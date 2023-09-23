ФНС России запустила сервис подбора имени ребенку

Будущие родители могут указать пол ребенка, его отчество, пожелания по популярности имени, первым буквам и длине

23 сентября 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На портале ЕГР ЗАГС запустили новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка. Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имен, которые давали родители своим детям при регистрации в реестре ЗАГС за последние пять лет.

Сервис позволяет уточнить поиск. Можно указать пол ребенка, его отчество, пожелания по популярности имени, первым буквам или длине. Кроме того, учитываются региональные и национальные особенности – можно указать регион, в котором будут называть ребенка. Также смелые родители могут сгенерировать вариант случайным образом.

Как отметили в пресс-службе ФНС России, на портале ЕГР ЗАГС также опубликовали полный перечень имен людей, которые родились с 1926 года. Они расположены в порядке от самого популярного до самого редкого.