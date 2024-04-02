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ФНС начислила за марафоны Блиновской около 227 млн рублей налогов

Защитники считают, что налоговый орган неверно определил сумму уже уплаченного НДС

02 апреля 2024, 22:51, ИА Амител

Елена Блиновская / Фото: vk.com/sweet_sweet_lady
Елена Блиновская / Фото: vk.com/sweet_sweet_lady

ФНС начислила Елене Блиновской около 227 млн рублей налогов за проведенные ею "Марафоны желаний". Как сообщает ТАСС, об этом на заседании Арбитражного суда Москвы заявил один из представителей инфобизнесмена.

Налоговый орган считает марафоны товаром, а Блиновская считает их услугами психологического консультирования. При этом место реализации услуг марафонов считается местом жительства того, кому услугу оказывают.

Защитники считают, что налоговый орган неверно определил сумму уже уплаченного НДС. Представители блогера просят учесть тяжелое материальное положение Блиновских и другие смягчающие обстоятельства.

Иск в результате отклонили полностью. Таким образом, блогер должна выплатить налоговому органу недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Защита рассчитывала на снижение налоговой недоимки как минимум в два раза.

суд блогеры

Комментарии 7

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Гость

23:11:07 02-04-2024

От души

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Гость

07:44:26 03-04-2024

При этом место реализации услуг марафонов считается местом жительства того, кому услугу оказывают.
То есть марафонцы живут на марафонах?.

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Гость

07:48:34 03-04-2024

Гость (07:44:26 03-04-2024) То есть марафонцы живут на марафонах?. ... и под марафетом. иначе их тягу к этому кидалову не объяснить.

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Гость

11:09:46 03-04-2024

НДС начислятся по счет-фактуре. На кого Блиновская выставляла с/ф? На теток дурных? Они прям юрлица оформляли?

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Гость

13:34:45 03-04-2024

Гость (11:09:46 03-04-2024) НДС начислятся по счет-фактуре. На кого Блиновская выставлял... вы наверно сами с марафона

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Гость

13:35:42 03-04-2024

Оградите людей от этих Блиновских. Чем дольше просидит, тем обществу лучше.

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Гость

13:41:06 03-04-2024

СФ не только на юр лица выставляются, и на теток как на ФЛ то же. НДС с реализации услуг считается, а не с выставленных СФ.
Просто желания не сбылись.. у Елены...

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