (Самым важнейшим из всех искусств для нас является кино! ©)
11:03:41 10-12-2023
Гость (10:14:51 10-12-2023) Поддерживаю первого комментатора! А то вы ему там наминусова... Доктрина Монро, а Трумана, все-таки. Это про Южную Америку. Трумэн ядерку бросал
11:19:05 10-12-2023
Гость (10:14:51 10-12-2023) Поддерживаю первого комментатора! А то вы ему там наминусова... . Полностью с вами согласна. Я удивилась, почему первого комментатора заминусовали.
11:41:23 10-12-2023
Горожанка (11:19:05 10-12-2023) . Полностью с вами согласна. Я удивилась, почему первого ком... И вы сделали всё, чтобы эти самые "лихие дивиностые" вернуть.
14:49:07 10-12-2023
Горожанка (11:19:05 10-12-2023) . Полностью с вами согласна. Я удивилась, почему первого ком... Почему тогда Вы не требуете запретить фильмы ужаса? Хотя ни кто не ходит в маске и с ножом, как Майкл Майерс
14:35:54 10-12-2023
Гость (10:14:51 10-12-2023) Поддерживаю первого комментатора! А то вы ему там наминусова... Не надо прятать голову в песок. Лучше подумайте почему такое было, почему подростки в стаи сбивались. Подумайте и сделайте, чтобы такого больше не было
15:03:24 10-12-2023
Гость (10:14:51 10-12-2023) Поддерживаю первого комментатора! А то вы ему там наминусова... А вот нам пионерам втолковывали только светлое, фильмы то про героев, книги про героев, а начались девяностые и куда всё делось. Не фильмы воспитывают детей, вернее фильмы могут, но только при отсутствии духовного воспитания родителей.
15:45:50 10-12-2023
Гость (10:14:51 10-12-2023) Поддерживаю первого комментатора! А то вы ему там наминусова... я тоже минусовал, потому что первый комментатор, как и Вы кстати, предлагает только запретить, а что взамен или какой вариант другой не предлагает, я предлагаю показывать такие сериалы ис +16 , но обязательно обсуждать это со старшеклассниками и сравнивать с текущей ситуацией, учить доброму светлому и правильному, а не запираться в воспоминаниях и трындеже в комментах.
10:29:15 10-12-2023
Меня ужас охватил, когда из раздевалки детской секции хором раздавалось: " И снова седая ночь... " Переживают как раз те родители, чьи дети не станут потакать этому сериалу. У меня вопрос ко всем родителям, почему дети смотрят этот сериал с ограничением 18+? И просьба к центральному телевидению: можно его так яро не рекламировать.
10:29:23 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... Ну да, я тоже вырос в это время, но только видимо мы были по разные стороны. Это было тяжелее время, но это было время моей молодости. И его я вспоминаю с теплотой в сердце. Если выразиться словами сериала ты видимо был "Чушпаном" Только мы такое слово не использовали. Ну и конечно в сериале много несостыковок, но атмосферу передали.
10:55:01 10-12-2023
Гость (10:29:23 10-12-2023) Ну да, я тоже вырос в это время, но только видимо мы были по... Мы в 70-е годы использовали слово «чушкан». Откуда там П взялось???
12:32:40 10-12-2023
Гость (10:55:01 10-12-2023) Мы в 70-е годы использовали слово «чушкан». Откуда там П взя... В Казани было чушпан.
11:07:24 10-12-2023
Гость (10:29:23 10-12-2023) Ну да, я тоже вырос в это время, но только видимо мы были по... Почему не использовали?Чушпан,отшитик(тот кого отшили),ломовой(сломился),козлина(в козлил своих,сдал ментам)было в ходу.
10:46:01 10-12-2023
Михалков к сожалению потерял свой авторитет благодаря своей дочери, раздевающейся при каждом удобном случае без надобности но перед камерой. А по фильму тоже много сомнений в его необходим на экране. Сегодня за один вечер видел 3 разборки в центре Москвы. Совпадение или нет, но уже лет 15 такого не встречал.
15:46:43 10-12-2023
Гость (10:46:01 10-12-2023) Михалков к сожалению потерял свой авторитет благодаря своей ... Там в Москвабаде скоро оусских и не останется и будут только чуркин кие разборки и группировки их, которых и без фильма дофига!!!
10:50:37 10-12-2023
Помню 90-е. Вдруг в одно время Россия превратилась огромный базар с шоколадками и жвачкой. С двумя в/о стояла торговала шоколадками, выгнали с работы (Всегда имела свою точку зрения). Правда потом пришли. Попросили вернуться. Имела и имею всегда свою точку зрения. Это не всем нравится. Не вернулась. Со мной два военных летчика стояли. Сначала полеты (МИГ 24) потом шоколадками торгуют. Бандиты правили.
16:59:17 10-12-2023
Надежда (10:50:37 10-12-2023) Помню 90-е. Вдруг в одно время Россия превратилась огромный... Сейчас тоже с во торгуют, правда не на рынках, а теперь уже в трц. Прогресс))
11:29:21 10-12-2023
Ну чего вы докопались? Каких смыслов вы ищете в либерастном кино? Главное- гоблинам зашло, понравилось...
11:30:27 10-12-2023
Дети и просто молодые люди шутят от этого фильма. Вы наверное не знаете
15:08:41 10-12-2023
Александр (11:30:27 10-12-2023) Дети и просто молодые люди шутят от этого фильма. Вы наверно... все правильно. Мои просто ржут над этим кино. Столько шума, посмотрел одну серию. Говорит: "Мы завтра с Мишенькой пойдем резать территорию, бгггг". А не тренировке один дурачок вдохновился и назвал кого-то чушпаном, за что был быстро "охлажден" тренером. А после 50 отжиманий это слово навсегда покинуло его светлую голову. Короче, слишком много шума к фильму, в котором снимались исключительно дети элитки. Внимание, я думаю, раздуто искуственно
11:34:18 10-12-2023
Лучше бы "Тимур и его команда" показали. Сейчас меня заминусуют.
12:15:00 10-12-2023
Даа... Давненько не выходило такого ср@ча из-за фильма/сериала. Хз на какую аудиторию нацелен этот сериал, но лично мне он не зашёл. Операторская работа неплохая, постановка тоже, но сюжет... Кому интересно смотреть на то как месится школота? Я такое дерьмо каждый вечер вижу. Да и в целом не ясно на чём они делали акцент, на трудности того времени? Или на малолетних дебилах коих сейчас пруд пруди. Дело не совсем в фильме, а количестве малолетних дебилов которые будут этому подроджать. У моего друга брат ходит в 9 класс, ну посмотрел он пару серий этого сериала, и вынес вердикт:"дерьмо какое-то, кто это вообще смотрит? ".
13:26:34 10-12-2023
Гость (11:34:18 10-12-2023) Лучше бы "Тимур и его команда" показали. Сейчас меня заминус... И кто это смотреть будет?
14:08:01 10-12-2023
Гость (11:34:18 10-12-2023) Лучше бы "Тимур и его команда" показали. Сейчас меня заминус... Вот именно! Идея - вот что несет в массы кинематограф! Показывают Тимура - подражают Тимуру. Показывают банды - подражают бандитам. Взрослые, посмотрев сериал, понастальгируют о прошедшей молодости, оценят на сколько передана атмосфера. Дети же, примут как пример для подражания.
14:46:38 10-12-2023
Гость (11:34:18 10-12-2023) Лучше бы "Тимур и его команда" показали. Сейчас меня заминус... Уже смотрят и уже обсуждают, некоторые даже начали «играть» в это. Работаю в школе. Но считаю, что надо не запрещать, а объяснять, что это и показывают для того, чтобы такое больше не повторилось. Это наша роль взрослых.
15:13:52 10-12-2023
Гость (09:47:03 10-12-2023) Вам в жизни жестокости не хватает? Или насилия? А если вас т... Послушайте, сейчас дети больше интересуются в телефоне и похлеще фильма можно увидеть. Вы думаете они не знают ничего? Фильм нормальный и правдивый. Моя дочь смеётся над этим фильмом. Объясняйте детям, что так нельзя и т д и потом их совсем другое интересует, поверьте. И хватит критиковать фильм.
16:38:40 10-12-2023
Гость (11:34:18 10-12-2023) Лучше бы "Тимур и его команда" показали. Сейчас меня заминус... Что вы хотите от капиталистического кино?Разве сейчас возможен выход высокодуховных фильмов?Скотское время,время потребителей которыми легче управлять.
11:38:40 10-12-2023
Ну тогда почему в своё не запретили такой культовый фильм Бригада? Никто не возмущался, что он учит плохому. Почему его не просили запретить, а тут всё всполошились?
11:42:34 10-12-2023
В фильме показали правду. И показали к чему приводила такая жизнь. И самая главная сцена на которую должны внимательно посмотреть всё ( дети, взрослые) когда показали как погибали ребята, где убиты, кого застрелили, кто пропал без вести. Покажите детям к чему приводят группировки! А будите прятать этот фильм, всё равно посмотрят и увидят то, что захотят увидеть! Посмотрите вместе и обсудите! Расскажите что так и было! Что ребята дрались, их убивали. Как будто сейчас такого нет? Сейчас просто идут в школы с ружьём и убивают всех подряд. Этот фильм история! А кто хочет его запретить вырастят - " Иванов не помнящих своего родства" . С фильмом запретите уроки истории тогда. Давайте растить тупое поколение, которое ничего не будет знать и будет учиться на своих ошибках вместо ошибок прошлого поколения. Там в отличии от современных сериалов про продажных женщин хотя бы человеческие ценности показывают что мать - это святое, что девушка должна быть чистая, а не секс-деньги- секс. Деньги можно заработать, не торгуя телом и подставляя друзей за бабло. Жалко не всю правду показали в этом сериале. Ему продолжение нужно. Где сейчас всё эти ребята. И сколько из них осталось в живых.
11:42:39 10-12-2023
Гость (10:50:16 10-12-2023) Про то, что современные дети такое не смотрят. Работаю в шко... ну так такую рекламу фильму дали после некоторых событий...
11:43:07 10-12-2023
Бригада Брат Бумер Жмурки почему не запретили тогда
11:43:46 10-12-2023
Это единственный сериал, где сцены с кровью, драками, оружием и т.п.? Да у нас других сериалов и нет почти (мелодрамы не в счёт).Все фильмы про ментов, бандитов, наркоту, насилие присутствует, то похитили кого-то, то избили... А американские фильмы из моего детства со Сталлоне, Шварценеггером, Ванн Даммом и т.д., там что? Взрывы, кровь и т.д. Что ж их не запрещали? Порнуха в интернете в свободном доступе, однополая тоже есть... Что ж не кричите, чтоб запретили. Накинулись на "Слово пацана"! У меня у самого 2е сыновей, 14 и 11 лет, они смотрели и ничего, просто они адекватные, нормальные дети. А если вы своих не воспитывает, то это уже ваши проблемы и сериал тут ни при чём.
11:52:56 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... Про ВОВ и фильмы и рассказы фронтовиков были,и в школе говорили про ужасы войны,и про множество Хатыней знаем из рассказов выживших.И то народилась куча идиотов,которым важнее пить баварское,чем защищать Ленинград.Для этой кучи гов-на 90е годы святые.И я понимаю,что показанное в сегодняшнем фильме не должно повториться.Но если дети быстрее воспринимают информацию через картинку,то есть надежда,что они сегодня не захотят жить в кошмаре тех лет.Будут и исключения,но они есть всегда.Слова -предостережения на эту тему уже не действуют.
11:52:58 10-12-2023
Чтоб управлять народом, надо хлеба и зрелищ! С хлебом норм, а вот зрелищь не хватало. Кто знает сценарий? Возможно в концовке фильма кто выживет будут депутатами и безнесменами.
11:54:16 10-12-2023
Все дети разные. И социум сейчас у детей разный. Есть районы где эти правила уличной жизни могут послужить примером. Большинство подростков сейчас увлечены компьютерными играми, блатная романтика им не нужна, но так не везде. Михалков НС из своего благополучного мира не может разглядеть что происходит в районах, где семьи живут от зарплаты до зарплаты. На почве разных социальных и материальных условий может начаться у подростков неприязнь, в том числе спровоцированная сценами фильма. А фильм, на мой взгляд талантливый, его хочется смотреть, хоть и осадок едкий после каждой серии.
12:02:18 10-12-2023
Гость (10:14:51 10-12-2023) Поддерживаю первого комментатора! А то вы ему там наминусова... Я смотрю,у некоторых прям модная тенденция пошла, заимствованная из западных стран, замалчивать или переиначивать историю. Во все времена мальчишки дрались, мужчины воспитывались на улице в духе соперничества, думаете сейчас по-другому? Только сейчас к этому гости страны добавили свой колорит и всякие вредные вещества. Может "Молодую гвардию" запретить? А её в школах проходили. Там похлеще картины были.
12:02:36 10-12-2023
Для Никиты кино не является важнейшим из искусств.И никакая улица не влияет на детей,главное родители.Что называется,лучше бы промолчал.
12:03:16 10-12-2023
Перепуганные родители, кто считает что этот сериал портит детей. Сейчас у большинства детей нет понятия, что нужно отвечать за свои слова и поступки - поэтому беспредела сейчас больше, чем в то время Почему же такое не писали про фильмы- бригада, брат, жмурки и т.д Молодые которые не знают что такое улица, так и будут сидеть дома у компа, а те кто на улице, может беспределить меньше будут Сейчас жизнь - у кого деньги и сила тот и прав - это беспредел, а раньше без силы и без денег можно было ситуацию разрулить Сейчас обиженные прав не прав сразу в полицию бегут Мне лично спокойнее было как раз в то время
12:13:58 10-12-2023
Наверное эти годы прошли мимо меня. Вроде бы росла в тот период, но такого неё помню. Фильм не смотрела, только реклама, и смотреть не буду. Дети тоже не смотрят. Наверное потому, что и я дети, являемся детьми семьи, а не улицы. О детстве только приятные воспоминания и портить их просмотром фильма не буду. Первый раз слышу такие жаргонные слова. А говорить, что фильм виноват в жестокости... Он для многих как катализатор, просто даёт толчок, а жестокость у многих детей внутри сидит, её и без фильма хватает. А так, думаю, надо больше детских фильмов, примерно таких, на которых мы росли, конечно если их смотрели, а не были ПАЦАНАМИ УЛИЦ.
12:17:43 10-12-2023
Мне кажется наоборот этот фильм надо показывать, и родители должны объяснять своим детям, ведь 100% фильм закончится тем, что ключевых героев либо убьют, либо отправят в тюрьму, и при правильной интерпретации фильма ребенку нужно объяснить, что жизнь подростков, героев сериала закончится плохо, и их либо убьют, либо посадят в тюрьму, так что все зависит только от родителей, а ребенок, если захочет то посмотрит этот сериал в тайне от родителей.
12:19:10 10-12-2023
Чернуха всегда заходила лучше всего. Быстрее и массовее. Но вот "Республика ШКИД" примерно про то же, но гораздо добрее. И вектор понятен.
12:21:15 10-12-2023
Татьяна (10:41:56 10-12-2023) Вы идиоты? Как можно сравнивать фильмы о ВОВ , где показываю... Барби норм?
12:25:32 10-12-2023
Что было то было а драки эти были от стадного чувства или с толпой или тебя бьют, нельзя это рекламировать!
12:29:55 10-12-2023
Надо ставить фильмы, которые открывают в человеке лучшие качества. Негатива хватает. В истории страны было очень много хорошего. Есть на что ровняться.
12:44:46 10-12-2023
Ага... Типа посмотрят люди сериал про бандитов и пойдут бандитствовать? Посмотрят кино про вампиров - и пойдут пить кровь? Посмотрят кино про Великую Отечественную - и пойдут убивать немцев? Ну это же - Дурость, Идиотизм ☝👹💁♂️
12:46:15 10-12-2023
Владимир (10:00:58 10-12-2023) Никита Михалков, что-то окрылился походу своим пиаром. Ранее... А что Михальков то. Сам снимает не путевые фильмы и участвовал наверно развалить СССР.
20:44:14 12-12-2023
Гость (12:46:15 10-12-2023) А что Михальков то. Сам снимает не путевые фильмы и участвов... Мая твая ни панимай. По-русски матом только можете? Не бандерівцям судити.
12:46:57 10-12-2023
Горожанка (11:28:39 10-12-2023) А я, как человек, работавший в 90-е года и занимавшийся проб... Наши родители работали с 8 до 15 часов. У каждой семьи было 2-4 детей. Дициплина везде буксовала и в заводе, в предприятиях, в милиции в том числе. После школы дети куда, на улицу конечно. И вот так создовалась шайки и т.д. Само общество бездействовало как сейчас.
13:04:15 10-12-2023
Татьяна. (10:29:15 10-12-2023) Меня ужас охватил, когда из раздевалки детской секции хором... Что плохого в этой песне?
13:07:07 10-12-2023
Согласен с Михалковым ! Дети воспитываются копируя своих родителей! Этот фильм наша история ! Какая уж есть ….
13:16:09 10-12-2023
Странно обсуждать влияние фильма с рейтингом 18+ на ДЕТЕЙ. Как заметили выше - вы ещё "кино для взрослых" детям покажите
13:16:44 10-12-2023
Гость (10:14:51 10-12-2023) Поддерживаю первого комментатора! А то вы ему там наминусова... А теперь задайтесь вопросом ? Во времена о котором фильм было только хорошее кино , но на улице все это было (откуда же это все проросло ?).
19:15:35 10-12-2023
Кряк (13:16:44 10-12-2023) Во времена о котором фильм было только хорошее кино Асса, Игла, Маленькая Вера - это только хорошее кино? Вы видимо 88-89 годы с 82-83 перепутали.
13:20:19 10-12-2023
В детстве я смотрел Пираты карибского моря и хотел стать пиратом. Теперь я пью ром, походу я становлюсь "Джеком воробьем")))) мне больше страшно не за сериал который я не смотрел а за часть коментариев . Потому что сделав вывод по некоторым коментариям мнн нужно запретить интернет а также выбросить в окно телевизор, переехать в лес чтобы мои будущие дети не увидели сериал слово пацана
13:21:05 10-12-2023
Те кто осуждают этот сериал, просто его не смотрят. Рекомендую 6 серию, там как раз показано, к чему приводит вся эта уличная группировочная жизнь-показана хроника кого из участников этой группировки когда застрелили в реальной жизни, все погибли молодыми, многих застрелили с их семьями, с детьми. И да, если разрешать своим несовершеннолетним детям смотреть этот фильм, то, конечно, нужно, объяснять его мораль: группировки 80-х - 90.-х - это не романтика, это жестокость и бессмысленная смерть.
19:32:31 10-12-2023
Гость (13:21:05 10-12-2023) Те кто осуждают этот сериал, просто его не смотрят. Рекоменд... ну примерно как сейчас. или это другое?
13:31:51 10-12-2023
Такое показывать можно,но шумиху разводить и пиарить из каждого утюга - недопустимо.когда я узнала,что в чатах сына-5-тиклашки только и обсуждают этот нашумевший сериал,решила,что раз исключить интерес ребенка к нему не получится,то нужно использовать момент для профилактических бесед.разбираем вместе серии:от бестолковости Марата и Адидаса,ищущих романтики в улице,которым скучно жить,потому что все проблемы решают родители,до ценности человеческой жизни.а также популярно объяснила причины появления этих банд-как на ТВ крутили боевики,как все эти преступления спонсировались,и кому в конечном счёте вся эта дичь была нужна...я росла в маленьком городе,где заправляли чеченцы,поверьте,зверству предела не было,т.к.и девочек за "Человеков" не считали...и что в последнее время не хватает человечности и позитива в СМИ-это факт.
13:32:01 10-12-2023
если бы году так в 1939 показали как в 1915 улица била морду другой улице за девок или жвачку а государство было где то там то режиссера этого определенно бы осудили и шлепнули за такое сочинительство. Потому что государство должно ставить задачи сочинителям тему на которую фильмы сочинять. И оно раньше ставило. Эйзенштейн тогда снял фильм Броненосец Потемкин. Вот оно мастерство и до сих пор по технике его сьемки учатся новые режиссеры
13:40:39 10-12-2023
Мне вот что интересно. У нас идет СВО и там случаев проявления настоящего героизма полно. А до СВО было 8 лет ополчения. И там было много героических людей в том числе и таких вот пацанов остановивших танки под Донецком ценой жизни. А почему кино про них не снимают а снимают неизвестно про что а??? А может страну разложить как в 90 годы хотят????
14:01:49 10-12-2023
Что вы на сериале зациклилась? Надо законодательно закрепить употребление алкоголя, табака и различных курительных смесей с 22 лет! Слабо уже подумать о неокрепших умах? Чем позже дети начнут употреблять этот яд, тем больше шансов, что они никогда не прикоснуться к этой гадости!
19:47:00 10-12-2023
Гость (14:01:49 10-12-2023) Что вы на сериале зациклилась? Надо законодательно закрепить... то есть под танк можно в 18, а алкашку в 22? типа, умри невинным?
14:10:19 10-12-2023
Кто это пережил, понял ценность жизни и будет ценить это и воспитывать своих детей в правде и милосердии. Ответственность за своих детей лежит только на родителях. Если им важнее гламур, социальные сети, в которых они живут, то и будущее у детей будет в миллион раз хуже, чем Слово пацана. Сама пережила это время. Но вопрос смешной, где была власть в это время. Я то прекрасно понимаю. Не повторяйте ошибок, посмотрев этот фильм. Всем здоровья и успехов!
14:20:11 10-12-2023
В комментах реальное стадо, которое Боится посмотреть фильм потому что ох жизнь изменится. Ну не смотрите и детям своим запретите. А ваше мнение против мнения Михалкова, уж извините, выглядит смешным
14:36:18 10-12-2023
Мне дочь сказала что этот сериал смотрят старперы типа нас и вспоминают 90-ые, и никто из её знакомых это не смотрит
14:43:32 10-12-2023
Этот сериал показывает современным ребятам каким было наше поколение и какие ценности были. А не как щас.. ,,мама купи телефон,а то в окно выпрыгну,, Мое мнение ничего плохого в сериале нет. Мы бригаду смотрели всей Россией и то же восхищались. Пусть пацаны растут пацанами,а не у мамочки под юбочкой на всем готовом. Тогда было больше честности и чести в ребятах. Щас молодежь конченая.
14:43:50 10-12-2023
Гость (11:00:39 10-12-2023) Точно. Люди с ума похоже сошли. При социализме такой ерунды ... Вы либо не жили при социализме, либо память Вас уже покинула. Бандитизм на улице при социализме - в порядке вещей. Просмотрите ранние советские фильмы, да и поздние тоже и примите решение: поместили ли Вы в те времена сегодняшних детей. А в целом - диалектика: когда зеленая трава пробивается на свет нередко ломается асфальт и ходить обществу становится не очень удобно.
14:47:27 10-12-2023
А почему ни кто не подымает панику когда выходят фильмы про маньяков (например-Чикатило)?
15:00:11 10-12-2023
я не понимаю всего это крика. Мои дети ЭТО не смотрят. Это как-то фуу..Старший, к примеру, музыку слушает, но никак не седая ночь. И да, даже в игрушки играет. Сегодня ночью специально встал в 3 часа, чтобы не пропустить живой концерт Эминема в игре. Тот вел прямую трансляцию. Какая еще седая ночь? какие чушпаны? если ваши дети смотрят назад и восхищаются блатной низкопробной романтикой, то это не кино виновато. Моим, например, это просто неинтересно.
15:00:50 10-12-2023
Да ладно вам, сейчас досмотрят две серии и благополучно все всё забудут....Главное не раздувать проблему и не подкармливать интерес
15:08:45 10-12-2023
А я считаю, такие фильмы надо показывать. Но с детьми надо говорить, надо объяснять что хорошо, а что плохо и к чему это может привести. Когда моя старшая дочь начала отказывается от еды, я ей показала девочек больных булемией. И старшей дочери и сыну показывала наркоманов, что с ними происходит и к чему приводит. И конечно все объясняла. И здесь так же надо объяснить ребёнку к чему это может привести.
15:19:04 10-12-2023
Вы на молодежь посмотрите, дрищи ходят, постоянно в телефоне.
15:32:03 10-12-2023
Все правильно сказал Михалков Н. С., а все остальное это проблема родителей и общества в целом.
15:35:42 10-12-2023
По мне, так это сказка. Реальность там даже не близка. Излишне романтизировано. В действительности была тоска, уныние и депрессия, всюду ложь и никто слов не держал, начиная с 1985
15:42:48 10-12-2023
Сыну 19 лет, сказал неохота смотреть, хватило моих рассказов))
15:46:09 10-12-2023
Откуда здесь столько лайков и дизлайков к комментариям? Хмммм...
15:49:55 10-12-2023
Злые фильмы, талантливо сделанные, попадают и разрушают душу, хочется подражать героям, рыцарям улицы. Особенно в переходном возрасте, когда родители не авторитет.
16:02:48 10-12-2023
Это не лучшая сторона нашей жизни, но это наша жизнь и не говорить о ней нельзя..... А с детьми надо разговаривать, а не запрещать!
16:14:48 10-12-2023
на одном дыхании посмотрела все вышедшие в прокат серии. Фильм не реально крутой.
20:29:52 12-12-2023
гостья (16:14:48 10-12-2023) на одном дыхании посмотрела все вышедшие в прокат серии. Фил... Было гораздо хуже. Гораздо-гораздо. Вам повезло, что тогда не жили. А то, возможно, сейчас не жили бы. И уж точно не восторгались бы. В кино показали какой-то дикий пионерлагерь, смотреть просто противно. Детям не показывайте, а то вдруг поверят. Не было. А то, что было реально, в кошмарном сне пусть не приснится. Вылезли из пропасти. Кто нас за это ругает или дебилы, или враги. Или документальное кино о том времени, или вообще не надо. Или создатели кино должны быть на несколько уровней выше. Вот сам Никита Михалков, наверное, смог бы.
16:27:43 10-12-2023
Это не лучшая сторона нашей жизни, но это наша жизнь и не говорить о ней нельзя..... А с детьми надо разговаривать, а не запрещать!
16:28:20 10-12-2023
Странно, что никто не возмущается-почему в современных фильмах и сериалах показывают гламурную жизнь, чуть ли не идеализируют это. И все молчат, что это ничему хорошему наших детей не учит! А тут показали правду -и все возмущаются! Так объясните своим детям, что такое хорошо и, что такое плохо! Это история нашей страны. Да, порой жестокая, но история! Но это не значит, что молодые поколения не должны знать историю страны. А мы на то и родители, чтобы всё объяснить! Воспитание детей родителями еще никто не отменял! Это наша обязанность!
16:28:47 10-12-2023
Сериал конечно показывет обстановку на улицах тех лет, но мне кажется Жора слегка перебарщил и показал некие небылицы, которые пацаны тех лет сами придумывали и рассказывали по " большому секрету" друг другу, я сам вырос на улицах Свердловска, считавшегося тогда довольно криминальным городом, но такого как в фильме у нас не было, ну враждовали с другими районами и улицами, дрались, делили территории, но такого организованного беспредела не помню, были небылицы про какие то банды, но никто их не видел. Ну а фильм, пусть посмотрит молодёжь, и здесь вопрос в том, а захотят ли они себе такой жизни? Вряд ли, так, что ничего страшного! Ну а сам фильм, конечно же пустой и ничему не учит, ни плохому, ни хорошему, да и много всяких неточностей, можно было бы и получше поработать над деталями!
21:57:37 11-12-2023
Николай (16:28:47 10-12-2023) Сериал конечно показывет обстановку на улицах тех лет, но мн... Фильм из одних неточностей. Типа "Дуракам и так сойдет". Даже школьная форма с порносайтов для педофилов. Не уважают ни себя, ни зрителей. Весь сериал бездарный, но с огромной претензией. Хотели по-господски, а получилось по... Так и получилось. Кстати, Михалков правильно говорил о воспитании. Не надо его слова из контекста выдергивать. Ну, а фильм он может быть как-нибудь посмотрит...
16:38:11 10-12-2023
Что вы раскричались?! Пройдёт этот сериал, все забудут его, как забыли Брата и Бригаду, Жмурки и Бандитский Петербург и т.п. фильмы. Дело времени. А плохого насмотреться и в интернете можно. Просто внимательней относитесь к своим детям и воспитывайте их правильно. Всем мира.
16:40:23 10-12-2023
Никита Михалков после фильма "Утомленные солнцем-2" просто "умер". Насчет воспитания детей абсолютно с ним не согласен. Воспитание должно происходить на всех уровнях, не только в семье. Для этого нужна идеология. В СССР была идеология. Плохая или хорошая - это кому как. Я считаю, что хорошая - люби Родину, защищай слабых, уважай старших, не сори, не бросай хлеб, занимайся спортом, не матерись... Сейчас идеология - это сила. Сила денег, сила физическая, сила привилегий. Зачем работать, когда можно в интернете быть блогером, показывать свои гениталии и зарабатывать на рекламе всякого кала. У нас произошел абсолютный перекос - какое-то разукрашенное недоразумение, открывающее рот на корпоративах под фонограмму, получает в сотни раз больше хлебороба, сталевара, токаря, да еще при этом плюет на всех вокруг. Ну или можно стать бойфрендом дочери министра и тогда тебе все двери открыты (кроме дверей срочной службы или мобилизации). Нас просто развратили - деньгами, машинами, телефонами и прочими комфортными вещами. Я тоже хотел в детстве иметь джинсы и кроссовки, но я никогда не хотел иметь 5 пар джинсов и 5 пар кроссовок. К сожалению, это стало возможным, после прихода к власти людей, которые не связывали свою жизнь с жизнью своей страны.
16:57:53 10-12-2023
Как дети впринципе могут его смотреть, если там 18+? Сериал просто 🔥
17:07:31 10-12-2023
Рос в 90х , школу еще тогда забросил, был хулиганом, ходил на стрелки, район на район и нормально все, живу , а то что ноют про фильм вы запретили б сначала интернет где парнуха кругом да еще и какая , там же насилия, маньяки и т п вы только на Российский сериал языком чешите, в интернете дети становятся больными а от туда маньяками и т п, до фильма не было стельб в школах, не было избиение школьников? Не было насилия? Как только сериал вышел так все серийных маньяков у них из детей сделали , вы думаете фанаты щас не махаюттся стенку на стенку? Хочу вас огорчить просто раньше было интересно смотреть футбол , болеть за свою команду и держать победу своей команды, щас же интересно детям по деградировать, поиграть в онлайн игры, донатить ( вливать родительские деньги в не понятно чего ) смотреть всякие тик токи вроде цирки у нас есть , раньше дети спортом больше чем щас занимались и да даже работали грузчиками что бы купить себе туже самую конфетку а не влить в игру бабло
17:11:02 10-12-2023
Устал. (08:56:32 10-12-2023) Я вырос в это время, и понимаю что это не должно повториться... Я тоже вырос в это время. И уверен. Это нужно показывать. Это история моей страны, моей жизни. А если следовать твоей страусиной логике, то и фильмы про гладиаторов стоит запретить.
21:17:25 12-12-2023
Гость (17:11:02 10-12-2023) Я тоже вырос в это время. И уверен. Это нужно показывать. Эт... Не надо врать, это не история страны. То, что было, хуже и намного. Но это не история, а беда. С этим справились энтузиасты из органов, энтузиасты из Правительства и весь народ. Лучше бы показали как справлялись, а не бред и чушь, когда майор в открытом туалете подростка валенком лупит. Такое только ненормальный снять может. Не так боролись. И если бы не настоящие профи, страны не было бы. Страну не валенком спасали.
17:12:11 10-12-2023
Гость (10:14:51 10-12-2023) Поддерживаю первого комментатора! А то вы ему там наминусова... Воспитывать надо нормально детей а не телевизор обвинять. А то у вас работа и где денег побольше заработать. А дети на втором плане. А потом говорим что-то. Я тоже в то время жил и что, меня та жизнь не испортила драки были и группировки только человеком оставаться надо и головой думать. Всё от воспитания зависит.
17:47:09 10-12-2023
Фильм сильный, правдивый. Да, так и было. Это надо показывать и объяснять причины всего, а не прятать голову в песок, как страусы или петь хвалебные оды тому времени. Не надо романтизировать советское время. Там тоже много было чего, о чем не хочется вспоминать и говорить. Но именно об этом не надо забывать, чтобы не было иллюзий. А о том, что происходит с некоторыми подростками сейчас, надо разбираться сейчас, искать причины. Они точно не в этом фильме.
18:23:07 10-12-2023
Анна (17:47:09 10-12-2023) Фильм сильный, правдивый. Да, так и было. Это надо показыват... Это не советское время, а время развала страны теми, кто продался западу! Вот они то и обнимают советские время.
18:19:33 10-12-2023
Горожанка (11:23:52 10-12-2023) Странную аналогию вы проводите.... Аналогия в том, что если не показывать фильмы про войну, то это не значит, что некогда не будет войны. Если не показывать фильмы про бандитов, проституток, то общество сразу от них избавиться. Надеюсь, вы так не думаете?
19:59:31 10-12-2023
ОЙ, мамочки!!! Эт, чо? как раньше? Ну не 1599, но 149 комментариев!!! и всех пропускаете? а-а-али-луйя
19:59:53 10-12-2023
Этот сериал погубит следующие поколения. Подростки у которых нет жизненного опыта, со слабым образованием, просто начнут копировать наше поколение и мы их потеряем!
20:05:00 10-12-2023
Если одним словом - слабоумие. Слабоумный сценарист, слабоумный режиссер. Слабоумные герои. Все до единого. И шпана, и родители, а уж милиция - слабоумие в квадрате. Главарь малолеток - бывший воин-интернационалист - слабоумный в кубе. Все насквозь фальшивое и лживое. Краем глаза не видели. Слышали черте-от-кого черте-что краем уха. И то ничего не поняли. Оно-то было. Да только совершенно не так. А здесь передрали все с третьесортных голливудских фильмов о негритянских отморозках. Если воспринимать как турбофантастику о параллельной реальности... То тогда - просто скучно. Это не социальная драма, а самая примитивная, тупая чернуха.
20:43:47 10-12-2023
Я не знаю как в Казани было, у нас более адекватно. Если один оскорбил другого, то разбираются один на один. Не было что куча на одного нападает и до полусмерти избивает, кроме отморозков наркоманов, но такие были изгоями. А тут, ну не знаю, может где и было так.
21:42:30 10-12-2023
В плане фильма-сделан хорошо, хорошая игра актёров, массовка но тяжёлый много жестоких сцен, крови на видехостингах пускай крутят а на тв экранах не нужно не ко времени!! Поздновато кто пережил это им не нужно а вот молодёжь как губка всасут и будут повторять!! Всё воспитание только в семье- это аксиома!! Курение, бухло, ругань и т.д . Какой социальный статус в семье такие и дети!! Вот вам и ответ!! Сериал слишком растянут всё можно было уложить в пару серий, жестокие сцены занимают 70% а остальное кисель!! Пускать на тв не надо!!!
22:01:44 10-12-2023
пусть правда о бесзаконии, об убийствах, драках, насилии и насильственных смертях, проститутках и прочей нечисти, будет только в новостях в разделе "Криминал"!!! а искусство будет светлым и радостным!!! Но это если мы хотим строить светлое и радостное будущее!!!? А если строим будущее А-ля: АУЕ...! тогда согласен, давайте показывать каждый день по телеку и в новостях и тик-токи снимать про банды...
18:35:00 12-12-2023
Гость (22:01:44 10-12-2023) пусть правда о бесзаконии, об убийствах, драках, насилии и н... Не согласна. Только надо воспитывать не на "агитках Бедного Демьяна" и не на садистских фантазиях сексуальных извращенцев, а на высокохудожественных произведениях. Мы к этому придем. Настоящих талантов много. Фильм слабый, для 12летних, при этом +18. 12летним смотреть нельзя, старше сами смотреть не будут. А совсем старшим несуразицы в фильме будут неприятны. В общем, кто посмотрит - не виноват, кому понравилось - диагноз.
22:03:51 10-12-2023
Посмотрите видео: Бывший участник ОПГ комментирует фильмы «Бумер», «Антикиллер», «Бригада», «Бык», «Брат», «Чужая»
23:00:52 10-12-2023
твою святую корову! вы о чем спорите?вопрос не что или кого показать,а кому малолетки захотят подражать. никто не знает сколько судеб искалечила"бригада" или"черный бумер". а михалков после своего "цирюльника"снятого на американские деньги и на английском языке(позже проведённом на русский),вообще не может быть авторитетом.
03:12:57 12-12-2023
Гость (23:00:52 10-12-2023) твою святую корову! вы о чем спорите?вопрос не что или кого ... Пальцы гнул, про корову какую-то талдычил как заведенный (Убойная сила, 1 сезон, 2 серия). Что за "черный бумер"? Что за искалеченные судьбы, про которые никто не знает? А Михалков ни в авторитеты, ни в паханы не набивался никогда. И пока что ничем себя не дискредитировал. И уважением пользуется заслуженным.
17:53:32 12-12-2023
"Все смешалось в доме Облонских"... На данную тему лучший фильм про 80-е "Меня зовут Арлекино". Лучший фильм на тему про 90-е "Жмурки". Неправдоподобно? А так ведь и было. На 100 процентов. Кто где надо работал - точно помнят. Все понятно. В 15 лет 20-летние - старики древние. В 20-25 - 30-летние - ровесники динозавров. В 30 - 40-летние: столько не живут. В 40 - 50-летние - ходячие мертвецы. В 60 лет - 50-летние - это юноши и девушки. И т.д. Но все же, тем кому по 65-70 из ума еще не выжили. Все помнят и относительно молоды. Я говорю о тех, кто группировки лично ликвидировал. И кто помнит, что за время тогда было. Ну, что бы их не спросить? У авторов смешались 70-80-90 и нулевые. А ведь время в художественном произведении - это только "рамка картины". А надо же еще картину нарисовать . Увы, не получилось. Нет художественной ценности. Облом и с "рамкой" и с содержанием без художественной ценности. Старались, но... Получилась какая-то мазня. Действительно, дети, не имея опыта, учатся. Сколько серьезных преступлений совершалось с подписью "Фантомас"... А Никита Сергеевич, как всегда, прав. Главное не экран, а родители. Родители воспитывают и учат. Михалков - молодец. Фильм, увы, дрянь... Может быть - этот блин комом... Дальше пусть стараются...
03:57:06 13-12-2023
Главное - о фильме заговорили. Хорошо, плохо - без разницы. Главное - выделиться. На рынке - главное: мы не такие как все, мы на рупь дороже. Дороже, дешевле - не суть. Но получилось - не такие, выделились. Это успех. Эх, такой бы успех хорошему фильму. Но все же - на рупь. Правда, на рупь дешевле. Было бы лучше, если бы дороже. Потенциал-то есть. Хорошая команда сделала бы конфетку. Ладно, не конфетка получилась, все равно выделились, не такие как все. Главное - помнят и говорят. Жаль для авторов, не надолго.
15:01:11 13-12-2023
Мы тут посмотрели пиратские копии двух последних серий. Все закончилось благополучно. Андрей стал дирижером симфонического оркестра, Марат капитаном дальнего плавания, Вова со временем стал губернатором, Ирина ушла из милиции и стала кинозвездой. С Айгуль тоже все в порядке... Что, не верите? Не может такого быть? Значит, заранее знаете чем кончится? Почему? Потому что концовка предсказуемая? А почему она предсказуемая? Ладно, сами все увидите. Действительно, все предсказуемо.
20:52:39 13-12-2023
Я тоже посмотрел, каюсь. Любопытно же. Думал, что в этом сериале никого жалко не будет. Хорошо, что ошибся. Некоторых жалко. Подавляющее большинство, естественно, нет. Концовку такую я во многих иностранных фильмах видел. Но все же кое-что за душу тронуло. Фильм вытягивали актеры. Да и режиссер мог бы снять... Если бы не торопился, в крайности не ударялся, не переходил бы грани социальных норм... В общем, хулиганить - это не его. Для этого созреть надо. А тут - поспешил. Но, правда, потенциал есть. А фильм воспринимайте просто как страшную сказку. На вот такую страшную тему. Было не так, но мы еще более страшное пережили. И никогда уже в это не вернемся. Не позволим вернуться.
15:13:08 15-12-2023
Понравился бы фильм, в котором мушкетеры в лаптях и буденовках рассекают на мотоциклах, дерутся каменными топорами с рыцарями и стреляют из рогаток по индейцам? Если да, то и этот фильм для вас. А понравился бы фильм, в котором плагиата, к месту и не к месту, 90 процентов? Даже концовку один в один содрали с фильмов Клода д'Анна и Василия Шукшина? Если да, то восторгайтесь. Как сказал небезызвестный классик: Много шума из ничего.
04:43:31 17-12-2023
Смысл понятен. Заказ перед выборами. На тему: Ах, Мэри, Мэри, как трудно жить в ЭС-ЭС-ЭС-ЭРЕ. Не правда. В СССР было много хорошего. И много плохого. Правильно умный человек сказал: Кто о том не сожалеет, у того нет сердца. Кто хочет возврата, у того нет ума. Ну что, такое исполнение топорное? Ну что, такое бездарное? Ну что, все в кучу? Ну что, рекламная кампания ниже плинтуса? Во всем маразм. И даже в создании иллюзии интереса к сериалу. Тупой и бездарный. Сделанный на коленке. Как попало. Абы как. Лишь бы сделать и бабки получить. Вообще-то не стыдно такое снимать? А вот деньги получать явно не стыдно. Ну, если сделали тебе заказ хороший, так отработай. А тут что? На дурака рассказ? Дурак дурака видит издалека? Что позориться-то? Естественно, смотрят единицы. Что-то другим пересказывают, но тем до лампочки. Создают видимость интереса в сети. Тоже без особого успеха, а точнее вообще без. К создателям вопрос: А вам не стыдно? Денежки-то явно казенные. На хрена этот суррогат? Да не просто суррогат, а суррогатный суррогат. Ох и позорище же сняли. Да еще под заказ. У нас в России это не едят.
20:28:20 21-12-2023
Самое подходящее слово для оценки сериала - ХАЛТУРА.
16:52:27 24-12-2023
Ну вот и дождались. Восьмую серию пересняли. Cняли еще хуже. Вместо "Гибель мадам Леман" - аж сам Жорж Лотнер, аж сам Жан-Поль Бельмондо (мир его праху), аж сам "Профессионал". Только без Эннио Марриконе. А без "Плача ветра" ("Chi Mai") - не катит. И весь остальной плагиат тоже не катит. На кого расчет? На колхоз "Красный лапоть"? Так ведь Россия - давно уже не деревня Гадюкино. Поверьте, намного, гораздо, тысячекратно умнее. Процент недоразвитых у нас уже совсем невысок. "Калину Красную", правда, оставили в первозданном виде. Уж Василия Макаровича не трогали бы (Царствие ему Небесное). Я про самый конец. 100-процентный плагиат и 100-процентно не к месту - это круто. Но зря. 100-процентная ХАЛЯВНАЯ ХАЛТУРА. Самый бездарный сериал за последние годы. И десяток-другой бездарных квази-пиарщиков его спасут. Такую чушь никто не поймет. Или всерьез не воспримет. В первую очередь, из-за анахронизмов. Так и хочется сказать "анохренизмов". Пьяный бред сивого мерина. Как сказал Михаил Жванецкий: "Гора родила мышь, таракана, клопа".
19:16:23 25-12-2023
В сериале за основу взяли индийский жанр масала (смесь боевика, мелодрамы, танцев, песен и всего чего угодно). От песен, танцев частично отказались, так же как и от обязательного хэппи-энда. В отличие от шедевров Болливуда получилось не разбери чего поймешь. Причем на полном серьезе, что еще более усиливает нелепость. Попытки заимствовать что-то из классики успехом не увенчались. В общем, хотели по-господски, а получилось по-скотски. Непонятно в какой стране, непонятно в какое время, непонятно кто, непонятно что зачем-то делает. Все это исключительно для тех, кто в жизни ничего слаще пареной репы не ел. Исключительно для недоразвитых маргиналов и люмпенов. А не много ли им чести?