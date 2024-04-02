ФНС начислила за марафоны Блиновской около 227 млн рублей налогов
Защитники считают, что налоговый орган неверно определил сумму уже уплаченного НДС
02 апреля 2024, 22:51, ИА Амител
ФНС начислила Елене Блиновской около 227 млн рублей налогов за проведенные ею "Марафоны желаний". Как сообщает ТАСС, об этом на заседании Арбитражного суда Москвы заявил один из представителей инфобизнесмена.
Налоговый орган считает марафоны товаром, а Блиновская считает их услугами психологического консультирования. При этом место реализации услуг марафонов считается местом жительства того, кому услугу оказывают.
Защитники считают, что налоговый орган неверно определил сумму уже уплаченного НДС. Представители блогера просят учесть тяжелое материальное положение Блиновских и другие смягчающие обстоятельства.
Иск в результате отклонили полностью. Таким образом, блогер должна выплатить налоговому органу недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Защита рассчитывала на снижение налоговой недоимки как минимум в два раза.
23:11:07 02-04-2024
От души
07:44:26 03-04-2024
При этом место реализации услуг марафонов считается местом жительства того, кому услугу оказывают.
То есть марафонцы живут на марафонах?.
07:48:34 03-04-2024
Гость (07:44:26 03-04-2024) То есть марафонцы живут на марафонах?. ... и под марафетом. иначе их тягу к этому кидалову не объяснить.
11:09:46 03-04-2024
НДС начислятся по счет-фактуре. На кого Блиновская выставляла с/ф? На теток дурных? Они прям юрлица оформляли?
13:34:45 03-04-2024
Гость (11:09:46 03-04-2024) НДС начислятся по счет-фактуре. На кого Блиновская выставлял... вы наверно сами с марафона
13:35:42 03-04-2024
Оградите людей от этих Блиновских. Чем дольше просидит, тем обществу лучше.
13:41:06 03-04-2024
СФ не только на юр лица выставляются, и на теток как на ФЛ то же. НДС с реализации услуг считается, а не с выставленных СФ.
Просто желания не сбылись.. у Елены...