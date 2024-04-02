ФНС начислила за марафоны Блиновской около 227 млн рублей налогов

Защитники считают, что налоговый орган неверно определил сумму уже уплаченного НДС

02 апреля 2024, 22:51, ИА Амител

Елена Блиновская / Фото: vk.com/sweet_sweet_lady

ФНС начислила Елене Блиновской около 227 млн рублей налогов за проведенные ею "Марафоны желаний". Как сообщает ТАСС, об этом на заседании Арбитражного суда Москвы заявил один из представителей инфобизнесмена.

Налоговый орган считает марафоны товаром, а Блиновская считает их услугами психологического консультирования. При этом место реализации услуг марафонов считается местом жительства того, кому услугу оказывают.

Защитники считают, что налоговый орган неверно определил сумму уже уплаченного НДС. Представители блогера просят учесть тяжелое материальное положение Блиновских и другие смягчающие обстоятельства.

Иск в результате отклонили полностью. Таким образом, блогер должна выплатить налоговому органу недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Защита рассчитывала на снижение налоговой недоимки как минимум в два раза.